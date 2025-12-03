X!

Tartu ringkonnakohus pikendas Pruunsilla ja Humala kohtuotsuse tähtaega

Eesti
Parvel Pruunsild ja Priit Humal kohtus
Parvel Pruunsild ja Priit Humal kohtus Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Eesti

Tartu ringkonnakohus pikendas Parvel Pruunsilda ja Priit Humalat puudutava kohtuotsuse tähtaega 30. jaanuarini. Neljapäeval suure tõenäosusega Tartu abilinnapeaks saav Humal teatas, et isegi kui ta peaks ringkonnakohtus süüdi mõistetama, ei kavatse ta ametist lahkuda ja viib vaidluse edasi riigikohtusse.

Tartu ringkonnakohtu kohtunik Tiit Lõhmus kirjutas määruses, et arvestades, et menetletavas asjas möödub Tartu ringkonnakohtu otsuse tegemise tähtaeg 5. detsembril, otsustas ringkonnakohus pikendada kohtuotsuse tegemise tähtaega 30. jaanuarini 2026.

Tänavu 11. veebruaril mõistis Tartu maakohus ettevõtja Parvel Pruunsilla ning Tartu endise abilinnapea Priit Humala õigeks ERM-i endise näitusemaja müümisega seotud kriminaalasjas.

Maakohus mõistis Humala toimingupiirangu rikkumises ja Pruunsilla sellele kaasaaitamises õigeks. Menetluskuludena mõistis kohus riigilt Humala kasuks välja 93 000 eurot ja Pruunsilla kasuks 192 000 eurot.

2. mail teatas prokuratuur, et kaebas Humala ja Pruunsilla õigeksmõistva otsuse edasi. Täpsemini vaidlustas prokuratuur Tartu ringkonnakohtus Humala ja Pruunsilla õigeksmõistmise ning menetluskulude hüvitamise, samuti osa, milles maakohus pidas sideandmeid lubamatuteks tõenditeks ning jättis neile tuginemata.

Priit Humal on Tartus Isamaa abilinnapea kandidaat, kes hakkab kureerima linnamajandusvaldkonda. Neljapäeval otsustab Tartu linnavolikogu, kas valida Humal abilinnapeaks.

Humal ütles Eesti Ekspressile, et isegi kui ta ringkonnakohtus peaks süüdi mõistetama, siis tagasi ta astuda ei kavatse. "See poleks niikuinii lõplik otsus. Ma olen arvestanud, et ma ei astu tagasi," viitas ta võimalusele, et viib vajadusel vaidluse edasi riigikohtusse.

Seevastu neljapäeval suure tõenäosusega uuesti Tartu linnapeaks saav Urmas Klaas (Reformierakond) ütles, et ringkonnakohtu võimaliku süüdimõistva otsuse puhul oleks tal raske ette kujutada, et Humal saab edasi olla linnavalitsuse liige.

Toimetaja: Urmet Kook

