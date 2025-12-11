USA föderaalreserv langetas taas intressimäärasid

Pärast intressimäärade langetamist jääb baasintressimäär vahemikku 3,50 kuni 3,75 protsenti. USA tööturg näitab jahtumise märke ning föderaalreserv langetas intressimäärad viimase kolme aasta madalaimale tasemele.

Intressimäärade langetamise poolt oli üheksa föderaalreservi ametnikku, vastu aga oli kolm ametnikku. Kaks vastu hääletanud ametnikku leidsid, et rahapoliitika leevendamine ei ole õigustatud, üks ametnik aga pooldas poole protsendipunkti suurust intressimäärade langetamist, vahendas The Wall Street Journal.

Pole veel selge, kas föderaalreserv jätkab rahapoliitika leevendamist.

"Oleme heal positsioonil, et oodata ja vaadata, kuidas majandus siit edasi areneb," ütles föderaalreservi juht Jerome Powell.

Föderaalreservi järgmine koosolek toimub jaanuaris, siis on saadaval ka rohkem andmeid, mille avaldamine lükati viimase tööseisaku tõttu edasi. Powell siiski kaitses föderaalreservi viimast otsust.

"Ma arvan, et võib öelda, et tööturg on jätkanud jahtumist, ehk vaid pisut aeglasemalt, kui me arvasime," ütles Powell.

Föderaalreservi ametnikud tõstsid siiski järgmise aasta majanduskasvu prognoose ning Powell avaldas lootust, et rahapoliitika leevendamine tugevdab USA tööturgu.

Powelli ametiaeg saab läbi mais, mistõttu juhib ta veel vaid kolme intressimäärade kehtestamise koosolekut. President Donald Trump on andnud ka märku, et nimetab lähiajal Powellile mantlipärija.