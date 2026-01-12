Galerii: Valaste joa ümbrusesse lisati ohtliku olukorra tõttu hoiatussilte

Aastavahetusel jäärüüsse mattunud Valaste juga tõi pühade ajal ja ka läinud nädalavahetusel Ida-Virumaale loodusime nautima sadu inimesi. Kümmekond neist sattus joale liiga lähedale sel hetkel.

Internetis levinud videod panid aga loodusfotograaf Sergei Listovi kukalt kratsima ning pidas nähtut alguses AI-loominguks.

"Pärast, kui hakkasid tulema igasugustest meediaväljaannetest teated, et see on ikka päris video, siis ma mõtlesin, et see ei ole AI, vaid see on päriselt ohtlik, niimoodi ei tohi teha. Eriti kurb on see, et mindi sinna lastega ja tegelikult seati suurde ohtu kõik need inimesed, kes seal all olid. Õnneks lõppes kõik seekord hästi, keegi ei saanud raskelt kannatada, aga see on meile kõigile suureks õppetunniks, et kui on kuskil ametlik piire, siis sellest ei tohi üle minna," sõnas Listov.

Jõhvi vald on piiranud joa treppidel korraga viibijate arvu kümne inimesega.

"Tegelikult me natuke olime sellega juba varem arvestanud. Hoiatussildid on pandud siiski ja nüüd me paneme täiendavad sildid juba lähemale sellele alale, et jälgi, vaata üles ja hoia vahemaad ehk et inimene ise oleks lihtsalt teadlikum. Tegime ka sotsiaalmeediasse ja kodulehele postituse, et juhtida lihtsalt tähelepanu. Iga inimene ikkagi vastutab enda eest ise, aga võib-olla aitab ka see väike meeldetuletus tähelepanu juhtida sellele, et tuleb olla ettevaatlik," lausus Jõhvi kommunikatsiooninõunik Küllike Kullerkupp.

Valaste juga on kõige turvalisem vaadata tähistatud matka- ja õpperajalt.