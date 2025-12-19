X!

Kaju: Venemaa üritab varjata Ukraina edusamme rindel

Välismaa
Foto: Priit Mürk/ERR
Välismaa

Venemaa üritab oma meediakajastustes pisenda Ukraina edusamme nii Kupjanski suunal kui ka Pokrovskis, rääkis kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse osakonna juhataja Gert Kaju. Vaatamata rahukõneluste algatusele pole Kreml oma retoorikat sõja eesmärkide osas muutnud.

Kaitseministeeriumi pressikonverentsil märkis Kaju, et viimase nädala jooksul pole Ukraina-Venemaa sõjas rindel märkimisväärseid muutusi toimunud.

Venemaa püüdis jätkuvalt murda läbi Ukraina kaitsest ja lagundada Ukraina energeetikasüsteemi. Ukraina vastas sellele aktiivse kaitsetegevuse ja vastupealetungiga Kupjanski suunal ning löökidega Venemaa kütusetööstuse objektide ja mereväe pihta.

Samal ajal jätkusid rahukõnelused, mida saatis Kremli retoorika Venemaa pealejäämise paratamatusest sõjas, igasuguste Ukrainale plaanitavate julgeolekugarantiide vastuvõetamatusest ning valmisolekust jätkata oma eesmärkide saavutamist sõjalisel teel.

Ukraina edusammude pisendamine

Kupjanski suunal (Harkivi oblastis) arenevad sündmused iseloomustavad hästi Venemaa infosõja meetodeid.

Venemaa juhtkond teatas Kupjanski vallutamisest pisut vähem kui kuu aega tagasi ja sel päeval õnnitleti ka Venemaa relvajõude linna vallutamise puhul.

Ukraina vägede vastupealetungi, mille käigus on linnas sisse piiratud Vene üksusi, kirjeldatakse Venemaa kajastustes kui Ukraina katseid arendada pealetungi Kupjanskile.

"Selle retoorika eesmärk on näidata, et Ukraina on nõrk ja ei suuda Venemaale vastupanu osutada. Küll aga reaalsuses on see niisugune narratiiv ja mõtteline konstruktsioon, mis ei peegelda reaalset olukorda lahinguväljal," märkis Kaju.

Venemaa saavutas rindel mõningast edu Siverski, Huljaipole, Pokrovski-Mõrnohradi ja Kostjantõnivka-Družkivka suunal (Donetski ja Zaporižžja oblastis).

Venemaa on juba neljal korral teatanud Pokrovski vallutamisest, mis ei vasta aga tegelikkusele.

"Reaalsus täna on see, et lahingud linna pärast endiselt jätkuvad ja Ukraina teostab edukat ja aktiivset vastutegevust," rõhutas Kaju.

Venemaa jätkas Ukraina energiataristu ründamist

Nädalavahetusel toimus sõja üks suurimaid rünnakuid Odessa oblasti energiataristu vastu, mille tagajärjel sai kannatada enamik oblasti tähtsamatest alajaamadest ning taastamistööde käigus tuli regioon taasühendada riigi energiasüsteemiga.

Odessa oblast on väga oluline Ukraina väliskaubanduse seisukohast ning mitu ööpäeva kestnud intensiivsete taastamistööde käigus on suudetud taastada kriitilise taristu ja üle 90 protsendi elanikkonna energiavarustus.

Ukraina andis lööke meretaristu pihta

Ukraina jätkas löökide andmist Venemaa strateegiliste objektide pihta, millest märkimisväärseimad olid Kaspia mere Venemaale kuuluvas sektoris antud löögid firma Lukoil-Nižnevolskneft opereeritavatele naftaplatvormidele, mille tulemusena töö neil peatus.

Praeguse seisuga on toimunud kolm sellist rünnakut ning tegemist oli esimese korraga, kus Ukraina ründas Venemaa naftaplatvorme Kaspia merel.

Peale selle said Kaspia merel kahjustada kaks Venemaale kuuluvat laeva, mis sõitsid Venemaa ja Iraani vahel ning vedasid relvastust.

