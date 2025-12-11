X!

Järgmised paar päeva on ilm külmem, siis läheb taas soojemaks

Foto: Patrik Tamm / ERR
Reede hommikul suureneb põhjast kõrgrõhuala mõju, õhuvool pöördub põhja ja algab külma sissetung. Vihmahood asenduvad lörtsi ja lumega, kuid sadu on enamasti nõrk ning päeva peale läheb taevas selgemaks.

Öö vastu reedet on valdavalt pilves. Mitmel pool sajab vihma ja paiguti on udu. Tuul pöördub põhja ja kirdesse puhudes 3 kuni 9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundit. Sooja on 1 kuni 6 kraadi.

Hommik on pilves ja üksikute selgimistega. Mitmel pool sajab vähest vihma, Põhja-Eestis kohati lörtsi ja lund. Puhub mõõdukas põhja- ja kirdetuul ning õhutemperatuur jääb vahemikku 0 kuni +5 kraadi.

Päeval pilvisus põhja poolt alates hõreneb. Ennelõunal on vihma- ja lörtsi-, mandril ka lumehooge, pärastlõunal sajuvõimalus väheneb. Puhub põhja- ja kirde 3 kuni 10, iiliti 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Õhusoe püsib vahemikus 0 kuni +5 kraadi. Päeva jooksul temperatuur kirde poolt alates langeb aga alla null kraadi ja teed muutuvad libedaks.

Nädalavahetus algab jahedama ilmaga. Laupäeva öösel on külma kuni 6 kraadi, päeval -3 kuni +2 kraadi. Mandri lääneosas sajab lund, saartel ka lörtsi ja vihma.

Pühapäeva öö on paari kraadi võrra soojem, päeval on -2 kuni +6 kraadi. Lääne-Eestis sajab vihma ja lörtsi, ida pool lörtsi ja lund.

Nädala algus on taas soojem, öösel on 1 kuni 7, päeval 3 kuni 9 kraadi. Esmaspäeval sajab mitmel pool, teisipäeval kohati.

Toimetaja: Marko Tooming

