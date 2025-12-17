X!

Euroopa Parlament andis heakskiidu Vene gaasi impordi lõpetamise kavale

Välismaa
Euroopa Liidu lipp
Euroopa Liidu lipp Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Välismaa

Euroopa Parlament kiitis kolmapäeval heaks Euroopa Liidu kava lõpetada 2027. aasta lõpuks Vene gaasi import.

Euroopa Liit leppis vastavates õigusaktides kokku juba selle kuu alguses. Liit andis lubaduse katkestada sidemed oma endise peamise gaasitarnijaga pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aastal.

Eelnõu poolt hääletas 500, vastu 120 ja erapooletuks jäi 32 saadikut.

Keeld vajab veel Euroopa Liidu ministrite ametlikku kinnitust, mis peaks sündima järgmise aasta alguses. Ametnike hinnangul kiidavad liikmesriigid leppe heaks muudatusteta.

Määruse vastuvõtmiseks on vaja riikide kvalifitseeritud häälteenamust – see mehhanism võimaldab mööda minna Ungari ja Slovakkia vastuseisust, kes soovivad säilitada Moskvaga tihedaid sidemeid.

Kokkuleppe kohaselt lõpetab Euroopa Liit Venemaa veeldatud maagaasi (LNG) impordi 2026. aasta lõpuks ning torugaasi tarned 2027. aasta septembri lõpuks.

Oktoobri seisuga moodustas Vene gaas EL-i koguimpordist 12 protsenti, enne 2022. aasta sissetungi Ukrainasse oli see ca 45 protsenti. Riikide hulgas, kuhu tarned endiselt jõuavad, on näiteks Ungari, Prantsusmaa ja Belgia.

Reeglitest kõrvalehoidmise takistamiseks pannakse torujuhtmete käitajatele kohustus esitada tollile tõendid gaasi täpse päritolumaa kohta, ja seda veel enne gaasi importi ja hoiustamist.

EL valmistub ka Vene nafta impordist loobumiseks.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik Taaniga peetud läbirääkimistel nõudis Euroopa Parlament ka Vene nafta impordi keelamist. Euroopa Komisjon lubas koostada selleks vajaliku õigusakti 2026. aasta alguses, et keeld saaks jõustuda hiljemalt 2027. aasta lõpus.

Venemaa on juba ligi kakskümmend aastat kasutanud energiatarneid surve avaldamise vahendina, märkis Euroopa Parlamendi pressiteenistus.

Olukord pingestus veelgi enne täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aasta veebruaris, kui Gazprom ei täitnud talveks piisaval määral EL-is asuvaid gaasihoidlaid.

Lisaks on Venemaa manipuleerinud turgu gaasitorude ootamatu sulgemisega. Nende manipulatsioonide tõttu on energiahinnad võrreldes kriisieelse ajaga tõusnud rohkem kui kaheksa korda. Pressiteenistus rõhutas, et gaasiimporti keelav määrus on Euroopa Liidu vastus Venemaa tegevusele.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

Samal teemal

Raadio pidupäev

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:49

U-17 ja U-19 jalgpallikoondised said teada valikturniiride vastased

14:45

Ukraina ründas droonidega Krasnodari krai naftatöötlemistehast Uuendatud

14:40

Ivo Pilving: riigikaitse "kiirtee" kohtusüsteemis võib olla viga

14:33

Rein Sikk: kolkapatriotism päästab külad ja sünnitab järgmise Arvo Pärdi

14:18

ETV ja ETV2 pühadekava pakub uusi kohtumisi igasse õhtusse

14:17

Euroopa Parlament andis heakskiidu Vene gaasi impordi lõpetamise kavale

14:05

Eesti jäi rannatennise MM-il matšivõiduta

13:59

Ave Schank-Lukas: mida annab Euroopa Liidu ühine eelarve Eestile?

13:53

Meedia: Warner kavatseb Paramounti ülevõtmispakkumise tagasi lükata

13:43

Põlengujärgne männik pakub samblikele ainulaadseid elupaiku

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

16.12

Kohus käskis Kallasel Vooglaiu tõttu oma väited ümber lükata

16.12

Terras tegi valitsusele ettepaneku vabastada ametist kantsler Marko Gorban

16.12

Automaks jäi tähtajaks tasumata 60 000 isikul

16.12

Vene naftahinnad kukkusid viimaste aastate madalaimale tasemele

16.12

Läti ja Ukraina võimud tabasid telefonipetturite võrgustiku

08:04

Ida-Virumaa kutsehariduskeskus peatab kutseõppe ja hakkab noortele eesti keelt õpetama

16.12

Riik annaks sõjaajal 56 000 erasektori inimesele kriisiülesanded

07:05

Trumpi uus reisikeeld sulgeb USA uksed veel mitmele riigile

16.12

Karis: minule ja nõunikele oli suursaadiku nõuanne ootamatu

14:45

Ukraina ründas droonidega Krasnodari krai naftatöötlemistehast Uuendatud

ilmateade

loe: sport

14:49

U-17 ja U-19 jalgpallikoondised said teada valikturniiride vastased

14:05

Eesti jäi rannatennise MM-il matšivõiduta

13:33

FIFA paiskas müüki soodsamad MM-i piletid

12:44

Autoralli MM-sarjaga liitub 2027. aastast uus võistkond

loe: kultuur

13:42

Tallinnas esineb Eurovisioonil diskvalifitseritud Joost Klein

13:05

Rahvusraamatukogu jõulusalmi konkursile laekus tänavu ligi 300 luuletust

12:55

Aasta muusik 2025 on Hans Christian Aavik

11:46

Arvustus. Mängu ilu Renate Keerdi moodi

loe: eeter

14:18

ETV ja ETV2 pühadekava pakub uusi kohtumisi igasse õhtusse

12:55

Aasta muusik 2025 on Hans Christian Aavik

11:02

Video: "Ringvaate" stuudios prooviti kõige paremaid jõulusööke

10:41

Ajaloolane: keskaegseid jõule iseloomustas küllus ja valgus

Raadiouudised

12:25

Raadiouudised (17.12.2025 12:00:00)

10:35

Turbatootjad kardavad konkurentsivõime kadu

10:00

Notarid abieluvara puudutavaid seadusi muutma ei kiirustaks

09:55

Briti valitsus uurib Vene ja Hiina raha mõju riigi sisepoliitikale

09:50

Ida-Virumaa kutsehariduskeskus peatab kutseõppe ja hakkab noortele eesti keelt õpetama

09:25

Raadiouudised (17.12.2025 09:00:00)

16.12

Tsahkna: Berliini ühisavalduses on nii häid kui halbu punkte

16.12

Päevakaja (16.12.2025 18:00:00)

16.12

Kohtla-Järve korruptsiooniskandaalis anti kohtu alla üheksa inimest

16.12

Riik plaanib sõjaajal võtta erasektorist 56 000 inimest kriisiülesandeid täitma

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo