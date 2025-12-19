Kaju: Venemaa üritab varjata Ukraina edusamme rindel

Venemaa üritab oma meediakajastustes pisenda Ukraina edusamme nii Kupjanski suunal kui ka Pokrovskis, rääkis kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse osakonna juhataja Gert Kaju. Vaatamata rahukõneluste algatusele pole Kreml oma retoorikat sõja eesmärkide osas muutnud.

Kaitseministeeriumi pressikonverentsil märkis Kaju, et viimase nädala jooksul pole Ukraina-Venemaa sõjas rindel märkimisväärseid muutusi toimunud.

Venemaa püüdis jätkuvalt murda läbi Ukraina kaitsest ja lagundada Ukraina energeetikasüsteemi. Ukraina vastas sellele aktiivse kaitsetegevuse ja vastupealetungiga Kupjanski suunal ning löökidega Venemaa kütusetööstuse objektide ja mereväe pihta.

Samal ajal jätkusid rahukõnelused, mida saatis Kremli retoorika Venemaa pealejäämise paratamatusest sõjas, igasuguste Ukrainale plaanitavate julgeolekugarantiide vastuvõetamatusest ning valmisolekust jätkata oma eesmärkide saavutamist sõjalisel teel.

Ukraina edusammude pisendamine

Kupjanski suunal (Harkivi oblastis) arenevad sündmused iseloomustavad hästi Venemaa infosõja meetodeid.

Venemaa juhtkond teatas Kupjanski vallutamisest pisut vähem kui kuu aega tagasi ja sel päeval õnnitleti ka Venemaa relvajõude linna vallutamise puhul.

Ukraina vägede vastupealetungi, mille käigus on linnas sisse piiratud Vene üksusi, kirjeldatakse Venemaa kajastustes kui Ukraina katseid arendada pealetungi Kupjanskile.

"Selle retoorika eesmärk on näidata, et Ukraina on nõrk ja ei suuda Venemaale vastupanu osutada. Küll aga reaalsuses on see niisugune narratiiv ja mõtteline konstruktsioon, mis ei peegelda reaalset olukorda lahinguväljal," märkis Kaju.

Venemaa saavutas rindel mõningast edu Siverski, Huljaipole, Pokrovski-Mõrnohradi ja Kostjantõnivka-Družkivka suunal (Donetski ja Zaporižžja oblastis).

Venemaa on juba neljal korral teatanud Pokrovski vallutamisest, mis ei vasta aga tegelikkusele.

"Reaalsus täna on see, et lahingud linna pärast endiselt jätkuvad ja Ukraina teostab edukat ja aktiivset vastutegevust," rõhutas Kaju.

Venemaa jätkas Ukraina energiataristu ründamist

Nädalavahetusel toimus sõja üks suurimaid rünnakuid Odessa oblasti energiataristu vastu, mille tagajärjel sai kannatada enamik oblasti tähtsamatest alajaamadest ning taastamistööde käigus tuli regioon taasühendada riigi energiasüsteemiga.

Odessa oblast on väga oluline Ukraina väliskaubanduse seisukohast ning mitu ööpäeva kestnud intensiivsete taastamistööde käigus on suudetud taastada kriitilise taristu ja üle 90 protsendi elanikkonna energiavarustus.

Ukraina andis lööke meretaristu pihta

Ukraina jätkas löökide andmist Venemaa strateegiliste objektide pihta, millest märkimisväärseimad olid Kaspia mere Venemaale kuuluvas sektoris antud löögid firma Lukoil-Nižnevolskneft opereeritavatele naftaplatvormidele, mille tulemusena töö neil peatus.

Praeguse seisuga on toimunud kolm sellist rünnakut ning tegemist oli esimese korraga, kus Ukraina ründas Venemaa naftaplatvorme Kaspia merel.

Peale selle said Kaspia merel kahjustada kaks Venemaale kuuluvat laeva, mis sõitsid Venemaa ja Iraani vahel ning vedasid relvastust.

Ukraina ründas ka allveedrooniga Musta mere laevastikku kuuluva Kilo II klassi allveelaeva, mis paiknes Novorossiiskis. Kaitseministeeriumi hinnangul näitab see uus areng meresõjas, et edaspidi ei ohusta Ukraina droonid Musta mere laevastikku selle uues asukohas mitte ainult õhust ja veepinnal, vaid ka vee alt.