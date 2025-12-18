X!

USA kehtestab sanktsioonid veel kahele Iisraeli uurivale ICC kohtunikule

Välismaa
Korrastustööd Iisraeli poolt pommitatud Gaza sektoris
Korrastustööd Iisraeli poolt pommitatud Gaza sektoris Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Yousef Al Zanoun
Välismaa

USA välisminister Marco Rubio teatas neljapäeval, et Ühendriigid kehtestavad sanktsioonid kahele Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (ICC) kohtunikule seoses nende tegevusega Iisraeli suhtes.

Rubio tegi avalduse, kus teatas, et määrab sanktsioonid kahele Rahvusvahelise Kriminaalkohtu kohtunikule – Gocha Lordkipanidzele Gruusiast ja Erdenebalsuren Damdinile Mongooliast.

"Need isikud on otseselt osalenud ICC tegevuses, mille eesmärk on uurida Iisraeli kodanikke, neid vahistada, kinni pidada või kohtu alla anda ilma Iisraeli nõusolekuta," sõnas Rubio.

Nimetatud kohtunikud kuulusid kolleegiumi, mis keeldus tühistamast alamastme kohtu otsust, mille kohaselt võib prokuratuuri juurdlus kohtu jurisdiktsiooni kuuluvate väidetavate kuritegude üle hõlmata sündmusi, mis järgnesid Palestiina äärmusrühmituse Hamas 2023. aasta 7. oktoobri rünnakule Iisraeli vastu.

Rahvusvaheline Kriminaalkohus teatas neljapäeval, et USA sanktsioonid kahe kohtuniku vastu seoses Iisraeli puudutava kaasusega kujutavad endast jõhkrat rünnakut kohtu sõltumatuse vastu.

"Sellised meetmed liikmesriikide valitud kohtunike ja prokuröride vastu õõnestavad rahvusvahelist õigust. Kui õigusemõistjaid ähvardatakse seaduse kohaldamise eest, seatakse ohtu rahvusvaheline õiguskord tervikuna," märkis kohus.

Ameerika Ühendriigid ega Iisrael ei ole ICC liikmed.

USA kehtestas selle aasta veebruaris ICC-le sanktsioonid, mis näevad ette nimekirja kantud isikute USA-s asuvate varade külmutamise ning sissesõidukeelu neile ja nende pereliikmetele.

2024. aasta novembris väljastas Rahvusvaheline Kriminaalkohus Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu ja endise kaitseministri Yoav Gallanti suhtes vahistamismääruse seoses inimsusevastaste ja sõjakuritegudega, mis pandi toime alates 2023. aasta 8. oktoobrist kuni 2024. aasta 20. maini.

Rahvusvaheline Kriminaalkohus on esimene ja ainus alaliselt tegutsev rahvusvaheline kohus, mis mõistab õigust genotsiidi, inimsusvastaste kuritegude, sõjakuritegude ja agressioonikuritegude üle. Kohus on mõeldud täiendama riigisiseseid kohtuinstantse olukorras, kus viimased kas ei suuda või ei soovi toimida ning võib esitada süüdistuse üksikisikutele ja mõista nende üle kohut.

Kohus on teatanud, et tema otsus taotleda Iisraeli juhtide suhtes vahistamismäärust oli kõikidel juhtudel kooskõlas tema lähenemisviisiga, tuginedes prokuröri hinnangule, et menetluseks on piisavalt tõendeid, ja arvamusel, et viivitamatu vahistamise taotlemine võib ära hoida uute kuritegude toimepaneku.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

Samal teemal

HÄÄLETUS KÄIB!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:08

Ashilevi: videomänge lavastades kannab mind teatrist saadud vundament

19:57

Aet Kiisla valiti Eesti esindajana maailma ultrajooksuliidu komisjoni

19:39

Meentalo sai rennisõidu MK-etapil 15. koha

19:33

Kohus ei rahuldanud Humala kaebust kapo vastu Uuendatud

19:33

Galerii: skulptor Art Allmägi avas Draakoni galeriis isikunäituse "Sundmõtted"

19:23

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:22

Hispaania ja Argentina selgitavad märtsis Finalissima võitja

19:00

Aktuaalne kaamera kell 17:00

18:56

USA kehtestab sanktsioonid veel kahele Iisraeli uurivale ICC kohtunikule

18:43

Galerii: "OP" võõrustab retrostuudios endiseid saatejuhte

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

17.12

Vene piirivalvurid ületasid kolmapäeval Vasknarvas Eesti-Vene kontrolljoone Uuendatud

14:55

Ukraina droonid tabasid Vene tankerit Uuendatud

18:41

Regina Ermits tegi MK-sarjas jälle hea etteaste Uuendatud

07:50

Riigikontroll: riigieelarvest jäi mullu kasutamata 2,15 miljardit Uuendatud

12:43

Valitsus kiitis heaks korrigeeritud liiklusohutusprogrammi Uuendatud

17.12

Soome peaminister palus rassismiskandaali pärast Aasia riikidelt vabandust

17.12

Eesti ringlusest ära korjatud ühe- ja kahesendised saadetakse Lätti

07:44

Koolid ei ole uue õpilaste väljaarvamise korraga veel harjunud

17.12

Suurbritanniat kattis kolmapäeval haruldane roosa udu

17.12

Sotside sõnul jooksis Reformierakond Tallinnas Kõlvarti rüppe

ilmateade

loe: sport

19:57

Aet Kiisla valiti Eesti esindajana maailma ultrajooksuliidu komisjoni

19:39

Meentalo sai rennisõidu MK-etapil 15. koha

19:22

Hispaania ja Argentina selgitavad märtsis Finalissima võitja

18:41

Regina Ermits tegi MK-sarjas jälle hea etteaste Uuendatud

loe: kultuur

20:08

Ashilevi: videomänge lavastades kannab mind teatrist saadud vundament

19:33

Galerii: skulptor Art Allmägi avas Draakoni galeriis isikunäituse "Sundmõtted"

18:43

Galerii: "OP" võõrustab retrostuudios endiseid saatejuhte

17:37

Psühholoog Anu Realo: õnnetunne tuleb sellest, kui teeme midagi südamest

loe: eeter

18:43

Galerii: "OP" võõrustab retrostuudios endiseid saatejuhte

17:37

Psühholoog Anu Realo: õnnetunne tuleb sellest, kui teeme midagi südamest

15:28

"Jõulutunneli" annetusnumbrid on avatud

15:21

Tribuntsovi kullale aitas kaasa ka sportvõimlemisega tegelemine

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (18.12.2025 18:00:00)

15:20

Raadiouudised (18.12.2025 15:00:00)

12:40

Ilm püsib sompus ja sajune

12:25

Tegevusterapeudid on ilma ligipääsust vajalikele digilahendustele

12:25

Uue õpikohustusega seotud määrused tekitavad koolides segadust

12:25

Raadiouudised (18.12.2025 12:00:00)

09:55

Ilm on täna peamiselt pilves aga sajuta

09:35

Raadiouudised (18.12.2025 09:00:00)

09:35

Euroopa ülemkogu otsustab Venemaa külmutatud vara kasutamise

09:35

Ida-Viru rannakalurid muretsevad räime püügikvoodi karmistamise pärast

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo