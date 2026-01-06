X!

Võimude-vastased meeleavaldused levisid Iraani maapiirkondadesse

Välismaa
Iraani tänavatel toimuv meeleavaldus
Iraani tänavatel toimuv meeleavaldus Autor/allikas: SCANPIX/Mobina/MEI/SIPA
Välismaa

Iraanis jätkuvad võimude-vastased meeleavaldused ning protestid on jõudnud ka majanduskriisis vaevleva islamiriigi maapiirkondadesse.

30-aastane Leila on pärit Lorestani provintsist, mis on üks Iraani vaesemaid piirkondi.  Leila sõnul elab tema perekond ema pensionist, millest vaevu piisab toidu ja ravimite ostmiseks. Suurlinnades toimuvad kombluspolitsei vastased protestid jätavad ta pigem külmaks, ta muretseb elukalliduse tõusu pärast. 

"Meie probleemiks on leiva kättesaadavus. Ainuüksi piisava toidu leidmine on muutunud tohutuks võitluseks. Ja kui tahad leida tööd, siis seda peaaegu pole," ütles Leila. 

Ajaleht Financial Times toob välja, et kuna elatustase on viimastel kuudel langenud islamiriigis ajalooliselt madalale tasemele, siis inimeste meeleheidet on tunda juba ka tänavatel. Kui enamik viimase kahe aastakümne protestiliikumisi on piirdunud suurlinnadega, siis seekord on rahutused levinud ka provintsilinnadesse ja küladesse.

Leila kodulinnas Borujerdis skandeerivad inimesed nüüd võimude vastaseid loosungeid, meeleavaldused on sageli muutunud vägivaldseks. Julgeolekujõud kasutavad protestijate vastu pisargaasi, levivad ka väited lahingmoona kasutamisest. 

Kermanshahi provintsi läänepoolsest linnast Shahabadist pärit Sarhad Karami näitas videolõike, kus oli näha inimeste vigastusi, mis tema sõnul olid põhjustatud julgeolekujõudude poolt tulistatud kuulidest.

"Me ütlesime ainult, et oleme näljased," rääkis Karami. 

Viimased meeleavaldused kõigutavad nüüd islamirežiimi stabiilsust ja Iraani vaenlased jälgivad olukorda tähelepanelikult. Paljud iraanlased kardavad, et Iisrael võib taas riiki rünnata. USA president Donald Trump aga hoiatas, et Ühendriigid on relvil ja valmis tegutsema, kui Iraani režiim peaks protestijaid tapma.

Suvel toimus Iisraeli ja Iraani vaheline 12-päevane sõda, mille järel on Teherani režiim seisnud silmitsi veepuuduse ja elektrikriisiga. Riigis kiireneb inflatsioon, korruptsioon on süvenenud veelgi. 

"See on perifeeria ülestõus. Need on inimesed, kellel pole süsteemis esindatust. Suurlinnade jaoks on inflatsioon kahekohaline, väiksemate linnade elanike jaoks on see kolmekohaline, sest nende peamiseks toiduks on leib. Nende ostujõud nõrgeneb sõna otseses mõttes iga kuu," ütles Iraani majanduse ekspert Saeed Laylaz ajalehele Financial Times. 

Vaatamata protestide levikule pole võimudevastasel liikumisel kindlat juhti. Sotsioloog Taghi Azad Aramaki ütles samas, et meeleavalduste taga seisavad inflatsioon ja korruptsioon. Selliste probleemidega tegelemine nõuaks väga suuri samme ning raskeid ja ulatuslikke reforme. 

Ka võimud tunnistavad ääriveeri probleemi olemasolu ning lubavad inimeste elatustaset tõsta. Majandusministeerium lubas vaesematele elanikele madala intressiga pangalaene.

"Iraani majandus on viimastel aastatel seisnud silmitsi kahe suure probleemiga, ulatuslike sanktsioonide ja 12-päevase sõjaga," rääkis Iraani sotsiaalminister Ahmad Meydari

Lorestani provintsis aga leitakse, et meetmed tulevad liiga hilja. Iraani parlamendisaadik Reza Sepahvandi rääkis, et töötuse määr on seal jõudnud väga kõrgele tasemele. 

"Kõrge töötuse määr ja kiire inflatsioon, see tõi kaasa suure viletsuse," ütles Reza Sepahvandi.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

