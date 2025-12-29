Galerii: Valastel saab vaadata jäist looduse kätetööd

Ida-Virumaal on Valaste joa juures tekkinud jäämaailm. Looduse kunstiteos on alles kujunemisjärgus, sest ka esmaspäeval tõid tuuled veerohke joa vett puudele, kus vesi tänu miinuskraadidele jäätus.

Jäämaad peaks saama käia imetlemas pikalt, sest sulailmu Valastele lähiajal ei lubata.

Valaste joa jäämaa on muutnud aadressi, sest esimest korda tekkis see nüüd Jõhvi valda. Pärast taasiseseisvumist oli ta Kohtla valla territooriumil. Pärast 2017. aasta haldusreformi, kui Kohtla vald liitus Kohtla-Nõmme ja Toila vallaga, oli Valaste kuni selle aasta sügiseni Toila vallas, mis aga liitus Jõhvi vallaga.