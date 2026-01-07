X!

Venemaa saatis Venezuelaga seotud põgeneva tankeri juurde allveelaeva

Välismaa
Vana ja roostes tanker Bella 1
Vana ja roostes tanker Bella 1 Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Hakon Rimmereid
Välismaa

Venemaa saatis allveelaeva ja muid mereväe ressursse eskortima tühja ja roostes naftatankerit, mis on võetud USA poolt jälgimise alla. Ühendriigid on jälitanud Venezuelaga seotud tankerit mitu nädalat ja meedias levivad väited, et USA plaanib tungida laeva pardale.

Tanker, endise nimega Bella 1 (nüüd Marinera), on juba mitu nädalat püüdnud vältida USA blokaadi Venezuela lähistel.

Tanker valmistus eelmisel kuul Venezuelast naftat peale võtma, enne kui USA rannikuvalve sellele 20. detsembril lähenes, kahtlustades, et laeva registreering on kehtetu. Meeskond keeldus toona rannikuvalvet pardale lubamast ja laev põgenes.

Põgenemise ajal muutis tanker nime ning selle küljele on nüüd maalitud Venemaa lipp. USA ja liitlased jälgivad nüüd laeva liikumist Atlandi ookeanil.

USA on ka arestinud tankereid, mis teenindavad globaalset musta naftaturgu. Ekspertide sõnul tekitas selline samm muret Vene võimude seas, mistõttu Moskva lubas laeva Bella 1 ümber registreerida ilma ülevaatuseta. 

Kolm asjaga kursis olevat USA ametnikku ütlesid, et Venemaa palus USA-l laeva jälitamine lõpetada. Teisipäeval tunnistas Venemaa välisministeerium, et jälgib murelikult tankeri ümber valitsevat olukorda, vahendas The Wall Street Journal.

Tankeriga seotud tüli toimub ajal, mil Washington ja Moskva on Ukraina küsimuses taas tülli läinud. Trump ise aga kritiseeris möödunud laupäeval Putinit.

"Ma ei ole Putinist vaimustuses. Ta tapab liiga palju inimesi," ütles Trump. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

Samal teemal

OTSE OTEPÄÄLT

UUS SEIKLUS

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:41

Dreamscape festivali järelpeol astub üles Londoni tšellist ja helilooja Jo Quail

10:40

Kliimaministeerium vähendas riigimetsas raiet kümnendiku võrra

10:39

FT: ökonomistid eelistavad järgmise ECB juhina hispaanlast või hollandlast

10:38

Siilipusa eestvedaja: talvel ringi sibav siil on ilmselgelt hädas

10:35

Oja: maksuküüru kaotamise mõju inflatsioonile jääb alla poole protsendi

10:32

Lea Danilson-Järg: negatiivne iive võib 25 aastaga neelata 200 000 inimest

10:28

Kohalik putukavalk pakub alternatiivi keskkonda kurnavale sojale

10:27

Vikipedist: vabatahtlikel on raske Vikipeediat Vene propaganda eest kaitsta

10:22

Austraalia lahtiste auhinnafond kasvas rekordilise summani

10:20

Tallinn Kaubamaja ostab Škoda edasimüüjad Rohe Auto ja SKO Motors

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

06.01

Meedia: USA plaanib tungida Venezuelaga seotud põgeneva tankeri pardale

06.01

Sõja 1413. päev: Droonirünnaku tagajärjel süttis Venemaal Lipetski oblastis asuv naftahoidla Uuendatud

06.01

Politico: Trumpi jõudemonstratsioon Venezuelas oli alandav hoop Putinile

06.01

EVEA: ametiühingute nõutav alampalga tõus suretaks paljud ettevõtted välja

06.01

WSJ: Maduro kinninabimine andis tugeva hoobi Kuuba luureteenistuse mainele

06.01

Leedu välisminister: USA käik Venezuelas on signaal Venemaale ja Hiinale

06.01

Tahtekoalitsioon leppis kokku tugevates julgeolekutagatistes Ukrainale Uuendatud

06.01

Merz lõi Saksamaa majanduse pärast häirekella

06.01

Parts Venezuelast: Eesti välispoliitika on liiga tormakas

05.01

Justiitsminister Pakosta palus politseijuhtidelt riigi nimel vabandust

ilmateade

loe: sport

10:22

Austraalia lahtiste auhinnafond kasvas rekordilise summani

09:43

Kuuba ihkab kodupubliku ees medalit: oleks ju tore

09:16

James ja Doncic viskasid kumbki 30 punkti

08:43

Tiitlikaitsja Elevandiluurannik tagas koha veerandfinaalis

loe: kultuur

10:41

Dreamscape festivali järelpeol astub üles Londoni tšellist ja helilooja Jo Quail

10:07

Kanuti Gildi Saalis jõuab Eesti publiku ette Kristina Normani uus dokumentaallavastus

10:00

Arvustus. Lõunaosariikide Poirot tegutseb jälle

09:42

Galerii: kinos Sõprus esilinastusid uued "Eesti lugude" dokfilmid

loe: eeter

10:38

Siilipusa eestvedaja: talvel ringi sibav siil on ilmselgelt hädas

10:27

Vikipedist: vabatahtlikel on raske Vikipeediat Vene propaganda eest kaitsta

09:34

Astrid Lindgreni lapselapselaps: kogu suguvõsa talent läks Astridile

08:00

"Eesti mäng" ootab publikut stuudiosse kaasa elama

Raadiouudised

09:25

Raadiouudised (07.01.2026 09:00:00)

06.01

Päevakaja (06.01.2026 18:00:00)

06.01

Pärnu lahel algavad homsest jäämurdetööd

06.01

Tahtekoalitsioon arutab Pariisis Ukrainale pakutavaid julgeolekutagatisi

06.01

Raadiouudised (06.01.2026 15:00:00)

06.01

Prantsuse põllumehed tahavad protestid Pariisi viia

06.01

Kolmapäeval tuleb lumelisa

06.01

Raadiouudised (06.01.2026 12:00:00)

06.01

Taani peaminister Gröönimaast: piire ei tohi jõuga muuta

06.01

Külm ilm tõi varjupaikadesse uusi abivajajaid

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo