X!

Trump: USA tuleb Iraani meeleavaldajatele vajadusel appi

Välismaa
Legendaarne USA pommitaja B-52 ja seda saatvad hävitajad
Legendaarne USA pommitaja B-52 ja seda saatvad hävitajad Autor/allikas: SCANPIX/AFP/TRINITI LERSCH
Välismaa

USA president Donald Trump teatas reedel, et Ühendriigid on relvil ja valmis tegutsema, kui Iraani režiim peaks protestijaid tapma.

"Kui Iraan tulistab ja tapab vägivaldselt rahumeelseid protestijaid, mis on neile kombeks, tulevad Ühendriigid neid päästma. Oleme relvil ja valmis tegutsema," ütles Trump sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social tehtud postituses.

Teherani poepidajad alustasid möödunud pühapäeval streiki kõrgete hindade ja majandusseisaku vastu ning meeleavaldused on sellest ajast levinud ka teistesse riigi osadesse.

Neljapäeval puhkesid mitmes linnas meeleavaldajate ja julgeolekujõudude vahel kokkupõrked, mille käigus teatati kuuest hukkunust.

Meeleavaldused on veel väiksemamahulised kui 2022. aasta suurrahutused, mille vallandas naistele kehtestatud riietumiskoodeksi väidetava rikkumise eest kinni peetud Mahsa Amini surm politsei vahi all.

Toonases protestilaines hukkus mitusada inimest, sealhulgas kümneid julgeolekujõudude liikmeid.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:12

Kaupo Meiel: kuidas teha inimestele selgeks, et neil läheb hästi

13:11

Veebruari alguses jõuab kinodesse dokumentaalfilm ansamblist Puuluup

13:02

Sinisalu politseijuhtide õigeksmõistmisest: õigusrahu on saabunud

12:52

Argentina alustas tennisehooaega kindla võiduga

12:48

Meedia: Venemaal Samara oblastis toimusid võimsad plahvatused Uuendatud

12:46

Tööandjate suhtumine töötajate osalemisse riigikaitses üha paraneb

12:35

EL-i eesistujana alustanud Küprose peateemadeks saavad julgeolek ja ränne

12:35

Perling Eesti 200 ja Parempoolsete ühinemist realistlikuks ei pea

12:32

Nafta hind langes mullu 20 protsenti

12:31

Harrastussportlaste süda taastub maratonist juba mõne päevaga

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

01.01

Šveitsi suusakuurordi baari tulekahjus hukkus ligi 40 inimest Uuendatud

01.01

Eesti uurib kahe sidekaabli kahjustusi kriminaalmenetluses Uuendatud

01.01

Sõja 1408. päev:Ukraina droonid tabasid sihtmärke kolmes Venemaa piirkonnas Uuendatud

05:09

Delfi Meedia sulgeb Eesti Päevalehe kaubamärgi

06:34

Euroopa Komisjoni plaan paneks inimesed rotte ja hiiri eristama

01.01

Veekatkestuse Tallinnas põhjustas haruldane loodusnähtus

01.01

CIA hinnangul ei rünnanud Ukraina Putini residentsi

12:48

Meedia: Venemaal Samara oblastis toimusid võimsad plahvatused Uuendatud

01.01

Tavapärane veevarustus Tallinnas on taastunud Uuendatud

10:55

Google laseb Gmaili kasutajatel aadressi muuta

ilmateade

loe: sport

12:52

Argentina alustas tennisehooaega kindla võiduga

12:26

Aigro olümpiast: mõtlen sellele viimase hetkeni, ei mata veel mõtet maha

11:45

Šveitsi uusaastapõlengus hukkus noor golfimängija

11:11

Karol Metsa koduklubi tõi keskkaitsesse uue mehe

loe: kultuur

13:11

Veebruari alguses jõuab kinodesse dokumentaalfilm ansamblist Puuluup

12:11

Henrik Visnapuu auhinna pälvisid Janika Kronberg ja Reijo Roos

10:04

Ott Sepp: soomlaste huumor vajab Eesti publiku jaoks natuke timmimist

01.01

Niguliste muuseum tervitab uut aastat 40. korda toimuva orelinädalaga

loe: eeter

10:04

Ott Sepp: soomlaste huumor vajab Eesti publiku jaoks natuke timmimist

08:33

Koomik Ann Vaida: publik on süüdi, kui lollid naljad töötavad

01.01

Kaitseliitlane: igal inimesel võiks kriisi jaoks plaan olla

01.01

Sten-Olle: iga muusiku helisalvestuse äpis on kilomeetrite kaupa piinlikke asju

Raadiouudised

12:20

Riigikohus jättis endiste politseijuhtide õigeksmõistmise jõusse

12:20

Laupäeval sajab mitmel pool lund ja lörtsi

12:20

Raadiouudised (02.01.2026 12:00:00)

09:40

Ettevõtjad hoiatavad looduse taastamiskava suurte kulude eest

09:35

Mitmel pool sajab lund ja kohati tuiskab

09:15

Raadiouudised (02.01.2026 09:00:00)

01.01

Päevakaja (01.01.2026 18:00:00)

31.12

Kuula raadiouudiste kokkuvõtet 2025. aastast

31.12

Raadiouudised (31.12.2025 09:00:00)

30.12

Päevakaja (30.12.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo