Trump: USA tuleb Iraani meeleavaldajatele vajadusel appi

USA president Donald Trump teatas reedel, et Ühendriigid on relvil ja valmis tegutsema, kui Iraani režiim peaks protestijaid tapma.

"Kui Iraan tulistab ja tapab vägivaldselt rahumeelseid protestijaid, mis on neile kombeks, tulevad Ühendriigid neid päästma. Oleme relvil ja valmis tegutsema," ütles Trump sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social tehtud postituses.

Teherani poepidajad alustasid möödunud pühapäeval streiki kõrgete hindade ja majandusseisaku vastu ning meeleavaldused on sellest ajast levinud ka teistesse riigi osadesse.

Neljapäeval puhkesid mitmes linnas meeleavaldajate ja julgeolekujõudude vahel kokkupõrked, mille käigus teatati kuuest hukkunust.

Meeleavaldused on veel väiksemamahulised kui 2022. aasta suurrahutused, mille vallandas naistele kehtestatud riietumiskoodeksi väidetava rikkumise eest kinni peetud Mahsa Amini surm politsei vahi all.

Toonases protestilaines hukkus mitusada inimest, sealhulgas kümneid julgeolekujõudude liikmeid.