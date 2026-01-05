X!

Ilm püsib talvine terve nädala

Ööl vastu teisipäeva on Eesti kohal külm kõrgrõhuala, mille all on laialdaselt selget taevast ja õhutemperatuur langeb mandril kohati -20 kraadi ümbrusesse. Päeval on miinuskraade ööga võrreldes poole vähem, kuid mõõdukas tuul lisab külmatunnet.

Öö vastu teisipäeva on Eestis muutliku pilvisusega. Saartel ja Lõuna-Eestis sajab kohati vähest lund, on pinnatuisku. Paiguti on udu. Puhub valdavalt idakaare tuul 1 kuni 7, saartel ja läänerannikul ida- ja kagutuul 3 kuni 9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Külma on -8 kuni -15, kohati -20 kraadi ümber, saarte rannikul kuni -2.

Hommikul läheb taevas edela poolt alates pilve. Saartel ja mandri lõunaosas  sajab kohati vähest lund, saartel võib sekka tulla lörtsi, on pinnatuisku. Paiguti võib udu olla. Puhub kagutuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Külma on -5 kuni -11, Kirde-Eestis kuni -16 kraadi, saarte rannikul kohati -1 kraadi.

Päev on pilves. Mitmel pool sajab lund, saartel ja läänerannikul sekka lörtsi, rannikul tuiskab kohati. Ida- ja kagutuul ulatub 4 kuni 10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 meetrini sekundis. Külma on 4 kuni 10 kraadi, saartel ja kohati läänerannikul on õhutemperatuur 0 ja -3 kraadi vahel.

Kolmapäeva öösel ja ennelõunal sajab mitmel pool, pärastlõunal kohati lund. Külma on -5 kuni -10, öösel kohati kuni -13 kraadi, saartel ja läänerannikul on külma -1 kuni -5 kraadi.

Neljapäeval sajab kohati kerget lund. Öösel on külma -10 kuni -15, saartel ja rannikul -3 kuni -8 kraadi, päeval -6 kuni -11, saarte rannikul kuni -3 kraadi.

Reedel on lumepilvi enam põhjarannikul, laupäeval hajusalt üle maa. Õhk püsib mõõdukalt külm.

Toimetaja: Marko Tooming

