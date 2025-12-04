X!

Tallinna tulevane abilinnapea loodab rööbastranspordi arendamisel riigi toele

Eesti
Foto: Priit Mürk/ERR
Eesti

Tulevane Tallinna abilinnapea transpordialal Joel Jesse lubab oma töös arvestada kõigi liiklejagruppidega. Kuigi Liivalaia trammitee uue koalitsiooni plaanidesse ei kuulu, soovitakse rööbastransporti siiski arendada ja sellesse ka riiki kaasata.

Kriitikute väide, nagu poleks uues koalitsioonileppes linnaruumiteemat üldse, Keskerakonna abilinnapeakandidaadi Jesse sõnul kindlasti tõele ei vasta.

"Linnaruum peab olema alati kaasaegne ja mitmekesine. Uues koalitsioonilepingus on ka kirjas, et alustatakse uue Tallinna üldplaneeringuga. Eelnev pärineb 2001. aastast," rääkis Jesse "Terevisioonis", avaldades lootust, et uue üldplaneeringu raames on väga palju häid asju, mida saab Tallinnas läbi arutada.

Transpordivaldkonna abilinnapea kandidaadina kinnitas Jesse soovi arvestada kõikide liiklejagruppidega.

"Kindlasti keegi vett peale jalgrattastrateegiale ei tõmba. See nimetatakse ringi kergliikluse strateegiaks, sest on ju ka muud liikumisviisid. Me peame ju pöörama kõigile osapooltele tähelepanu," ütles Jesse, lisades, et strateegia täpne sisu selgub tulevase tööprotsessi käigus.

Kuigi Jesse on enda sõnul rööbastranspordiusku, siis Liivalaia trammitee väljaehitamist sellisel kujul, nagu eelmine linnavõim plaanis, ta sarnaselt koalitsioonilepingus kajastatule ei toeta ning soovib vaadata seda teemat laiemas pildis.

"Kui mõelda, milline võiks olla ida-lääne suunaline rööbastranspordi ühendus tulevikus, siis ma usun, et siin on ka üldplaneeringu tasandil väga palju tööd ja tõenäoliselt ka riik peab tulema siis oma jõu ja vahenditega appi, sest Tallinn on ka Eesti Vabariigi pealinn," ütles Jesse.

Ta ei välista, et mingites piirkondades tuleks rööbastransport viia teisele tasapinnale. "Rööbastranspordi investeeringud on väga kallid ja me ei soovi ju panna rööbastransporti muu liiklusega ühte liiklusvoogu, kus tegelikult tal seda kiiruseefekti me ei saavuta."

Tallinna keskklinna piirkiirustele tuleb Jesse sõnul samuti tähelepanu pöörata, eriti koolide ja teiste lasteasutuste juures, kus keskkond peab olema turvaline.

"Aga kui me räägime kesklinnatsoonist autojuhi aspektist, siis piirkiirus antud piirkonnas peaks olema nii-öelda ühetaoline. Väga keeruline on osaleda väga tiheda liiklusega keskkonnas, kus sul on erinevatel analoogsetel magistraaltänavatel erinevad kiirused. Tõenäoliselt tuleb sinna peale vaadata, et millised need kiirused olema peaks. Sellega kindlasti analüüsi käigus tegeletakse ja seal võib tulla ühtlustamisi," selgitas Jesse.

Tulevase abilinnapea sõnul võib olulistel magistraaltänavatel piirkiirus õhtusel ajal olla ka päevasest suurem, näiteks kesklinna suurtel tänavatel 40 km/h asemel 50 km/h. See eeldaks muutuva teabega liiklusmärkide olemasolu.

Ühistranspordivõrgust rääkides lubas Jesse suhelda kogukondadega, selgitamaks välja, kus on vaja veel mingeid muudatusi teha. Ühistranspordi veeremi uuendamine tema kinnitusel jätkub ning oluline on ümberistumisvõimaluste pakkumine.

Keskerakonna abilinnapeakandidaat Jesse on rohkem kui kümme aastat tegutsenud transpordi ja planeerimise valdkonnas.

Ta lahkus tänavu 3. juulil Eesti 200-st, mille liige ta oli olnud alates 2018. aasta novembrist. Aastatel 2002–2018 kuulus Jesse Reformierakonda.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Juhan Kilumets

