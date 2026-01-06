X!

Meedia: USA plaanib tungida Venezuelaga seotud põgeneva tankeri pardale

Välismaa
Naftatanker Bella 1/Marinera
Naftatanker Bella 1/Marinera Autor/allikas: SCANPIX/Hakon Rimmereid/REUTERS
Välismaa

Erinevad meediaväljaanded kirjutavad, et USA sõjavägi valmistub tungima Iirimaa rannikust ligi 400 kilomeetri kaugusel paikneva Venezuelaga seotud naftatankeri pardale. Praegu seilab laev Venemaa lipu all.

Avalikud lennuseireandmed näitavad USA sõjalennukite liikluse järsku suurenemist Euroopa suunal.

Briti meediaväljaanded nagu The Guardian ja The Telegraph kirjutavad, et lennukite ümberpaigutamine võib olla seotud kavandatava operatsiooniga Vene lipu all sõitva naftatankeri Marinera (varasema nimega Bella 1) hõivamiseks.

Viimastel päevadel on Suurbritanniasse saabunud 10 C-17A Globemasteri transpordilennukit. Osa lennukeid saabus Campbelli ja Hunteri lennuväljadelt, mida on varem seostatud 160. erioperatsioonide lennurügemendiga.

Suurbritanniasse saabunud lennukite hulgas on ka AC-130J Ghostrider tuletoetuslennukid ning üks erioperatsioonide turbopropellerlennuk.

Fairfordi baasis laadisid ameeriklased maha Chinook ja Black Hawk kopterid – mõlemat tüüpi kasutavad eriväelased salaoperatsioonides.

Ka väljaandega CNN rääkinud nelja asjaga kursis oleva allika sõnul teeb USA ettevalmistusi põgeneva naftatankeri kinnipidamiseks. Väljaanne lisas, et see samm võib viia laeva saatuse pärast vastasseisuni Washingtoni ja Kremli vahel.

USA ametnikud on varem öelnud, et nad on võimelised tankeri kinni pidama, kui Valge Maja annab selleks rohelise tule. 

Alus pääses Venezuela karantiinist

Bella 1 nime all valmistus tanker eelmisel kuul Venezuelast naftat peale võtma, enne kui USA rannikuvalve sellele 20. detsembril lähenes, kahtlustades, et laeva registreering on kehtetu. Väidetavalt oli laev registreeritud Guyanas.

Meeskond keeldus toona rannikuvalvet pardale lubamast ja laev põgenes.

Põgenemise ajal nimetati see dokumentide alusel ümber Marineraks ja registreeriti Venemaal. 

Põhja suundudes lülitati taas sisse laeva asukoha määramise seadmed, mis olid alates detsembri keskpaigast väljas olnud.

Bella 1 oli alates 2024. aasta juulist USA rahandusministeeriumi sanktsioonide all. Ameerika võimud süüdistasid laeva ebaseadusliku kauba veos Iraani toetatud Liibanoni rühmitusele Hezbollah kuuluvale ettevõttele.

Spetsiaalse laevaseirega tegeleva TankerTrackersi andmetel vedas Bella 1 vahemikus oktoober 2021 kuni september 2025 Hiinasse 7,3 miljonit barrelit Iraani ja 3,7 miljonit barrelit Venezuela toornaftat.

CBS: operatsioon võib toimuda juba sel nädalal

CBS News teatas esmaspäeva pärastlõunal, et USA üritab tõenäoliselt alust püüda Põhja-Atlandil.

Lennuseire andmete kohaselt on alust viimastel päevadel jälginud Suffolkis asuvast RAF Mildenhalli baasist startinud USA sõjalennukid. Tankeri viimase teadaoleva asukoha suunas on liikunud ka Briti õhuväe hävitajad Typhoon koos KC2 tankurlennukitega.

Kui Venemaa peaks laeva omaks tunnistama, võib sellele järgneda karmisõnaline avaldus, kuid teiste varilaevastiku aluste kinnipidamise puhul pole see varem eskalatsioonini viinud, kirjutab The Telegraph.

CBS Newsi tsiteeritud kahe ametniku sõnul eelistavad USA väed laeva pigem hõivata kui uputada. Operatsioon võib sarnaneda eelmise kuul toimunule, mil USA merejalaväelased, eriüksused ja rannikuvalve hõivasid pärast Venezuelast lahkumist naftatankeri Skipper.

USA operatsiooni ei kinnita

USA õhuväe pressiesindaja keeldus operatsiooni üksikasju kinnitamast, öeldes vaid: "USA Euroopa ja Aafrika õhujõud võõrustavad rutiinselt läbivaid USA sõjalennukeid ja personali vastavalt liitlastega sõlmitud lepetele. Operatiivjulgeoleku huvides pole hetkel võimalik täpsemaid detaile avaldada."

