Sõja 1405. päev: Meedia: Venemaal Maikopi linna sõjaväelennuväljal toimusid plahvatused

{{1766984580000 | amCalendar}}
Idarindel tegutsevad Ukraina sõjaväelased
Autor/allikas: SCANPIX/AFP/IRYNA RYBAKOVA
Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Lõuna-Venemaa linna Maikopi lähedal asuval sõjaväelennuväljal toimusid esmaspäeva varahommikul plahvatused. Venemaa välisministri Sergei Lavrovi sõnul ründasid Ukraina droonid ööl vastu esmaspäeva Vladimir Putini residentsi. Ukraina president Volodõmõr Zelenski lükkas süüdistused tagasi.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas esmaspäeval, 29. detsembril kell 22.51:

- Venemaal Maikopi linna sõjaväelennuväljal toimusid plahvatused;

- Macron teatas tahtekoalitsiooni kohtumisest jaanuaris;

- Kindralstaap: Ukraina vägi tõrjus päevaga 186 vaenlase rünnakut;

- Venemaa süüdistab Ukrainat droonirünnakus Putini residentsile;

- Zelenski sõnul ei ole Ukraina Putini residentsi rünnanud;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1180 sõdurit;

- Zelenski: USA pakub 15-aastaseid julgeolekutagatisi;

- Trumpi sõnul vihastas ta väidetava Ukraina droonirünnaku peale.

Venemaal Maikopi linna sõjaväelennuväljal toimusid plahvatused

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Lõuna-Venemaa linna Maikopi lähedal asuval sõjaväelennuväljal toimusid esmaspäeva varahommikul plahvatused.

Sotsiaalmeediakanal Astra teatas, et kohalikud elanikud teatasid plahvatustest. Väidetavalt jäi rünnaku alla Maikopi lähedal asuv Hanskaja sõjaväelennuväli. 

Maikop asub Ukraina kontrolli all olevast Zaporižžja oblastist umbes 450 kilomeetri kaugusel. Ukraina sõjavägi ei ole võimalikku rünnakut veel kommenteerinud.

Ukraina peastaap kinnitas, et 25. detsembril kasutas Ukraina Venemaa naftatehase ründamiseks Briti päritolu Storm Shadow' rakette. Ukraina relvajõudude peastaap kinnitas sotsiaalmeediapostituses, et raketid tabasid Novošahtinski tehast, kus fikseeriti arvukalt plahvatusi. Novošahtinski tehas on Lõuna-Venemaa üks peamisi naftatoodete tarnijaid ning et see osaleb vahetult Vene Föderatsiooni relvajõudude varustamises.

Macron teatas tahtekoalitsiooni kohtumisest jaanuaris

Prantsuse president Emmanuel Macron teatas pühapäeval plaanist korraldada jaanuaris Pariisis tahtekoalitsiooni kohtumine.

Kindralstaap: Ukraina vägi tõrjus päevaga 186 vaenlase rünnakut

Ukraina vägi tõrjus pühapäeval 186 vaenlase rünnakut, teatas Ukraina kindralstaap.

Teate kohaselt korraldas Venemaa Ukrainale 38 õhurünnakut, heites 102 liugpommi. Vaenlane ründas ka 2780 kamikaze-drooniga.

Ukraina kindralstaap märkis, et kõige tulisem oli pühapäeval olukord Pokrovski suunal, kus Vene vägi korraldas 45 rünnakut.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1180 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 205 690 (võrdlus eelmise päevaga +1180);

- tankid 11 472 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 23 837 (+6);

- suurtükisüsteemid 35 570 (+13);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1581 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1264 (+0);

- lennukid 434 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 96 532 (+305);

- tiibraketid 4136 (+29);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 71 891 (+113);

- eritehnika 4030 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Venemaa süüdistab Ukrainat droonirünnakus Putini residentsile

Venemaa välisministri Sergei Lavrovi sõnul ründasid Ukraina droonid ööl vastu esmaspäeva Vladimir Putini residentsi.

Lavrovi sõnul hävitati öösel Novgorodi oblastis presidendi residentsi rünnaku käigus 91 Ukraina relvajõudude drooni, vahendas BBC.

Venemaa kaitseministeerium ei ole Putini residentsile suunatud droonirünnakust teatanud ning inimohvrite või kahjude kohta pole teavet.

Venemaa välisministri sõnul vaatab Moskva vastuseks sellele oma läbirääkimispositsiooni ümber ilma läbirääkimisprotsessist taganemata ning annab ka vastulöögi. Lavrovi sõnul on vastulöögi sihtmärgid ja aeg juba kindlaks määratud.

