Ministeerium: uuel aastal kerkivad avaliku sektori palgad rohkem kui erasektoris

Rahandusministeeriumi hinnangul kasvab avalikus sektoris tuleval aastal keskmine palk eeldatavalt kaheksa kuni üheksa protsenti, mis oleks kõrgem kui viimaste aastate keskmine. Eesti Pank prognoosib veidi väiksemat tõusu.

Küll aga ootab Eesti Pank palgatõusu ja maksukoormuse vähenemise tuules majanduse elavnemist ja tootmise kasvu ent seejuures ei saa kõrvale lükata riigieelarve defitsiidi negatiivset mõju.

Avaliku sektori palgakasv paneb surve ka erasektori palkadele, sest konkureeritakse samade inimeste üle. Koos maksuvähendusega võiks see tähendada ka inflatsiooni kiirenemist.

Eesti Pank näeb, et suurem nõudlus kasvatab pigem tootmist, mitte hindu.

Seda aga varjutab asjaolu, et riigieelarve puudujääk suureneb, kasvab riigivõlg ning tuleb maksta rohkem laenuintresse, millel on omakorda pikaajaliselt negatiivsed mõjud.