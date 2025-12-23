X!

Ülle Ernits: rakenduskõrghariduse laiendamine on ühiskonna võimalus

Arvamus
Ülle Ernits
Ülle Ernits Autor/allikas: Erakogu
Arvamus

Eesti kõrghariduse üle käiv vaidlus on jõudnud punkti, kus rakenduskõrgharidust kujutatakse ekslikult akadeemilise kõrghariduse vastandina ja selle laiendamist strateegilise veana. Ülle Ernits väidab, et rakenduskõrghariduse laiendamine pigem tugevdab Eesti kõrgharidust ja majandust tervikuna.

Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land kirjutas, et rakenduskõrghariduse laiendamine akadeemilise kõrghariduse arvelt oleks strateegiline viga, kuna rakenduskõrgharidus tegeleb tema sõnul vaid olemasolevate tehnoloogiate kasutamisega, samal ajal kui uusi teadmisi ja tehnoloogiaid saab luua üksnes akadeemiline kõrgharidus.

Selline vastandus loob eksliku mulje, justkui piirduks rakenduskõrgkoolide roll kitsalt praktikakeskse õpetamisega ega panustaks riigi konkurentsivõime ja innovatsioonivõimekuse saavutamisse.

Tegelikult näitavad nii tööturu vajadus kui ka rahvusvahelised arengud, et rakenduskõrgharidus ja akadeemiline kõrgharidus ei toimi teineteise arvelt, vaid teineteise tugevdamisel. Ükski majandus ei liigu edasi ainult uute tehnoloogiate loomise ega ka üksnes nende rakendamise kaudu, vaid nende kahe koosmõjul, ehk ka rakendamine eeldab tõenduspõhist lähenemist ja pidevat arendustegevust.

Tööturu ootus oskustel põhineva kõrghariduse järele

Akadeemiline ja rakenduslik kõrgharidus ei peaks omavahel konkureerima, vaid moodustama kõrghariduse süsteemse terviku. Küsimus ei ole ju selles, kumb on olulisem, kas akadeemiline või rakenduskõrgharidus, vaid see, mis on tegelikult ühiskondlik vajadus. Ei tasuks ka alahinnata ja pisendada rakenduskõrghariduse rolli Eesti majanduse järgmisele tasemele viimiseks.

Isegi kui praegused proportsioonid 75/25 räägivad selgelt akadeemilise kõrghariduse kasuks, on tööturu ootus rakendusliku kõrghariduse järele selgelt olemas. Tööviljakuse tõstmiseks vajame hariduses struktuurseid muutusi.

Kas see on just Soome mudel, kus proportsioonid on suhteliselt võrdsed, on küsitav. Kuid püüe struktuurse muutuse järele ei ole üksnes kõrgharidussüsteemi vaid ka tööturu selge vajadus. Rakenduskõrghariduse roll Eesti tuleviku kujundamisel sõltub otsustest, mille nüüd langetame. 

Rakenduskõrgkoolide rolli teadus- ja arendustegevuses ei saa eirata 

Väide, et rakenduskõrgkool üksnes rakendab ülikoolides tehtud teadust kõrgharidusõppes, ja ise uut teadmist ei loo, on selgelt eksitav. Rakenduskõrgkoolidel on küll teistsugune fookus kui ülikoolil, kuid nemadki peavad vastama teadus- ja arendustöö nõuetele ja läbima institutsionaalse akrediteerimise võrdselt ülikoolidega, kus hinnatakse õppetöö kõrval ka teadus- ja arendustegevust. 

Sarnaselt ülikoolile oodatakse ka rakenduskõrgkoolis akadeemiliselt töötajalt õppetöö kõrval teadustöö tegemise võimekust ja tulemusi. Õppejõududel on ametikohtadega seotud teadustegevuse ning paljud kõrgkoolid on aktiivsed rahvusvahelistes koostöövõrgustikes, sh Euroopa Rakenduskõrghariduse Institutsioonide Assotsiatsioonis (EURASHE).

Arvestades rakenduskõrgkooli õppejõudude märkimisväärselt väiksemat teadustööaktiivsust võrreldes ülikooli õppejõududega on selge, et sarnast tulemuslikkust nagu ülikoolides ei saagi oodata ega eeldada. Vaatamata sellele, ei saa teadustöö- ja arendustööd kõrgkooli muudest funktsioonidest lahus hoida, kui me tahame, et väljaõpe oleks tulevikku suunatud ja vastaks kaasaegse ühiskonna ootustele ja vajadustele. 

Nõudlusest lähtuv ja väljakutsepõhine teadustöö

Rakenduskõrgkoolide teadus- ja arendustegevus on probleemipõhine ja otseselt seotud konkreetsete ühiskondlike väljakutsetega.

Kui haridus on oma olemuselt inertne ja reageerib aeglaselt tööturu suhtes, siis rakenduskõrgkoolide teadus- ja arendustegevus võib mängida olulist rolli nii riigi konkurentsivõime kui ka innovatsioonivõimekuse saavutamisel. Lisandväärtusena suurendab see koostööd akadeemilise maailma ja ettevõtluse vahel, mis on teadaolev lõhe just ülikoolidel. 

