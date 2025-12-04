X!

Vasakpopulistid ulatasid Merzile pensionireformi küsimuses abikäe

Friedrich Merz
Friedrich Merz Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Nadja Wohlleben
Pensionireformi küsimus lõhestab Saksa konservatiivset CDU-d ja kantsler Friedrich Merz seisab silmitsi mässuga omaenda parteis. Surve alla jäänud võimuliit sai probleemile abi aga ootamatust kohast, kuna lõpuks heitsid vasakpopulistid Merzile päästerõnga.

Saksamaa vasakpopulistlik partei Die Linke teatas, et jääb reedel toimuval pensionipaketi hääletusel erapooletuks. Kui 64 vasakpoolset saadikut täidavad oma lubaduse, vähendab see pensioniseaduse vastuvõtmiseks vajalike häälte koguarvu, pakkudes kaudset abi eelnõu vastuvõtmisele. 

See samm päästaks Merzi võimalikust alandusest, kuna CDU 18 noort parlamendisaadikut ähvardasid valitsuse eelnõu tagasi lükata. Kuna Merzi juhitud võimuliidul on koalitsioonis vaid napp enamus (12 häält), oleks eelnõu vastuvõtmine võinud läbi kukkuda.

Die Linke juhid teatasid, et nad ei taha toetada koalitsiooni, vaid soovivad pigem kaitsta pensionäre kärbete eest. 

"Konservatiivid on pensionäride arvel võimumänge mänginud. On täiesti häbiväärne, et konservatiivne blokk ei luba pensionäridel isegi võid leiva peale määrida," ütles Die Linke fraktsiooni juht Heidi Reichinnek. 

Politico toob välja, et Die Linke otsus tagab, et võimuliit suudab vastu võtta olulise õigusakti. Samas tekitab see Merzi jaoks piinliku olukorra, jättes mulje, et tema koalitsioon vajab vasakpopulistide abi. Merzi enda partei on Die Linkega koostöö välistanud, kuna peab neid vasakradikaalideks. 

CDU noored parlamendisaadikud jätkavad pahameele väljendamist ning leiavad, et kavandatav kokkulepe suurendab kulutusi veelgi. Parlamendisaadik Johannes Winkel teatas seetõttu, et kavatseb reedel pensionipaketi vastu hääletada.

"Saksamaa vajab kiiresti reforme, sest demograafiliselt muutustel on enneolematu mõju riigi rahandusele. Põlvkondadevaheline õiglus nõuab lõpuks praktilisi otsuseid sümboolse poliitika asemel," ütles Winkel. 

Toimetaja: Karl Kivil

