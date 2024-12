Kallase ümberkorraldused EL-i välisteenistuses põhjustavad Brüsselis ärevust

Väljaanne Politico kirjutas anonüümsetel allikatele viidates, et mitme riigi valitsused ja ametnikud on pahased Kallase otsuse pärast vabastada ametist EEAS-i ülimõjukas peasekretär, itaallasest ametnik Stefano Sannino.

Kallase samm on šokeerinud inimesi, kes töötasid koos Sanninoga Brüsselis ja riikide pealinnades, ütlesid neli Politicoga vestelnud anonüümsust palunud ametnikku. "Mitmed liikmesriigid olid selle otsuse pärast üsna ärritunud," ütles üks EL-i diplomaat. "Te ei lase lootsil laevalt lahkuda, kui uus meeskond peab tormisel merel navigeerima."

Teised ütlesid, et otsus andis märku Kallase, kes endise peaministrina on Euroopa Komisjoni üks silmapaistvamaid liikmeid, valmisolekust seniseid struktuure ümber korraldada ja panna oma pitser institutsioonile, mida ta järgmised viis aastat juhtima hakkab.

Peasekretäri kohale väljakuulutatud konkursile oodatakse avaldusi kuni 16. detsembrini, märkis Politico.

Paet: EEAS-i personali regionaalset tasakaalu võiks parandada

Samas ütles ERR-iga rääkinud Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet, kelle juhtimisel koostas ka europarlament eelmisel aastal EL-i välisteenistuse tegevust kajastava raporti, et igal uuel poliitilisel juhil peab olema võimalus oma meeskonda kujundada ning teisalt viitas ta ka sellele, et teadaolevalt on EEAS-i juhtkohtadel ebaproportsionaalselt palju Lõuna-Euroopa riikides päri ametnikke.

Väidetavalt on EEAS-i juhtkohtadel ebaproportsionaalselt palju eelmise välispoliitikajuhi Josep Borrelli rahvuskaaslasi Hispaaniast ning arvukuselt järgmine rühm on itaallased.

"Euroopa Komisjoni ja teiste Euroopa Liidu ametite töötajate värbamisel jälgitakse väga tähelepanelikult muuhulgas ka geograafilist tasakaalu. Euroopa välisteenistuses on aga Lõuna-Euroopa riigid olnud kõvasti üle-esindatud võrreldes Põhja-Euroopa riikidega," tõdes Paet.

Sama öeldakse ka Paeti koostatud raportis, milles soovitatakse: "võtta tõsiseid ja jätkusuutlikke meetmeid, et parandada Euroopa välisteenistuse töötajate geograafilist tasakaalu kõigil tasanditel, eelkõige kõrgema juhtkonna ametikohtadel ja EL-i delegatsioonide juhtide seas; võtta meetmeid, et tagada suurem geograafiline mitmekesisus kõigis osakondades ja ELi delegatsioonides ning vältida mõne liikmesriigi üleesindatust;"

Paet rõhutas ERR-iga rääkides, et parema tasakaalu tagamine aitab ära hoida pingeid ja probleeme nii EL-i välispoliitika kujundamisel kui ka EEAS-i suhetes liikmesriikidega.

EEAS-i eelarve läks Sannino ajal lõhki

Politico tõi ka esile EEAS-i eelarveprobleemid ning väidetavalt sellest tõukunud plaani kärpida osasid EL-i välisesindusi, mis aga pingestavat välisteenistuse ja Euroopa Komisjoni suhteid. Välisteenistuse kui organisatsiooni juhtimine on just peasekretäri ülesanne.

Paet ütles siiski, et ei usu Sannino ametist vabastamise taga välisteenistuse majandusprobleeme.

Viimaste aastate kriiside tõttu on EEAS saanud märksa enam koormust ja tähelepanu, aga sellele eraldatud ressursid ei ole nõudmiste kasvuga kaasas käinud, rääkis Paet.

Politico tõi siiski esile Kallase sõnad neljapäeval Euroopa Parlamendis, kus tema kõrval istus ka Sannino: "Kui ma olin peaminister, siis pidin klaarima eelmiste peaministrite jäetud segadust. Eelarve osas pidin vastama küsimustele, millega minul ei olnud mingit pistmist."

Kallase juhitavas Euroopa Liidu välisteenistuses töötab umbes 5300 inimest, neist üle 2500 EEAS-i peakorteris Brüsselis ja umbes 2800 EL-i 145 välisesinduses.