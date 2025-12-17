Euroopa Parlament andis heakskiidu Vene gaasi impordi lõpetamise kavale

Euroopa Liit leppis vastavates õigusaktides kokku juba selle kuu alguses. Liit andis lubaduse katkestada sidemed oma endise peamise gaasitarnijaga pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aastal.

Eelnõu poolt hääletas 500, vastu 120 ja erapooletuks jäi 32 saadikut.

Keeld vajab veel Euroopa Liidu ministrite ametlikku kinnitust, mis peaks sündima järgmise aasta alguses. Ametnike hinnangul kiidavad liikmesriigid leppe heaks muudatusteta.

Määruse vastuvõtmiseks on vaja riikide kvalifitseeritud häälteenamust – see mehhanism võimaldab mööda minna Ungari ja Slovakkia vastuseisust, kes soovivad säilitada Moskvaga tihedaid sidemeid.

Kokkuleppe kohaselt lõpetab Euroopa Liit Venemaa veeldatud maagaasi (LNG) impordi 2026. aasta lõpuks ning torugaasi tarned 2027. aasta septembri lõpuks.

Oktoobri seisuga moodustas Vene gaas EL-i koguimpordist 12 protsenti, enne 2022. aasta sissetungi Ukrainasse oli see ca 45 protsenti. Riikide hulgas, kuhu tarned endiselt jõuavad, on näiteks Ungari, Prantsusmaa ja Belgia.

Reeglitest kõrvalehoidmise takistamiseks pannakse torujuhtmete käitajatele kohustus esitada tollile tõendid gaasi täpse päritolumaa kohta, ja seda veel enne gaasi importi ja hoiustamist.

EL valmistub ka Vene nafta impordist loobumiseks.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik Taaniga peetud läbirääkimistel nõudis Euroopa Parlament ka Vene nafta impordi keelamist. Euroopa Komisjon lubas koostada selleks vajaliku õigusakti 2026. aasta alguses, et keeld saaks jõustuda hiljemalt 2027. aasta lõpus.

Venemaa on juba ligi kakskümmend aastat kasutanud energiatarneid surve avaldamise vahendina, märkis Euroopa Parlamendi pressiteenistus.

Olukord pingestus veelgi enne täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aasta veebruaris, kui Gazprom ei täitnud talveks piisaval määral EL-is asuvaid gaasihoidlaid.

Lisaks on Venemaa manipuleerinud turgu gaasitorude ootamatu sulgemisega. Nende manipulatsioonide tõttu on energiahinnad võrreldes kriisieelse ajaga tõusnud rohkem kui kaheksa korda. Pressiteenistus rõhutas, et gaasiimporti keelav määrus on Euroopa Liidu vastus Venemaa tegevusele.