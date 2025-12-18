USA kehtestab sanktsioonid veel kahele Iisraeli uurivale ICC kohtunikule

Rubio tegi avalduse, kus teatas, et määrab sanktsioonid kahele Rahvusvahelise Kriminaalkohtu kohtunikule – Gocha Lordkipanidzele Gruusiast ja Erdenebalsuren Damdinile Mongooliast.

"Need isikud on otseselt osalenud ICC tegevuses, mille eesmärk on uurida Iisraeli kodanikke, neid vahistada, kinni pidada või kohtu alla anda ilma Iisraeli nõusolekuta," sõnas Rubio.

Nimetatud kohtunikud kuulusid kolleegiumi, mis keeldus tühistamast alamastme kohtu otsust, mille kohaselt võib prokuratuuri juurdlus kohtu jurisdiktsiooni kuuluvate väidetavate kuritegude üle hõlmata sündmusi, mis järgnesid Palestiina äärmusrühmituse Hamas 2023. aasta 7. oktoobri rünnakule Iisraeli vastu.

Rahvusvaheline Kriminaalkohus teatas neljapäeval, et USA sanktsioonid kahe kohtuniku vastu seoses Iisraeli puudutava kaasusega kujutavad endast jõhkrat rünnakut kohtu sõltumatuse vastu.

"Sellised meetmed liikmesriikide valitud kohtunike ja prokuröride vastu õõnestavad rahvusvahelist õigust. Kui õigusemõistjaid ähvardatakse seaduse kohaldamise eest, seatakse ohtu rahvusvaheline õiguskord tervikuna," märkis kohus.

Ameerika Ühendriigid ega Iisrael ei ole ICC liikmed.

USA kehtestas selle aasta veebruaris ICC-le sanktsioonid, mis näevad ette nimekirja kantud isikute USA-s asuvate varade külmutamise ning sissesõidukeelu neile ja nende pereliikmetele.

2024. aasta novembris väljastas Rahvusvaheline Kriminaalkohus Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu ja endise kaitseministri Yoav Gallanti suhtes vahistamismääruse seoses inimsusevastaste ja sõjakuritegudega, mis pandi toime alates 2023. aasta 8. oktoobrist kuni 2024. aasta 20. maini.

Rahvusvaheline Kriminaalkohus on esimene ja ainus alaliselt tegutsev rahvusvaheline kohus, mis mõistab õigust genotsiidi, inimsusvastaste kuritegude, sõjakuritegude ja agressioonikuritegude üle. Kohus on mõeldud täiendama riigisiseseid kohtuinstantse olukorras, kus viimased kas ei suuda või ei soovi toimida ning võib esitada süüdistuse üksikisikutele ja mõista nende üle kohut.

Kohus on teatanud, et tema otsus taotleda Iisraeli juhtide suhtes vahistamismäärust oli kõikidel juhtudel kooskõlas tema lähenemisviisiga, tuginedes prokuröri hinnangule, et menetluseks on piisavalt tõendeid, ja arvamusel, et viivitamatu vahistamise taotlemine võib ära hoida uute kuritegude toimepaneku.