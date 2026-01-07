Uuring: AfD suurendas edumaad CDU ees

Uuringufirma GMS tehtud küsitlusest selgub, et parempopulistide toetus Saksamaal suureneb ning Alternatiiv Saksamaale (AfD) suurendas edumaad paremtsentristliku Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) ees.

GMS korraldas viimase küsitluse 23. detsembrist kuni 5. jaanuarini ning sellest selgub, et AfD toetus kerkis 27 protsendile. AfD sai viimastel valimistel umbes 21 protsenti häältest ning sai paremtsentristliku Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) järel teise koha.

CDU kogus parlamendivalimistel 29 protsenti häältest ning viimases küsitluses küündis kantsler Friedrich Merzi kodupartei toetus 24 protsendini.

Teised parlamendiparteid jäävad kahest liidrist kaugele maha. Viimase küsitluse kohaselt on Sotsiaaldemokraatliku Partei (SPD) toetus 15 protsenti, roheliste toetus on 12 protsenti. Vasakpopulistliku Die Linke toetus on 10 protsenti.