Ukraina ründas ka allveedrooniga Musta mere laevastikku kuuluva Kilo II klassi allveelaeva, mis paiknes Novorossiiskis. Kaitseministeeriumi hinnangul näitab see uus areng meresõjas, et edaspidi ei ohusta Ukraina droonid Musta mere laevastikku selle uues asukohas mitte ainult õhust ja veepinnal, vaid ka vee alt.

Toimetaja: Valner Väino

Samal teemal

HÄÄLETUS KÄIB!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:21

Madridi Real ja Manchester United kahvatuvad USA sporditiimide kõrval

14:00

Riik kehtestas lotomängude vanusepiiriks 18. eluaasta

13:56

Ukraina teatas Vene varilaevastiku tankeri ründamisest Vahemerel Uuendatud

13:52

Galerii: skulptor Neeme Külm avas Tütar galeriis isikunäituse

13:49

Galerii: Selisoo matkarada on osaliselt vee all

13:42

Tiitlikaitsja Arsenali jätkab euroteekonda Belgia klubi vastu

13:41

Juhan Parts hakkas Tallinna linnapead nõustama Uuendatud

13:37

Liiklusõnnetuse tõttu seisab edelasuuna rongiliiklus

13:29

Riigikohus: Kajar Lemberi kriminaalmenetlus kestis liiga kaua

13:29

Kaju: Venemaa üritab varjata Ukraina edusamme rindel

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

18.12

Sõja 1394. päev: Ukraina droonid tabasid Vene tankerit Uuendatud

18.12

Regina Ermits tegi MK-sarjas jälle hea etteaste Uuendatud

18.12

Piiriesindajate kohtumisel jäid osapooled eriarvamusele

13:56

Ukraina teatas Vene varilaevastiku tankeri ründamisest Vahemerel Uuendatud

06:39

Lepet Vene külmutatud varade osas ei tulnud, kuid EL eraldab Kiievile 90 miljardit Uuendatud

07:35

USA politsei leidis Browni ülikooli tulistamises kahtlustatava surnuna

04:33

Tuleval aastal tõuseb paljude inimeste maamaks

18.12

Valitsus kiitis heaks korrigeeritud liiklusohutusprogrammi Uuendatud

17.12

Vene piirivalvurid ületasid kolmapäeval Vasknarvas Eesti-Vene kontrolljoone

08:15

Trump peatas Browni ülikooli tulistamise tõttu rohelise kaardi loterii

ilmateade

loe: sport

14:21

Madridi Real ja Manchester United kahvatuvad USA sporditiimide kõrval

13:42

Tiitlikaitsja Arsenali jätkab euroteekonda Belgia klubi vastu

13:00

Jürgenson alustab hooaega Monte Carlos Rally2 auto roolis

12:36

Kristjan Ilves hoiab suusasõidu järel 18. kohta

loe: kultuur

13:52

Galerii: skulptor Neeme Külm avas Tütar galeriis isikunäituse

12:46

Uue muusika reede: Arg Part, Kali Uchis, Lil Till, Steven Ilves jt

12:04

Evelin Võigemast: mu jõulud on alati seotud lugemisrõõmuga

10:57

Tallinna teletornist saab kaasaegse meedia ja elamuskeskus Meediatorn

loe: eeter

12:46

Üle 200 raamatu lugenud Paul Patrick: lugemine paneb fantaasia tööle

12:04

Evelin Võigemast: mu jõulud on alati seotud lugemisrõõmuga

11:28

Rasvane pühadetoit võib viia koera nädalaks kliinikusse valuravile

10:11

Mitmekesine linnarohelus treenib immuunsüsteemi

Raadiouudised

12:30

Eesti Panga prognoos: majanduse elavnemine tuleb suurema riigivõla hinnaga

12:30

Kunnase hinnangul jääb Eesti kaitsemajanduses naabritest maha

12:25

Laupäeval sajab mitmel pool vihma

12:25

Raadiouudised (19.12.2025 12:00:00)

09:50

Siseminister näeb vägivallatsejatega tegelemisel suuremat rolli ennetusel

09:45

Euroopa Liit annab Ukrainale 90 miljardi eurose ühislaenu

09:35

Kohati sajab vähest vihma

09:20

Raadiouudised (19.12.2025 09:00:00)

18.12

Päevakaja (18.12.2025 18:00:00)

18.12

Raadiouudised (18.12.2025 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo