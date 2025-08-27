Taani nõuab USA-lt selgitusi Gröönimaal läbiviidava mõjutuskampaania kohta

Taani ringhäälingu teatel on vähemalt kolm USA presidendi Donald Trumpi administratsiooniga seotud Ameerika kodanikku viinud läbi mõjutusoperatsioone Taani territooriumil.

Trump on kordvalt väljendanud soovi saada maavaraderikas ja strateegiliselt oluline Gröönimaa USA võimu alla ning pole välistanud ka jõu kasutamist. Taani välisminister Lars Lökke Rasmussen rõhutas, et igasugune sekkumine Taani siseasjadesse on vastuvõetamatu.

"On oluline, et me saaksime sellest mingi ülevaate, et ka meie elanikud - nii Gröönimaa kui ka Taani - teaksid, millega me võime kokku puutuda. See on oma olemuselt täiesti vastuvõetamatu. Selle vestluse eesmärk on muidugi selge. Osaliselt edastada seda, mida me teame ja me ei saa oma teavet ainult Taani raadiost," sõnas Rasmussen.