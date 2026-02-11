X!

Kiviberg: uurime, kas politseijuhtide uurimiskomisjoni loomiseks on toetust

Eesti
Maris Lauri, Madis Timpson ja Ando Kiviberg
Maris Lauri, Madis Timpson ja Ando Kiviberg Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Põhiseaduskomisjoni esimees Ando Kiviberg (Eesti 200) ütles, et enne, kui politseijuhtide Elmar Vaheri, Eerik Heldna ja Aivar Alavere kriminaalmenetluse ja sellele eelnenud kaitsepolitseiameti tegevuse õigusriigi põhimõtetele vastavuse uurimiseks riigikogus komisjon luua, on vaja teha selgeks, kas sellele on toetus olemas.

Riigikogu esimees Lauri Hussar ütles teisipäeval ERR-ile, et eelnõu komisjoni loomiseks suunati arutamiseks riigikogu põhiseaduskomisjonile.

Ando Kiviberg ütles ERR-ile, et komisjon ei ole uurimiskomisjoni loomist veel arutanud.

Ta märkis, et tal oli plaan sel nädalal selle üle fraktsioonidega konsulteerida ning järgmisel nädalal istungi päevakorda panna, ent haigestus ning seetõttu lükkub sellega tegelemine pisut edasi.

"Vara on veel öelda selle kohta midagi. See teema kindlasti on huvitav ja intrigeeriv. Vaatame, mis me sellega teha saame, hetkel mul ei ole midagi tarka veel öelda. Ma tahan saada ette pilti, et kas selle uurimiskomisjoni moodustamiseks on olemas ka piisav toetus. Kui me vaatame esitajate nimekirja, siis seal on üks koalitsioonisaadik. Aga kas sellel ka laiem toetus on, ei oska täna veel öelda," sõnas Kiviberg.

Üks eelnõu algatajatest ning selle vajadusest meedias varem rääkinud Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles ERR-ile, et komisjon tuleks igal juhul luua.

"Ma arvan, et mõistlik oleks see komisjon luua, see oleks otstarbekohane,
see oleks vastutustundlik. Sellepärast, et kõlanud on väga tõsised süüdistused inimeste poolt, kellel on varem suur eriteadmine ja positsioon olnud õiguskaitse institutsioonide juhtidena sellise selektiivse õiguse kohaldamise koha pealt. Ja nüüd on mõistlik parlamendi põhikomisjonis seda arutada ja see komisjon moodustada selleks, et teha ehe pingutus, et selles asjas saada selgust," kommenteeris Reinsalu.

"Urmas Reinsalu ei juhi ei Eesti riiki praegu ega ka põhiseaduskomisjoni. Las mina ikka teen oma tööd ja tema teeb opositsioonijuhi tööd," ütles selle kohta Kiviberg.

"Kindlasti see teema on tõsine asi. Siin ei ole midagi öelda. Siin tuleb vaadata ikkagi asja sügavuti ja katsume selle asja viia tulemuseni, aga praegu on vara öelda," lisas Kiviberg veel.

ERR küsis Reinsalult, kas on oht, et komisjoni loomisest või selle võimalikust tulevasest tööst võib saada koalitsiooni ja opositsiooni vahel poliitilise kempluse objekt.

"Ma tahaks loota, et mitte. Sest minu meelest neid probleeme või küsimusi on püstitanud ka parlamendiliikmete seas väga erineva poliitilise taustaga inimesed. See oli ka põhjus, miks me Isamaa saadikutena pidasime oluliseks, et me parlamendi liikmetena algatame selle otsuse eelnõu, me ei teinud seda fraktsiooni kaudu. Et seda instinktiivset teatud vastanduvat võimalikku pinget mahendada. Nii et ma tahan loota, et seda nähakse sisulise initsiatiivina ja et asjaosalised, ka need õigusametnikud, kelle menetlusest see initsiatiiv on tõukunud, kutsutakse põhiseaduskomisjoni ja seda teemat käsitletakse tervikuna, ja selle pinnalt siis tehakse järeldus, mis toetab selle komisjoni moodustamist," vastas Reinsalu.

Niinimetatud politseijuhtide uurimiskomisjoni loomiseks esitas 12. jaanuaril otsuse eelnõu 21 riigikogu liiget.

Eelnõu algatasid Urmas Reinsalu (Isamaa), Helir-Valdor Seeder (Isamaa), Aivar Kokk (Isamaa), Andres Metsoja (Isamaa), Lauri Laats (KE), Andrei Korobeinik (KE), Mart Maastik (Isamaa), Kalle Grünthal (fraktsioonitu), Jaak Valge (fraktsioonitu), Kersti Sarapuu (fraktsioonitu), Aleksei Jevgrafov (KE), Priit Sibul (Isamaa), Diana Ingerainen (Eesti 200), Vladimir Arhipov (KE), Lea Danilson-Järg (Isamaa), Tõnis Lukas (Isamaa), Jaanus Karilaid (fraktsioonitu), Ants Frosch (fraktsioonitu), Peeter Ernits (fraktsioonitu), Enn Eesmaa (fraktsioonitu) ja Leo Kunnas (fraktsioonitu).

Toimetaja: Aleksander Krjukov

