Pühapäeval tuleb nii lund kui ka vihma

Öö vastu pühapäeva tuleb pilves selgimistega, sajab lund, saartel ka lörtsi ja vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 2 kuni 8, öö hakul saartel ja läänerannikul 6 kuni 12, iiliti 16 meetrit sekundis. Peale keskööd tuul nõrgeneb. Külma on 1 kuni 6, saartel sooja 0 kuni 2 kraadi.

Pühapäeva hommikul on pilves, mandri idaosas selgimistega ilm. Saartel sajab kohati vähest vihma, mandri lääneservas ka lörtsi ja lund. Puhub kagu- ja lõunatuul, saarte läänerannikul lääne- ja loodetuul 2 kuni 8, rannikul iiliti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni -6, saartel 0 kuni +4 kraadi.

Päev tuleb pilvine, mandril ka selgimistega. Kohati sajab ikka kergelt lund ja lörtsi, saartel ka vihma. Õhtupoolikul jõuab saartele tihedam sajuala, mis edasi mandrile levib. Lääne-Eestis sajab lörtsi, vihma ja jäävihma, Ida-Eestis esmalt lund, hiljem juba vihma ning jäävihma. Seega on jäiteoht. Puhub kagu- ja lõunatuul, saartel ennelõunal lääne- ja loodetuul, pärastlõunal edelatuul 4 kuni 10, rannikul iiliti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni +2, saartel +3 kuni +6 kraadi.

Esmaspäeval on taevas pilves. Ennelõunal sajab vihma vaid kohati, pärastlõunal juba laialdasemalt ning esineb udu.

Järgnevad päevad tulevad pilves selgimistega ning kohatiste vihmasabinatega. Õhutemperatuur püsib plusspoolel langedes vaid ööl vastu esmaspäeva ja neljapäeva mõnel pool kuni paar kraadi miinuspoolele.