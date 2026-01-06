X!

Tööstusettevõtete novembri toodang kasvas aastaga 3,4 protsenti

Majandus
{{1767679920000 | amCalendar}}
Toidutööstus
Toidutööstus Autor/allikas: Jürgen Randma/riigikantselei
Majandus

Eesti tööstusettevõtted novembris püsivhindades 3,4 protsenti rohkem toodangut kui 2024. aasta samas kuus. Tööstuse kolmest sektorist kasvas toodang mäetööstuses 10 protsenti ja töötlevas tööstuses 4,5 protsenti, kuid kahanes energeetikas 8,7 protsenti, teatas statistikaamet.

Statistikaameti juhtivanalüütik Helle Bunder selgitas, et pärast kahte kuud vähenemist hakkas novembris töötleva tööstuse toodang taas kasvama.

"Suure panuse selleks andis mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine, mis kasvas suuresti kaitsetööstuse tõttu enam kui poole võrra. Samuti suurenes märkimisväärselt muude transpordivahendite tootmine, kuhu paigutub ka väikelaevaehitajate toodang," kommenteeris Bunder.

Novembris kasvas tööstustoodangu maht rohkem kui pooltes töötleva tööstuse tegevusalades. Suurematest tegevusaladest kasvas arvutite ja elektroonikaseadmete tootmine (4,4 protsenti) ja puidutöötlemine (1 protsenti). Märkimisväärselt suurenes mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine (57,7 protsenti). Pea samale tasemele jäi elektriseadmete (0,1 protsenti) tootmine. 

Olulisematest tööstusharudest kahanes toiduainete (4,1 protsenti), metalltoodete (0,7 protsenti) ja mööblitootmine (4,3 protsenti).

Kogu töötleva tööstuse toodangust müüdi novembris 66,7 protsenti välisturule.

Võrreldes 2024. aasta novembriga kasvas töötlevas tööstuses toodangu müük jooksevhindades 3,9 protsenti (kalendaarselt korrigeeritud andmetel). Toodangu müük siseturule suurenes 8,2 protsenti ning müük ekspordiks 1,7 protsenti.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti novembris võrreldes oktoobriga tööstuses kokku kuus protsenti ning töötlevas tööstuses 7,5 protsenti rohkem toodangut.

Energeetika valdkonnas vähenes novembris elektri tootmine koguseliselt (MWh) 2,2 protsenti ja soojuse tootmine 12,9 protsenti.

Eamets: tööstustoodangu kasv veab plussi ka kvartali majanduskasvu

"Statistikaameti poolt täna avaldatud tööstustoodangu müügiindeks näitab, et viimase kvartali kohta on meil majanduses oodata häid uudiseid. Ka kogu majanduse vaatenurgast," ütles Bigbanki peaökonomist Raul Eamets. "Töötlev tööstus on kahtlemata kõige olulisem majandussektor SKP-s ja nüüd jääb üle veel loota, et kasv aasta lõpus veab plussi ka neljanda kvartali SKP näitajad.

"Muret teevad toidutööstuse jätkuvalt langevad numbrid – toidutööstuse müügiindeks oli languses nii eelmise aasta sama perioodiga võrreldes kui ka kahe aasta taguse perioodiga võrreldes. Kõige suurem miinus oli piimatööstuses (-15 protsenti)," lisas Eamets. "Viimasest on eriti kahju, sest olen ka varem kirjutanud, et toorpiima väljaveo asemel peaksime oma toidutööstuses toorainet ise rohkem väärindama. Statistika aga näitab hoopis languse trendi."

Samal teemal

OTSE OTEPÄÄLT

UUS SEIKLUS

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:49

Riste Sofie Käär: valesti tegemine toimib väga hästi

08:48

Tööstusettevõtete novembri toodang kasvas aastaga 3,4 protsenti Uuendatud

08:46

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:40

Rootsi hokinoored tulid juunioride maailmameistriteks

08:24

Iute Group sai Ukrainas õiguse pangandustegevuseks

08:19

Keelesäuts. Siilkott kotitseb

08:17

Otse kell 12: Raudsepp ja Terik Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil

08:08

KUULA TÄNA | Võimla. Olümpiamõtted, korvpall ja spordiaasta

07:42

WSJ: CIA hinnangul sobib Venezuela praegune juhtkond riiki valitsema

07:37

Varjupaikades on veel vabu kohti

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

05.01

Justiitsminister Pakosta palus politseijuhtidelt riigi nimel vabandust

05.01

Ukraina korraldas õhurünnaku akutehasele Lipetski oblastis Uuendatud

05.01

Times: Iraani juht kavatseb rahutuste laienemise korral põgeneda Moskvasse

05.01

Haapsalu kinnisvaraturg vaagub hinge

05.01

Galerii: Maduro toodi New Yorgi kohtumajja Uuendatud

05.01

Siim Kallas: Ameerika on maailma jõud, oleks väga rumal neid põlastada

04.01

Sõja 1411. päev: Trump kritiseeris Putinit

05.01

Steven-Hristo Evestus: prokuratuur võiks politseijuhtidelt vabandust paluda

05.01

Trumpi sõnul on võim Venezuelas USA käes

05.01

Taani peaminister: Trump mõtleb Gröönimaa ülevõtmist tõsiselt

ilmateade

loe: sport

08:40

Rootsi hokinoored tulid juunioride maailmameistriteks

08:08

KUULA TÄNA | Võimla. Olümpiamõtted, korvpall ja spordiaasta

05.01

Egiptus vajas lisaaega, Nigeeria pääses lihtsamalt

05.01

Kregor Hermeti karjäär jätkub Dijoni klubis

loe: kultuur

08:49

Riste Sofie Käär: valesti tegemine toimib väga hästi

08:19

Keelesäuts. Siilkott kotitseb

05.01

Pompidou keskus Pariisis toob ekraanile Balti dokumentaalfilmi suurprogrammi

05.01

Kunstihoone protsendikunsti konkursi võidutöö hakkab tasuta suppi jagama

loe: eeter

05.01

Klassikaraadio muusikajuhina alustas tööd Kaisa Jõhvik

05.01

Säm: 2025. aasta oli üllatuste aasta

05.01

ETV alustab teleaastat uute kohtumistega

05.01

Markvardt MK-etapi eel: kõik loodame, et kodumäelt algab Ilvese uus tõus

Raadiouudised

05.01

Päevakaja (05.01.2026 18:00:00)

05.01

Haanja suusakeskuse suusarajad on nüüd tasulised

05.01

Elmar Vaheri kaitsja Margus Kurm soovib, et prokuratuuri tegevusele annaks hinnangu parlament

05.01

Järvan: lume väljavedu algab, kui kõnniteedele tekivad lumevallid

05.01

Raadiouudised (05.01.2026 15:00:00)

05.01

Raadiouudised (05.01.2026 12:00:00)

05.01

Teatrid piletihinda ei tõsta, aga pakuvad näiteks võimalust soetada toetajapilet

05.01

EL: Venezeuela inimeste tahet peab austama

05.01

Kaupmehed: alkoholimüügi languse üks põhjus on inimeste terviseteadlikkus

05.01

Tallinna Filmilinnaku esimese stuudiokompleksi ehitamine võiks alata eeloleva suve lõpul

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo