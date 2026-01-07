Venemaa saatis Venezuelaga seotud põgeneva tankeri juurde allveelaeva

Venemaa saatis allveelaeva ja muid mereväe ressursse eskortima tühja ja roostes naftatankerit, mis on võetud USA poolt jälgimise alla. Ühendriigid on jälitanud Venezuelaga seotud tankerit mitu nädalat ja meedias levivad väited, et USA plaanib tungida laeva pardale.

Tanker, endise nimega Bella 1 (nüüd Marinera), on juba mitu nädalat püüdnud vältida USA blokaadi Venezuela lähistel.

Tanker valmistus eelmisel kuul Venezuelast naftat peale võtma, enne kui USA rannikuvalve sellele 20. detsembril lähenes, kahtlustades, et laeva registreering on kehtetu. Meeskond keeldus toona rannikuvalvet pardale lubamast ja laev põgenes.

Põgenemise ajal muutis tanker nime ning selle küljele on nüüd maalitud Venemaa lipp. USA ja liitlased jälgivad nüüd laeva liikumist Atlandi ookeanil.

USA on ka arestinud tankereid, mis teenindavad globaalset musta naftaturgu. Ekspertide sõnul tekitas selline samm muret Vene võimude seas, mistõttu Moskva lubas laeva Bella 1 ümber registreerida ilma ülevaatuseta.

Kolm asjaga kursis olevat USA ametnikku ütlesid, et Venemaa palus USA-l laeva jälitamine lõpetada. Teisipäeval tunnistas Venemaa välisministeerium, et jälgib murelikult tankeri ümber valitsevat olukorda, vahendas The Wall Street Journal.

Tankeriga seotud tüli toimub ajal, mil Washington ja Moskva on Ukraina küsimuses taas tülli läinud. Trump ise aga kritiseeris möödunud laupäeval Putinit.

"Ma ei ole Putinist vaimustuses. Ta tapab liiga palju inimesi," ütles Trump.