Lisaks on rakenduskõrgkoolide uurimistööd sageli interdistsiplinaarsed, kaasatakse kogukondi ning tulemusi levitatakse kohtades kuhu traditsiooniline akadeemiline teadustöö ei jõua. Seega rakenduskõrgkoolid aitavad oma tegevuste kaudu muuta teadmiste loomise ja teadustöö tulemused kättesaadavamaks, arusaadavamaks ja kasulikumaks kogu ühiskonnale.

Milline on meie võimalus?

Oleme Euroopa rakenduskõrgkoolidele arengus järgi jõudnud ja enamasti ka vana Euroopa rakenduskõrgkoolidega võrreldavad. Just nimelt enamasti, sest meie rakenduskõrgkoolide teadus ja arendustegevus on jõudnud faasi, kus taas hakkame Euroopast maha jääma.

Põhjus ei ole meie rakenduskõrgkoolide suutmatus või motivatsiooni puudus. Kaugel sellest. Oleme jõudnud teelahkmele, kus meil on kaks võimalust: esimene on areneda sarnaselt Euroopa kõrgkoolidega, mille tunnuseks on doktoriõpe. Seejuures mitmed neist on juba alustanud vastavaid pilootprogramme või kavandavad laiendada oma doktorikraadi süsteemi rakenduskõrgkoolidele.

Teine võimalus on Eesti oma tee ehk jätkata viisil, et meie kõrgeim akadeemiline panus on magistriõpe. Magistriõpe Eesti rakenduskõrgkoolides on juba tavapärane ja toimiv praktika. Kas meile sellest piisab?

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas rõhutab doktoriõppe mahu suurendamise vajadust akadeemilistest ülikoolides, kuid miks mitte tuua diskussiooni ka rakenduskõrgkoolide mõõde. Seda enam, et Kaitseväe Akadeemia on juba edukalt läbinud Teadusagentuuri teadus- ja arendustegevuse evalveerimise ning nii mõnigi teine rakenduskõrgkool on võtnud sama sihi.

Meil on põhjust muretseda nii teadlaste järelkasvu kui ka doktorikraadiga spetsialistide vähesuse pärast.

Eesti Teadusagentuuri andmete kohaselt (Eesti Teadus 2025) doktoriõppe katkestajate arv on olnud aastaid oluliselt suurem kui lõpetajate arv. Viimasel kahel aastal on trend küll muutunud ja lõpetajate arv ca üheksa protsenti suurem katkestajatest, kuid see ei ole kaugeltki mitte piisav. Lisaks on oluliselt kasvanud doktoriõppe lõpetanud välismaiste lõpetajate osakaal, kes lähevad Eestist lõpetamise järgselt ära.

Ilmselgelt tuleb panustada välismaiste doktorantide kui ka doktorikraadi omandanute tõhusamasse lõimimisse. Kuid ka see ei ole piisav. Doktorite põud võib olla aga just rakenduskõrgkoolide võimalus. Kui see mõte tundub veel võõras, siis ei tasu seda siiski kohe maha kanda.

Rakenduskõrghariduse laiendamine akadeemilise kõrghariduse arvelt ei ole strateegiline viga, vaid võimalus luua tugev alus ühiskonna arengule.

Toimetaja: Kaupo Meiel

Samal teemal

meediakriitika

LOETUMAD ARVAMUSLOOD

22.12

Anneli Talvik: tervisekeskuste tulevik sõltub lähiajal tehtavatest valikutest

22.12

Priit Heinla: odav, puhas ja töökindel elekter vajab riikidevahelist taristut

22.12

Sven Soomuste: "tasuta" lasteaiakoht maksab meile kvaliteedi

21.12

Mihkel Tammo: vastandumine peab asenduma tegutsemisega läbi ühenduse

21.12

Urve Mets ja Anneli Leemet: oskuste puudus ei lase TI-st kasu saada

KULTUURIPORTAALI ARVAMUSLOOD

10.12

Heidy Purga: kultuur demokraatia kaitsel

08.12

Berk Vaher: soveti juurikas on sügaval

01.12

Mari Peegel: kultuuri rahastamises lihtsaid lahendusi pole

VIIMASED UUDISED

10:00

KUULA | Jõulueelses "Võimlas" vaadatakse taliolümpia poole Uuendatud

09:56

Läti kulutab lennujaama-Riia kesklinna raudtee ehitamiseks 29 miljonit eurot

09:55

Ülle Ernits: rakenduskõrghariduse laiendamine on ühiskonna võimalus

09:44

Kahekordne Euroopa meister loobus tulevast EM-ist

09:35

Tervisekassa uueks juhiks saab Siiri Lahe

09:32

Hirm, häbi ja eetilised dilemmad: eakad otsivad digiasjadega abi raamatukogust

09:21

Martin A. Noorkõiv: püüeldes vaid rikkuse poole jääme vaimselt vaeseks

09:20

Raadiouudised (23.12.2025 09:00:00)

09:15

Operail katsetab aheraine vedu Ida-Virumaalt Pärnusse

09:12

F1-sarja etapivõitja Arand: kas oled väga kiire või väga märg!

09:05

Ülevaade. Kirjandusaasta 2025

09:05

Poliitiline nõiajaht kulakutele lõhkus Eesti külaühiskonna

08:56

Bolt peatab aastavahetusel autode ja kergliikurite rentimise

08:55

Ribosoomide vahel valitseb kibe konkurents

08:43

Hiina kehtestas EL-i piimatoodetele kuni 42,7-protsendised tollimaksud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo