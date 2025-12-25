X!

Ekspertide sõnul kolmeeurone lisatasu Hiina odavkaupade tellimist ei vähenda

Eesti Posti sorteerimiskeskus.
Eesti Posti sorteerimiskeskus. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Alates 2026. aasta suvest lisandub kõigile väljastpoolt Euroopa Liitu ostetud väikepakkidele kolmeeurone lisatasu, mille eesmärk on vähendada Hiina odavkaupade populaarsust. Ekspertide hinnangul tasu kehtestamine oodatud tulemust ei too.

Kui tellida alates järgmise aasta juulikuust väljastpoolt Euroopa Liitu pakk, mille väärtus jääb alla 150 euro, peab ostja selle pealt tasuma kolme euro suuruse tollimaksu. Omniva kommertsjuht Sven Kukemelk ütles, et tõenäoliselt arvestatakse see kohe hinna sisse ning ostja ühtegi lisaliigutust tegema ei pea.

"Enamik tänaseid platvorme on oma klientidele andnud lubaduse, et ei lisandu mingeid makse ehk nad panevad selle oma hinnale sisse ja see on selles ostukorvis," lausus Kukemelk.

Muudatuse eesmärk on elavdada Euroopas kohalikku ettevõtlust ja vähendada Hiina odavkaupade populaarsust. Eesti e-kaubanduse liidu tegevjuhi Tõnu Väädi hinnangul selline regulatsioon oma eesmärki ei täida. Kahe aastaga on Aasiast Eestisse tellitud pakkide maht kasvanud kümme korda ja inimesi ei morjendanud ka mõne aasta tagune käibemaksu lisandumine väikepakkidele.

"Kui keskmine paki väärtus on Hiinast tellides 20 eurot umbes, siis see kolm eurot on umbes 10 protsenti hinnatõusu. Paar aastat tagasi oli poole suurem hinnatõus, nii et täiesti kindlasti see ei vähenda pakkide mahtu, mis Hiinast tellitakse," ütles Väät.

Nii Väät kui ka Kukemelk on aga positiivsed, et kolmeeurone lisamaks kergitab Euroopa Liidu kukrut.

"See raha tuleb Euroopa Liidu eelarvesse, mis on ju äärmiselt positiivne. Selle raha eest on võimalik meil kaitsetaristut ehitada; see on raha, mille me saame panna siia tarbimisse ehk majandust see selle võrra elavdab," lausus Kukemelk.

"Ma millegipärast julgen kahelda, et sellest tavakodanik midagi kasu saab, et see nii-öelda ühiskonda läheb. Noh, elame-näeme, aga vähemalt  siiamaani sellist tunnetust ei ole, et seda suunatakse keskkonnaprobleemidega või jäätmetega tegelemiseks või siis tolli tõhususe tõstmiseks;" ütles Väät.

Samal ajal käib Euroopas arutelu, kas kehtestada kõikidele e-kaupadele lisaks kahe euro suurune pakendimaks.

"Ettepanek on selline, et ka e-kaubandus võiks olla sellega hõlmatud, et ka nemad peaksid deklareerima pakendit ja tasuma pakendikäitluse kulude eest. Arutelu on selle ümber, kes täpselt seda kohustust peaks katma, juhul kui toote tootja asub näiteks Hiinas," ütles kaupmeeste liidu juht Nele Peil.

Toimetaja: Marko Tooming

Ekspertide sõnul kolmeeurone lisatasu Hiina odavkaupade tellimist ei vähenda

