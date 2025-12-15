Saksamaa saadab oma sõdurid Poola idapiirile kaitsekindlustusi ehitama

Saksa relvajõud hakkavad järgmisel aastal osalema Poola idapiiri tugevdamises, asudes piirile Valgevene ja Venemaaga tõkkeid ja kindlustusi ehitama.

Saksa sõdurid liituvad 2026. aasta aprillis Poola operatsiooniga "Idakilp", mis käivitati Valgevene ja Venemaa Kaliningradi oblasti piirialal 2024. aasta mais, teatas väljaanne Bild viitega Saksa kaitseministeeriumile.

Saksa sõdurite põhiülesandeks Põhja- ja Ida-Poolas saab pioneeritegevus, ütles Saksamaa kaitseministeeriumi pressiesindaja Bildile. Täpsemalt hõlmab see positsioonide loomist, kaevikute rajamist, okastraadi paigaldamist ja tankitõkete püstitamist.

Pressiesindaja sõnul lähetatakse Poola "keskmine kahekohaline arv" sõdureid.

Meetmete eesmärk on tugevdada NATO partneri Poola kaitset võimaliku Venemaa rünnaku eest. Saksa relvajõudude sõdurite lähetus peaks kestma 2027. aasta lõpuni.

Saksamaa kaitseministeeriumi kinnitusel ei ole Saksa sõdurite välismaale lähetamiseks parlamendi mandaati vaja, kuna see ei kujuta endast relvajõudude välismaale lähetamist tähenduses, mis nõuaks parlamendi heakskiitu. Lähetamine ei kujuta endast eeldatavasti sõduritele sõjategevusest tekkivat ohtu.