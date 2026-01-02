X!

Narva volikogu ei suutnud linnavalitsust paika panna

Narva volikogu valis linnapeaks Katri Raigi.
Narva volikogu valis linnapeaks Katri Raigi. Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Narva volikogu ei suutnud reedel linnavalitsust paika panna, sest üks võimuliidu liige ei ilmunud kohale ning hääled jooksid viiki.

Lisaks linnavalitsuse ametisse nimetamisele pidi Narva volikogu reedel kinnitama komisjonide koosseisud. Seitsmest komisjonist õnnestus ametisse saada vaid kaks.

Linnavalitsuse kinnitamine lükkus edasi. Kuna üks võimuliidu saadikutest jättis istungile tulemata, jooksid hääletused viiki. Opositsiooni hinnangul ei saa koalitsioon nii väikese häälteenamusega Narvat valitseda.

"Linnavalitsus ei saa nii töötada, kui ei ole volikogus kindlat häälteenamust.
Kindel häälteenamus on Narva mõistes kuskil 18, 19, 20 häält. Alati elus on selliseid olukordi, et keegi haigestub, kellelgi on komandeering, kellelgi on laps raskesti haige, aga kui meil on koalitsioon 16-15, siis see on juba tsirkus," ütles Keskerakonna fraktsiooni liige Jaan Toots.

Plaan B esindaja Narva volikogus Urbo Vaarmann ütles, et sel viisil Narvas edasi minna ei saa.

"Proua linnapea võiks meiega tulla ja ühineda, teha ühise koalitsiooni, aga täna on selge, et 15-16 hääled ei pea seda enam, nad ju ise panid 2. jaanuariks endale istungi ja nad ei suutnud seda kokku võtta ilusasti ja tulemused on täna näha," lausus Vaarmann.

Linnapea Katri Raik ei osanud ka seekord vastata küsimusele, kas Narvas on koalitsioon olemas või mitte. Ehk on olukord selgem järgmiseks volikogu istungiks.

"Eks edaspidi püütakse koondada oma ridu, ma olen kindel, et toimuvad ka
erinevad läbirääkimised. Au see meie poliitikale ja poliitilisele kultuurile ei tee, aga siin me täna oleme. Tänane linnavalitsus kannab oma vastutust ja teeb oma parima Narva linna jaoks," ütles Katri Raik.

Uus katse linnavalitsuse ametisse saada tehakse 22. jaanuaril.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