Analüütikute hinnangul võib lennukite liigutamine olla seotud Marinera hõivamisega. Kuningliku Ühendatud Teenistuste Instituudi (RUSI) sõjateaduste direktori Matthew Savilli sõnul võib vägede koondamine viidata mitmele stsenaariumile.

Eksperdi hinnangul võib see ulatuda vägede koondamisest Lähis-Ida või Aafrika operatsiooniks kuni ettevalmistuseni Bella 1 pardale minekuks.

Ta lisas: "Kuid tegu võib olla ka kavala pettekäiguga. Operatsiooni Midnight Hammer [löök Iraani tuumarajatistele] käivitades jäeti sisse ühe jälgitava lennuki transponder. Pole võimatu, et sel ajal, kui me kõik seda jälgime, lendab seal ringi midagi, mida me ei näe.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Telegraph, The Guardian, TWZ, CBS, CNN

Samal teemal

OTSE OTEPÄÄLT

UUS SEIKLUS

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:28

Suri Liviko pikaaegne juht Udo Themas

18:06

Politico: Trumpi jõudemonstratsioon Venezuelas oli alandav hoop Putinile

18:02

Aigro võib järgmise hüppe teha alles OM-il: see on reaalne, aga ma ei karda

17:38

Djokovic loobus Austraalia lahtiste eelturniirist

17:25

Pärnu lahel algavad homsest jäämurdetööd

17:23

EJL-i jalgpallihalli kunstmuru läbis uuenduskuuri

16:55

Ott Kiivikas valiti kulturismiliidu presidendiks

16:45

Meedia: USA plaanib tungida Venezuelaga seotud põgeneva tankeri pardale

16:31

Allan Aksiim ja Merili Arjakas: Venezuela operatsiooni järgmised küsimärgid

16:24

Laskesuusatamise Otepää MK-etapile viib Tartust eribuss

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

14:25

Droonirünnaku tagajärjel süttis Venemaal Lipetski oblastis asuv naftahoidla Uuendatud

05.01

Justiitsminister Pakosta palus politseijuhtidelt riigi nimel vabandust

05.01

Siim Kallas: Ameerika on maailma jõud, oleks väga rumal neid põlastada

04:54

Parts Venezuelast: Eesti välispoliitika on liiga tormakas

10:37

WSJ: Maduro kinninabimine andis tugeva hoobi Kuuba luureteenistuse mainele

05.01

Sõja 1412. päev: Ukraina korraldas õhurünnaku akutehasele Lipetski oblastis Uuendatud

05.01

Taani peaminister: Trump mõtleb Gröönimaa ülevõtmist tõsiselt

05.01

Galerii: Maduro toodi New Yorgi kohtumajja Uuendatud

12:55

Leedu välisminister: USA käik Venezuelas on signaal Venemaale ja Hiinale

07:42

WSJ: CIA hinnangul sobib Venezuela praegune juhtkond riiki valitsema

ilmateade

loe: sport

18:02

Aigro võib järgmise hüppe teha alles OM-il: see on reaalne, aga ma ei karda

17:38

Djokovic loobus Austraalia lahtiste eelturniirist

17:23

EJL-i jalgpallihalli kunstmuru läbis uuenduskuuri

16:55

Ott Kiivikas valiti kulturismiliidu presidendiks

loe: kultuur

15:20

Vanemuise teater nimetas ennast rahvusteatriks

15:12

Jupiter esitleb Põhjamaade ja Balti filmikunsti

14:23

Suri Ungari režissöör Bela Tarr

14:10

Kaupo Meiel: supiköök kui peielaud protsendikunsti haual

loe: eeter

14:16

Andres Ots: kooli ajal oli mul nimepaine, sest ka minu isa nimi oli Georg

12:09

Toitumisnõustaja: tervislikku toitu võib palju süüa

11:31

Jaan Martinson järjestas läinud aasta kümme parimat kriminulli

10:07

Riigile pärandatud Edgar Valteri talu võib saada uue elu kunstiresidentuurina

Raadiouudised

15:35

Tahtekoalitsioon arutab Pariisis Ukrainale pakutavaid julgeolekutagatisi

15:20

Raadiouudised (06.01.2026 15:00:00)

13:05

Prantsuse põllumehed tahavad protestid Pariisi viia

12:30

Kolmapäeval tuleb lumelisa

12:20

Raadiouudised (06.01.2026 12:00:00)

09:55

Taani peaminister Gröönimaast: piire ei tohi jõuga muuta

09:40

Külm ilm tõi varjupaikadesse uusi abivajajaid

09:40

Mitmel pool sajab lund

09:20

Raadiouudised (06.01.2026 09:00:00)

05.01

Päevakaja (05.01.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo