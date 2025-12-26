Leedu lennujaamad kaotasid Valgevene õhupallide tõttu umbes 200 000 eurot

Leedu lennujaamad (LTOU) on oktoobris ja novembris Valgevene salakaubavedajate õhupallide tõttu kaotanud umbes 200 000 eurot käivet. LTOU sõnul koosneb kaotatud summa saamata jäänud tulust ja muudest otsestest kahjudest.

Leedu lennujaamade (LTOU) kommunikatsioonijuhi Vitalija Roče sõnul ei sisalda hinnanguline otsene saamata jäänud tulu ja kahju kõiki lennufirmade, maapealse teeninduse ettevõtete ja teiste lennujaamades tegutsevate partnerite kantud kahjusid. Väidetavalt ületab see summa juba 800 000 eurot, mille osas valmistatakse koos partneritega ette tsiviilhagi.

"Hübriidrünnaku tõttu koondab LTOU partnereid tsiviilhagiks, mille jaoks nad hindavad ja esitavad oma kahjud hüvitamiseks. Hetkel ületab tsiviilhagi jaoks arvutatud kahjude summa juba 800 000 eurot," ütles kommunikatsioonijuht.

Vilniuse lennujaama teenindatavate lendude arv on jaanuaris 3,8 protsenti väiksem kui varem oli plaaneritud. LTOU kommunikatsioonijuhi sõnul vähendas hübriidrünnak ka 2026. aasta jaanuariks planeeritud lendude arvu Vilniuse lennujaamas.

"Plaanide järgi tehakse 2026. aasta jaanuaris Vilniuse lennujaamast 2682 lendu. Finnairi ühe õhtuse lennuaja tühistamise tõttu on lende 2,2 protsenti ehk 62 võrra vähem ning Join UP lendude Kaunase lennujaama üleviimise tõttu veel 1,6 protsenti ehk 44 lendu vähem," lausus Roče.

LTOU esindaja sõnul kehtestati käesoleva aasta 4. oktoobrist kuni 7. detsembrini Vilniuse lennujaama kohal ajutisi õhuruumipiiranguid 15 korda. Sel perioodil oli piiranguid ka Kaunase lennujaama kohal. Piirangud mõjutasid rohkem kui 350 lendu ja umbes 51 000 reisijat.

"Tõsi on see, et 2025. aasta oktoobris ja novembris tundis viis protsenti Vilniuse lennujaama reisijatest hübriidrünnaku tagajärgi. Nende lennud olid häiritud, kuid 95 protsenti (veidi rohkem kui 840 000 reisijat) lendas sel perioodil Vilniusest välja ja saabus sinna sujuvalt," rõhutas Roče.

Leedu valitsus otsustas pärast Valgevene õhupallidega seotud intsidentide intensiivistumist sulgeda oktoobri lõpus kuuks ajaks Medininkai ja Šalčininkai piiripunktid Valgevenega.

Salakaubaõhupallide osas on kutsutud kokku riikliku julgeolekukomitee (NSC) koosolekuid, olukorda on arutanud riigikaitse nõukogu (SDC) ning Valgevene hübriidrünnaku küsimust arutatakse ka erinevates formaatides rahvusvahelisel tasandil.

Olukorra tõttu on riigis välja kuulutatud ka eriolukord.