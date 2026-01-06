Tööstusettevõtete novembri toodang kasvas aastaga 3,4 protsenti

Statistikaameti juhtivanalüütik Helle Bunder selgitas, et pärast kahte kuud vähenemist hakkas novembris töötleva tööstuse toodang taas kasvama.

"Suure panuse selleks andis mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine, mis kasvas suuresti kaitsetööstuse tõttu enam kui poole võrra. Samuti suurenes märkimisväärselt muude transpordivahendite tootmine, kuhu paigutub ka väikelaevaehitajate toodang," kommenteeris Bunder.

Novembris kasvas tööstustoodangu maht rohkem kui pooltes töötleva tööstuse tegevusalades. Suurematest tegevusaladest kasvas arvutite ja elektroonikaseadmete tootmine (4,4 protsenti) ja puidutöötlemine (1 protsenti). Märkimisväärselt suurenes mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine (57,7 protsenti). Pea samale tasemele jäi elektriseadmete (0,1 protsenti) tootmine.

Olulisematest tööstusharudest kahanes toiduainete (4,1 protsenti), metalltoodete (0,7 protsenti) ja mööblitootmine (4,3 protsenti).

Kogu töötleva tööstuse toodangust müüdi novembris 66,7 protsenti välisturule.

Võrreldes 2024. aasta novembriga kasvas töötlevas tööstuses toodangu müük jooksevhindades 3,9 protsenti (kalendaarselt korrigeeritud andmetel). Toodangu müük siseturule suurenes 8,2 protsenti ning müük ekspordiks 1,7 protsenti.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti novembris võrreldes oktoobriga tööstuses kokku kuus protsenti ning töötlevas tööstuses 7,5 protsenti rohkem toodangut.

Energeetika valdkonnas vähenes novembris elektri tootmine koguseliselt (MWh) 2,2 protsenti ja soojuse tootmine 12,9 protsenti.

Eamets: tööstustoodangu kasv veab plussi ka kvartali majanduskasvu

"Statistikaameti poolt täna avaldatud tööstustoodangu müügiindeks näitab, et viimase kvartali kohta on meil majanduses oodata häid uudiseid. Ka kogu majanduse vaatenurgast," ütles Bigbanki peaökonomist Raul Eamets. "Töötlev tööstus on kahtlemata kõige olulisem majandussektor SKP-s ja nüüd jääb üle veel loota, et kasv aasta lõpus veab plussi ka neljanda kvartali SKP näitajad.

"Muret teevad toidutööstuse jätkuvalt langevad numbrid – toidutööstuse müügiindeks oli languses nii eelmise aasta sama perioodiga võrreldes kui ka kahe aasta taguse perioodiga võrreldes. Kõige suurem miinus oli piimatööstuses (-15 protsenti)," lisas Eamets. "Viimasest on eriti kahju, sest olen ka varem kirjutanud, et toorpiima väljaveo asemel peaksime oma toidutööstuses toorainet ise rohkem väärindama. Statistika aga näitab hoopis languse trendi."