X!

Justiitsminister Pakosta palus politseijuhtidelt riigi nimel vabandust

Eesti
Liisa Pakosta.
Liisa Pakosta. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta (E200) palus erinevates kohtuastmetes kriminaalasjas õigeks mõistetud politseijuhtide käest riigi nimel vabandust.

Riigikohus jättis muutmata endiste politseijuhtide Eerik Heldna, Elmar Vaheri ja Aivar Alavere õigeksmõistmise kriminaalasjas, mis puudutas Heldnale politseipensioni määramist.

Pakosta sõnul oli juba esimesest kohtuastmest saati selge, et politseijuhid ei olnud käitunud seadusevastaselt. "Õigusliku selguse saamine võiks käia ikkagi niimoodi, et see ei käi inimeste elude ja saatuste arvelt," lisas ta.

"Minu arvates see protsess ei olnud õiglane ja ma tõesti soovin Eesti riigi poolt Elmar Vaheri ja teiste politseijuhtide ees vabandada," sõnas Pakosta.

Minister rõhutas, et prokuratuur on iseseisev ning ükski poliitik selle tegevusse sekkuda ei tohi.

Prokuratuuri kaitseks ütles Pakosta, et valdav enamik prokuratuuri poolt kohtusse toodud juhtumitest leiab siiski kohtu poolt kinnitust. "See üks juhtum oli lihtsalt nagu tõrvatilk meepotis," lisas ta.

"Prokuratuur on seda juhtumit kommenteerinud nii, et nad soovisid saada õiguslikku selgust. Minu hinnangul õigusliku selguse saamine nii suure ja valusa hinnaga Eesti riigile, väga lojaalsete riigi heaks töötavate inimeste puhul, ei olnud õiglane," ütles Pakosta.

Prokuratuur süüdistas Heldnat selles, et ta esitas politseipensioni saamiseks Vaheri ja Alavere kaasabil sotsiaalkindlustusametile (SKA) valeandmeid, mille alusel tekkis tal politseiteenistuse staaž alates aprillist 2019. Tegelikult oli Heldna sel ajal politseinik ainult vormiliselt, sest ta oli ametis kaitseväes ning hiljem maksu- ja tolliametis (MTA).

Laanet: prokuratuuri eksimused hävitavad usku õigusriiki

Kelmuses süüdistatav riigikogu liige, endine justiitsminister Kalle Laanet (RE) kirjutas sotsiaalmeedias, et prokuröride vead hävitavad inimeste elusid ja usku õigusriiki.

"Inimesed eksivad, sh ka arstid ja õpetajad, kelle vead lähevad meile kõige kallimaks maksma. (Väga) subjektiivselt ma paneks siia ritta kolmandaks kohe prokurörid, sest nende vead hävitavad samuti elusid ja mis veel hullem – usku õigusriiki," kirjutas Laanet.

"Sellega on päriselt paha lugu, sest esiteks pole paljudel meist ei mahti ega pädevust süveneda ka kõige kõmulisematesse protsessidesse, rääkimata väiksematest, teiseks on see malakaks kasulikele idiootidele, kes jutlustavad kohe saabuvast või juba kätte jõudnud orwellilikust Süütegude Ministeeriumist. Mis pole ju õnneks tõsi," lisas ta.

Laanet pakkus välja, et vajadusel peaks prokuratuuri tegevusse sekkuma kollegiaalne organ, mille tegevus oleks paika pandud seaduslikus raamistikus.

"Maakeeli kuidagi nii – kui ikka proks on juba esimeses kohtuastmes lutti saanud, siis enne järgmisse astmesse tormamist võtaks mingi kolleegium asja ette (nagu moodsal ajal on kombeks öelda – "vaataks sisse") ja hindaks kogutud tõendeid. Ja ideaalis muidugi ka kaasuse algatamise motiive, aga seda on vist palju tahetud," kirjutas Laanet.

Prokuratuur süüdistab Laanetit selles, et ta esitas 2022. ja 2023. aastal justiitsministri ning riigikogu liikmena teadvalt justiitsministeeriumile ning riigikogu kantseleile üürikulude hüvitamiseks taotlusi, mille aluseks olev leping oli sõlmitud seotud isikuga.

