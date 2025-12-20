X!

Pühapäeval sajab vihma

ilm
sajab vihma
sajab vihma Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
ilm

Pühapäeval sajab mitmel pool vihma, mille sekka võib ka lörtsi tulla. Sooja on 3 kuni 7 kraadi.

Öö vastu pühapäeva tuleb pilves selgimistega ning vihmane. Puhub edela- ja läänetuul, pärast keskööd saartel ja Loode-Eestis loodetuul 5 kuni 11, rannikul iiliti 16 meetrit sekundis. Õhusooja on 2 kuni 6 kraadi.

Pühapäeva hommikul on Lääne-Eestis pilves selgimistega ja sajuta ilm. Samas Ida-Eestis on taevas pilves ning kohati sajab vihma. Mandril puhub edela- ja läänetuul 5 kuni 11, saartel ja rannikul loodetuul 7 kuni 12, iiliti 16 meetrit sekundis. Sooja on 3 kuni 6 kraadi.

Päeval on pilvine, Lääne-Eestis selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, mille sekka võib ka lörtsi tulla. Tuul puhub loodest ja läänest, pärastlõunal loodest ja põhjast 5 kuni 10, rannikul iiliti 16 meetrit sekundis. Sooja on oodata 3 kuni 7 kraadi.

Ka järgnevad päevad tulevad pilves selgimistega.

Esmaspäeval sajab vihma, lörtsi ja lund ning kuna õhtul hakkab temperatuur langema, muutuvad teed libedaks. Sooja on nädala alguses keskmiselt üks kraad. Teisipäeval aga juba külma keskmiselt kolm kraadi. Rannikul on ka lumesajuvõimalus.

Jõululaupäeval tõuseb õhutemperatuur vahemikku -1 kuni +4 kraadi ning paiguti võib veidi sadada.

Esimene jõulupüha tuleb olulise sajuta ning õhutemperatuur jääb vahemikku -1 kuni +3 kraadi.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

Pühapäeval sajab vihma