Zelenski sõnul ei ole Ukraina Putini residentsi rünnanud

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et Moskva süüdistused, et Ukraina korraldas droonirünnaku Vladimir Putini Valdai residentsile, ei vasta tõele.

"Venemaa on jälle platsis, kasutades ohtlikke avaldusi, et õõnestada meie ja president Trumpi meeskonna ühiste diplomaatiliste jõupingutuste saavutusi," ütles Zelenski sotsiaalmeedias.

Zelenski hinnangul on venelased selle ilmselgelt võltsitud loo välja mõelnud, et neil oleks õigustus jätkata rünnakuid Ukraina vastu ja keelduda võtmast vajalikke meetmeid sõja lõpetamiseks.

"See on tüüpiline venelaste valede taktika. Ukraina ei astu samme, mis võiksid nõrgestada diplomaatiat. Venemaa astub alati selliseid samme. See on üks paljudest asjadest, mis meid eristab," vahendas Zelenski sõnu portaal Unian.

President pidas oluliseks, et maailm praegu ei vaikiks. Ta rõhutas, et tuleb teha kõik võimalik, et venelased ei nurjaks liikumist rahu poole.

"See väidetav lugu (Valdai) residentsi ründamisest on täielik väljamõeldis, mille eesmärk on õigustada uusi lööke Ukrainale, sealhulgas Kiievile, ning Venemaa enda keeldumist astumast sõja lõpetamiseks vajalikke samme," lisas ta.

Presidendi sõnul valmistab Venemaa ette rünnakuid valitsushoonetele Kiievis.

On selge, et venelaste jaoks on see läbikukkumine, kui meil pole Ameerikaga skandaali, vaid on edusamme. Sest nad ei taha seda sõda lõpetada. Nad suudavad selle lõpetada ainult surve all. Noh, ja ma olen kindel, et nad otsisid selleks põhjuseid," ütles Zelenski.

Ukraina president lisas, et ausalt öeldes ootas ta juba eile Venemaalt sellist retoorikat.

"Näete, nad jätkavad. Nüüd oma avaldusega, et rünnati mingit nende residentsi, valmistavad nad minu arvates lihtsalt ette pinnast, et anda löök ilmselt pealinnale ja ilmselt riigiasutuste hoonetele," on president veendunud.

"Seetõttu peavad kõik olema tähelepanelikud, absoluutselt kõik."

Zelenski: USA pakub 15-aastaseid julgeolekutagatisi

USA pakub Ukrainale 15 aastaks tugevaid julgeolekugarantiisid võimalusega neid pikendada, kuid Kiiev taotleb pikemat kehtivusaega, ütles president Volodõmõr Zelenski päev pärast kõnelusi Ühendriikide presidendi Donald Trumpiga.

"Ma ütlesin talle (Trumpile), et meil juba käib sõda ning see on kestnud pea 15 aastat. Ja seega ma tõesti tahtsin garantiide pikemat kestust," ütles Zelenski ajakirjanikele.

"Ma ütlesin talle, et me tõesti tahame kaaluda võimalust 30, 40, 50 aastaks," lisas ta. "President ütles, et ta mõtleb selle peale."

Zelenski ütles ka, et peab rahvusvaheliste vägede kohalolu Ukrainas Ukrainale pakutavate julgeolekugarantiide vältimatuks osaks.

Trumpi sõnul vihastas ta väidetava Ukraina droonirünnaku peale

USA president Donald Trump kritiseeris esmaspäeval väidetavat Ukraina droonirünnakut Vene režiimi juhi Vladimir Putini residentsile.

Trumpi sõnul ei olnud rünnakuks õige aeg, arvestades käimasolevaid kõnelusi Venemaa sissetungi lõpetamiseks. Kiiev on rünnaku korraldamist eitanud.

"Teate, kes mulle sellest rääkis? President Putin, varahommikul. Ta ütles, et teda rünnati. See ei ole hea," ütles Trump ajakirjanikele oma Mar-a-Lago residentsis Floridas, lisades, et on selle pärast väga vihane.

"Praegu on delikaatne aeg. See ei ole õige hetk. Üks asi on vastata rünnakule omapoolse rünnakuga, aga hoopis teine asi on rünnata tema kodu. Praegu ei ole õige aeg midagi sellist teha."

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Kyiv Independent, Ukrainska Pravda, BNS, BBC