Laaneti esitatud üürileping oli sõlmitud osaühinguga, mille omanik ja ainuke juhatuse liige oli tema abikaasa poeg. Kuivõrd riigikogu kantselei ja justiitsministeeriumi ametnikud ei teadnud seda ning neil ei olnud võimalik seda kontrollida, hüvitati süüdistuse järgi Laanetile eluaseme üürikulusid õigusliku aluseta üle 13 000 euro.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Justiits- ja digiministrit intervjueeris Merike Teder

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:10

Matkarajad suretavad metsataimi, kuid turgutavad rohumaid

13:59

Keskkonnaamet suurendas taas huntide küttimismahtu

13:59

Olümpia-aasta saab ERR-i kanalitel sportliku alguse

13:55

Ukraina korraldas õhurünnaku akutehasele Lipetski oblastis Uuendatud

13:36

Viimati suve alguses mänginud Poola tennisetäht alistas kolmanda reketi

13:36

USA filmikriitikud valisid aasta parimaks filmiks "Üks võitlus teise järel"

13:15

Raul Rebane: kõige tähtsamast – armastusest

13:06

Justiitsminister Pakosta palus politseijuhtidelt riigi nimel vabandust

12:45

Saaremaal aastakümneid leiba küpsetanud Karja Pagar lõpetab tegevuse

12:43

Manchester United vallandas peatreeneri

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

04.01

Sõja 1411. päev: Trump kritiseeris Putinit Uuendatud

04.01

Trump: USA ei saada vägesid Venezuelasse, kui asepresident koostööd teeb Uuendatud

03.01

Saks USA-Venezuela konfliktist: Venemaa agressioon algas täpselt samamoodi

04.01

Läänemeres sai kahjustada Läti ja Leedu vaheline valguskaabel Uuendatud

04.01

Elron avas Tallinna–Tapa rongiliini

06:53

Trumpi sõnul on võim Venezuelas USA käes

08:03

Times: Iraani juht kavatseb rahutuste laienemise korral põgeneda Moskvasse

04.01

Saksamaa kärpis järsult immigrantide perekondade taasühinemist

04.01

Soome võimud vahistasid Fitburgi meeskonnaliikme Uuendatud

04.01

Tulekahju jättis kümned tuhanded Berliini majapidamised elektrita

ilmateade

loe: sport

13:59

Olümpia-aasta saab ERR-i kanalitel sportliku alguse

13:36

Viimati suve alguses mänginud Poola tennisetäht alistas kolmanda reketi

12:43

Manchester United vallandas peatreeneri

11:51

Markvardt MK-etapi eel: kõik loodame, et kodumäelt algab Ilvese uus tõus

loe: kultuur

13:36

USA filmikriitikud valisid aasta parimaks filmiks "Üks võitlus teise järel"

11:26

Minu elu muutnud raamat | Piret Jaaks ja "Emapiim"

10:28

Kahekordne luuleprõmmu meister Mari-Liis Müürsepp avaldas uue luulekogu

10:17

Mart Kivastik: Euroopa mõistes teeme Eestis filmi ilma rahata

loe: eeter

11:51

Markvardt MK-etapi eel: kõik loodame, et kodumäelt algab Ilvese uus tõus

10:23

"Rakett 69" värske hooaeg viib vaatajad taas nutikasse teaduslahingusse

08:52

Aednik Jaan Mettik: jõulutäht on väga kapriisne tüüp

04.01

"Kirjandusministri juures" on külas Mart Kivastik

Raadiouudised

12:25

Raadiouudised (05.01.2026 12:00:00)

11:55

Teatrid piletihinda ei tõsta, aga pakuvad näiteks võimalust soetada toetajapilet

10:00

EL: Venezeuela inimeste tahet peab austama

10:00

Kaupmehed: alkoholimüügi languse üks põhjus on inimeste terviseteadlikkus

10:00

Tallinna Filmilinnaku esimese stuudiokompleksi ehitamine võiks alata eeloleva suve lõpul

09:25

Raadiouudised (05.01.2026 09:00:00)

04.01

Ida-Virumaal tehakse kokkuvõtteid õiglase ülemineku fondi aastast

04.01

Päevakaja (04.01.2026 18:00:00)

04.01

Riias eemaldatakse gaasiplahvatuses kannatada saanud elumaja rususid

04.01

Teadusraha jagamise süsteemi plaanitakse reformida

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo