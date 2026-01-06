Euroopa riigijuhid tegid ühisavalduse Gröönimaa kaitseks

Kaheksa Euroopa riigijuhti tegid Taani autonoomse territooriumi Gröönimaa kaitseks ühisavalduse. Samm on vastus USA president Donald Trumpi administratsiooni väidetele, et USA võib saare hõivata.

Ühisavalduses rõhutasid Euroopa liidrid, et Gröönimaa julgeolek tuleb tagada kollektiivselt NATO poolt, austades täielikult kohalike elanike tahet.

"Arktika julgeolek tuleb tagada kollektiivselt, koostöös NATO liitlastega – sealhulgas Ameerika Ühendriikidega –, järgides ÜRO harta põhimõtteid: suveräänsust, territoriaalset terviklikkust ja piiride puutumatust," teatasid riigijuhid vaid loetud tunnid pärast Trumpi väidet, et Washington vajab Gröönimaad.

Avaldusele kirjutasid alla Taani peaminister Mette Frederiksen, Prantsusmaa president Emmanuel Macron, Saksamaa kantsler Friedrich Merz, Hispaania peaminister Pedro Sánchez, Ühendkuningriigi peaminister Keir Starmer, Itaalia peaminister Giorgia Meloni ja Poola peaminister Donald Tusk.

Hollandi peaminister Dick Schoof teatas hiljem sotsiaalmeedias, et Holland toetab avaldust täielikult.

Euroopa liidrid avaldasid Taanile toetust pärast seda, kui Trump oli korranud oma nõudmisi Taani valdusele.

Esmaspäeval seadis Valge Maja kantseleiülema asetäitja Stephen Miller kahtluse alla Kopenhaageni õiguse territooriumile, kuid keeldus täpsustamast, kas USA võiks oma eesmärkide saavutamiseks kasutada jõudu.

Trump heitis Taanile ka ette, et riik panustab liiga vähe Gröönimaa julgeolekusse, märkides sarkastiliselt: "Nad lisasid vaid ühe koerarakendi."

Vastuseks teatasid riigijuhid: "NATO on teinud selgeks, et Arktika piirkond on prioriteet, ja Euroopa liitlased suurendavad oma panust. Meie ja paljud teised liitlased oleme suurendanud kohalolekut, tegevusi ja investeeringuid, et hoida Arktika turvalisena ja heidutada vastaseid. Taani Kuningriik – sealhulgas Gröönimaa – on osa NATO-st."

"Gröönimaa kuulub sealsetele elanikele. Vaid Taanil ja Gröönimaal on õigus otsustada neid puudutavates küsimustes," seisab avalduses.

Pöördumine avaldati hetkel, mil Pariisi kogunes ligi 40 riigijuhti ja EL-i tippametnikku, et arutada Ukraina sõja lõpetamist.

Taani peaminister Mette Frederiksen hoiatas esmaspäeval, et USA sissetung Gröönimaale tähendaks NATO lõppu.