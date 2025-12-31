Orpo avaldas valmisolekut teha veel kärpeid

Soome peaministri Petteri Orpo sõnul on riigi majandus uue aasta eel raskes, kuid mitte lootusetus seisus. Ta ütles, et kui Euroopa Liit (EL) soovitab Soomel teha uusi kärpeid, siis valitsus astub ka need sammud.

Järgmise aasta alguses võib Euroopa Komisjon soovitada Soomel eelarvepuudujääki vähendada. Võimalik, et valitsus peaks aastatel 2026–2027 kärpima kulutusi kuni 1,4 miljardi euro ulatuses. Siiski on endiselt võimalik, et komisjon ei nõua Soomelt nii ulatuslikke kärpeid.

Orpo ja ka rahandusminister Riikka Purra on öelnud, et valitsus teeb juba sel valimisperioodil vajalikke kärpeid, kui seda ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse käigus nõutakse.

EL-i reeglite kohaselt ei tohi eelarvepuudujääk ületada kolme protsenti ja võlakoormus 60 protsenti SKP-st. Soome on mõlemad piirmäärad ületanud.

"Meie majandus ei kasva ning samal ajal suurendavad rahvastiku vananemine, kaitse tugevdamine ja kasvavad intressikulud avaliku sektori kulutusi. Need jäävad väljakutseteks ka järgmisel aastal ja ka edaspidi," ütles Orpo.

Orpo siiski tõi välja, et kuigi olukord on tõsine, siis see pole lootusetu. Ta leiab, et majanduskasvu jaoks vajalikud tingimused on riigis olemas. Kasv saabub aga siis, kui ebakindlus saab läbi.

"Firmade bilansid on heas seisus. Soomlaste ostujõud on paranenud ning samuti kasvavad investeeringud ja säästud. Tööjõu maksustamise leevendamine tugevdab palgatöötajate ostujõudu ka järgmisel aastal," rääkis Orpo.

"Möödunud aasta tõi mitu head uudist. Jäämurdjate lepingud USA-ga, pikaajaline leping kruiisilaevade ehitamiseks, tellimused Patriale, investeeringud andmekeskustesse, idufirmad olid edukad," ütles Orpo.