Valaste joal näeb muinasjutulist vaatemängu

Loodusjõudude koostöös sündis sel nädalal taas saja elanikuga Valaste küla talvine atraktsioon, mis üllatas isegi maailma põhjapoolseimast miljonilinnast Peterburist Ida-Virumaale tulnud uudistajaid.

"Meil sellist huviväärsust tegelikult polegi. Meil on küll purskkaevud, aga need on tehtud inimkätega," ütles juga vaatama tulnud Ljubov Konalajeva Peterburist. "Siin aga on kõik see sündinud looduslikult. See on kaunis, mulle väga meeldib."

Sel aastal on siinne muinasjutt eriline, sest rohkem on jäätunud lääneosa, tavaliselt on rohkem jäätunud teine pool.

Jääkunstiilu saab Valastel uudistada senikaua, kuni sulailm otsustab tilk tilga haaval loodusnäituse sulgeda.