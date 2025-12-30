Taani ostab USA-lt 1,8 miljardi dollari eest patrull-lennukeid

USA välisministeerium teatas esmaspäeval, et on heaks kiitnud 1,8 miljardi dollari väärtuses patrull-lennukite müügi Taanile.

"Müük toetab USA välispoliitilisi eesmärke ja riikliku julgeoleku sihte, parandades NATO liitlase julgeolekut, kes on Euroopas poliitilise stabiilsuse ja majandusliku progressi jõud," edastas Ühendriikide välisministeerium teates kongressile.

Nädal varem kiitis USA välisministeerium heaks eraldi tehingu, millega müüdi Taanile ligi miljardi dollari väärtuses õhk-õhk tüüpi rakette.

Washington on pikka aega survestanud NATO liitlasi kaitsekulutusi suurendama, kusjuures Donald Trump püüab vähendada USA kohalolekut Euroopas vaatamata Venemaa sõjale Ukrainas.

Eurooplasi on aga šokeerinud Trumpi toon Gröönimaa küsimuses, mis on Taani autonoomne territoorium.

Selle kuu alguses nimetas Trump Louisiana osariigi kuberneri Jeff Landry oma erisaadikuks Gröönimaa küsimustes. Landry lubas kohe töötada selle nimel, et muuta saar "USA osaks", mistõttu kutsus Taani välja USA suursaadiku.