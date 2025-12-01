Ossinovski: Tallinna koalitsioonileppel puudub juhtimisvisioon

"Sõlmitud koalitsioonilepe üllatab täieliku ambitsioonitusega. Jah, korrigeeritakse sotsiaaltoetusi, mida iga uus volikogu koosseis on ikka teinud, ent laiem juhtimisvisioon puudub," kommenteeris Ossinovski.

"Ootuspäraselt ei näe me uues koalitsioonileppes viiteid tänapäevasele linnaruumile – sellist peatükki isegi ei ole, kuna prioriteediks on autotaristu. Ei peatänavat, ohutuid kooliteid, uusi haljasalasid ega Vana-Kalamaja laadseid tänavaid. Ühistranspordikasutajad ja jalakäijad peavad lähiaastatel tegema ruumi autojuhtidele," lisas ta.

Samuti on Ossinovski sõnul leppest täiesti puudu nägemus linnasüsteemi tõhustamisest, mis sai alguse poolteist aastat tagasi ning mis on juba tänaseks andnud ligi 10 miljonit eurot kokkuhoidu püsikuludes ning professionaalsema asutuste juhtimise.

"Viimastel kuudel on valminud mitu järgmist struktuurireformi kava, mis võimaldaksid jätkata linnasüsteemi optimeerimisega, et hoida kokku raha ning parandada teenuste kvaliteeti. Needki plaanid jäävad ootama järgmist linnavalitsust," lausus Ossinovski.

"Tühikäiku sümboliseerib hästi majandusarengu peatükk. Sellel teemal on uue linnapea poolt tehtud palju sõnu, kuidas tuleb hoogustada pealinna majandusarengut. Kui aga vaadata konkreetseid meetmeid, siis jätkatakse kõige sellega, mis on kas juba töös või tehtud ning ainsa uue mõttena lubatakse käivitada majandusarengu komisjon, kes saab paatoslikult kõneleda sellest, kui halb on riik," rääkis ta.

Ossinovski ütles, et ambitsioonituse muster jookseb läbi kogu koalitsioonileppest. Ta märkis, et mitmes valdkonnas kas loobutakse olulistest investeeringutest või lubatakse hoida praegust seisu.

"Kindlasti on tähelepanuväärne, et uues koalitsioonileppes ei ole kokkulepet uue haigla rajamiseks. Vastupidi, kui riik ei eralda kohe raha, siis ollakse valmis loobuma juba sõlmitud projekteerimislepingust. See tähendab uut ebakindlust meie tervishoiutöötajatele ning haiglatele, sest kui uue haigla perspektiiv lükkub määramatusse, tuleb hakata sadade miljonite eurode eest olemasolevatesse haiglatesse investeerima. Ning siis jääbki uus haigla tulemata," lausus Ossinovski.

Ossinovski rääkis, et viimased kaks linnavalitsust on hoidnud kinni põhimõttest, et hooldekodukoht peaks olema tallinlasele kättesaadav keskmise pensioni eest.

"See on tähendanud igal aastal lisavahendeid linnaeelarvest, et linnapoolne panus käiks kaasas teenuse hinnatõusuga. Uus koalitsioonilepe räägib uute kohtade loomise vajadusest erasektori poolt, mis on muidugi ka vajalik, ent selle tegelik tähendus on omaosaluse kasv meie eakatele," lausus ta.

Veel rääkis Ossinovski, et Peterburi tee on võimalik terviklikult rekonstrueerida 2029. aastaks ning selleks peaks kohe alustama järgmiste etappide projekteerimisega, mis oli ka sotsiaaldemokraatide plaan. "Paraku ei ole koalitsioonileppes sellest objektist silpigi. Seegi on ootuspärane, sest Liivalaia ja Puhangu tänavate ehituseks ette nähtud eurorahast loobudes pärsitakse linna võimet teisi objekte rahastada. Sõltuvalt otsuse detailidest on kaotus eelarvele 35 kuni 50 miljonit eurot, mistõttu ei olegi Peterburi tee jaoks raha kuskilt võtta."

Ossinovski heitis ette ka uute trammide ostmisest loobumist, mis võimaldaks saata pensionile vanad ČKD trammid. "Ühistranspordi veeremi osas üks positiive uudis siiski on: realiseeritakse täiendav akutrollide optsioon, mille Keskerakond volikogus hiljuti maha hääletas."

Spordivaldkonnas on Ossinovski sõnul kokku kaheksa punkti, millest enamik on tühi jutt.

"Arhitektuurivõistluse alusel ning tihedas koostöös ujumisliiduga valminud Varraku tänava ujula projektile tõmmatakse kriips peale. Võitjaga käivad läbirääkimised projekteerimislepingu sõlmimiseks, mis võimaldab 2027. aastal alustada ehitamisega. Uus koalitsioon lubab minna tagasi keskerakondliku hämara plaani juurde, mille kohaselt kingitakse ühele ettevõtjale 20 miljonit eurot maksumaksja raha, et saada midagi, mis ei rahulda ujujaid ning kus linna huvi on täiesti kaitsmata. Saame nii funktsionaalselt kui arhitektuurselt ebakvaliteetse objekti, mille üle puudub linnal igasugune kontroll ning mis haiseb korruptsiooni järele. Lisaks kõigele lükkub ujula ehitus taas edasi," rääkis Ossinovski.

Paar positiivset uudist on tema sõnul hariduse peatükis, näiteks see, et jätkatakse selle linnavalitsuse olulise reformiga hoida klasside suurus seaduses ettenähtud piirides ehk 24 õpilast põhikooliklassis. "Samas ei ole ühtegi viidet uute koolide ja lasteaedade ehitamisele, mis on hädavajalik, et kasvavas linnas adekvaatset haridust pakkuda. Nelja aasta jooksul oleks vaja rajada 2000 täiendavat koolikohta, et tagada kodulähedane koolikoht ning võimaldada väiksemaid klasse. On hea meel, et avalik surve on kandnud vilja, mistõttu lubatakse jätkata 100 eurot kõrgema töötasu maksmist Tallinna pedagoogidele, mis selle linnavalitsuse ajal kehtestati."

"Tunnistan, et ehkki mu ootused uuele linnavalitsusele on olnud algusest peale madalad, ei oleks ma nii tühja koalitsioonilepingut oodanud. Latt on seatud väga madalale. Lähiaastatel on linn tühikäigul, mis tähendab, et hiljem on vahepeal kuhjunud probleeme oluliselt raskem lahendada," sõnas Ossinovski.