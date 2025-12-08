Iisrael tõmbab tunnelites olevate Hamasi võitlejate ümber silmust koomale

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et pärast USA vahendatud relvarahu jäi Gaza lõunaosas asuvatesse tunnelitesse lõksu umbes 100-200 Hamasi võitlejat. Iisrael üritab nüüd tabada maa all peituvaid võitlejaid ning igapäevased tulevahetused panevad relvarahu proovile.

USA vahendatud relvarahu jättis osas Hamasi võitlejad nii-öelda valele poole. Nad asuvad nüüd piirkonnas, mis on praegu Iisraeli kontrolli all. Iisraeli armee teatel kaardistavad nad nüüd Ida-Rafah' tunneleid, kus on lõksus kohalik Hamasi üksus.

Araabia ja Iisraeli sõjaväeametnikud teatasid, et võitlejatel hakkab nii toit kui ka vesi otsa saama. Kuna Hamas on tagastanud kõik pantvangid, on Iisraelil tunnelite hävitamiseks ka vabamad käed. Mõnes piirkonnas ujutab Iisrael tunneleid veega üle, et suruda lõksu jäänud võitlejad maapinnale.

Selle tulemusel jääb Hamasi võitlejatele üha vähem ruumi ning nad seisavad silmitsi valikuga, kas võidelda surmani või proovida põgeneda Hamasi kontrolli all olevale territooriumile. Samal ajal on mujal Gazas vaenutegevus laias laastus peatunud.

Tunnelites toimuvad lahingud võivad samas takistada edasisi relvarahu kõnelusi. Hamas tahab sõlmida kokkulepet, mis lubaks võitlejatel naasta rühmituse kontrolli all olevale territooriumile. Iisrael on valmis võitlejad ellu jätma, kui nad alistuvad. Hamas on selle ettepaneku tagasi lükanud.

Olukord on muutunud ohtlikuks ka Iisraeli sõjaväelaste jaoks. Möödunud kolmapäeval vigastasid tunnelitest väljunud Hamasi võitlejad nelja Iisraeli sõjaväelast. Kaks Hamasi võitlejat sai surma, kuid ühel õnnestus põgeneda tagasi tunnelitesse.

Sellised kokkupõrked võivad kaasa tuua sõjalise tegevuse laienemise. Iisrael on juba korraldanud mitmeid ulatuslikke rünnakuid.

USA president Donald Trump teatas samas möödunud kolmapäeval, et Gaza rahukokkulepe liigub peagi järgmisse faasi. Selle raames luuakse Hamasi asemele uued valitsus- ja julgeolekuasutused ning seejärel peaksid algama ülesehitustööd. Samas ei ole veel üldsegi selge, kas varasem kokkulepe Hamasi desarmeerimiseks peab, vahendas The Wall Street Journal.

Araabia ametnikud ja üks USA ametnik ütlesid, et Rafah' tunnelites peituvad võitlejad on teinud olukorra veelgi keerulisemaks. Seni ei ole Trumpi administratsioon esitanud ka selget plaani, kuidas Hamas peaks relvad maha panema.

Mõningate Hamasi toetajate jaoks on tunnelites lõksus olevatest võitlejatest saanud veel ka vastupanu sümbol. Leitakse, et Hamas ei tohiks oma võitlejaid hüljata.

Rafah' piirkonnas asub samuti keerukas maa-alune süsteem, Hamas hakkas seal tunneleid rajama juba kaks aastakümmet tagasi.

"Vaatamata sellele, et Iisraeli sõjaväel on täielik kontroll maa üle, on sõjaväel endiselt raskusi selle maa-aluse võrgustiku täieliku kaardistamisega, kus Hamasi võitlejad end varjavad," ütles üks Iisraeli kõrge sõjaväeametnik.