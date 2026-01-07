Neljapäeval on ilm päikseline

Eestis õhurõhk tõuseb. Neljapäevaks laieneb kõrgrõhuala servaga Balti riikide kohale ja sunnib madalrõhkkonda Rootsi kohale tõmbuma. Saju võimalus väheneb. Tuul ööks raugeb ja õhk jahtub. Enam neis paigus, kus taevas selgem püsib ja siis võib temperatuur ka -20 kraadi ümbrusse langeda. Pilvisemais paigus jääb pisut alla -10 kraadi. Päeval muutub pilvkate auklikumaks ja kui ka kerget lund pudeneb, siis on sajuhulk tühine. Õhutemperatuur tõuseb paariks tunniks paar kraadi -10 kraadi piirist kõrgemale.

Eeloleval ööl on pilvisus muutlik. Kohati sajab vähest lund, saartel on pinnatuisku. Paiguti on udu. Tuul on mandril nõrk, saartel puhub kagutuul 3-9, puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on -10 kuni -15, mandril selgema taeva all langeb -20 kraadi ümbrusse, saartel on -3 kuni -9 kraadi.

Hommikul on nii selgemaid laike kui pilvelaamu, aga suuremat sadu neist ei tule. Tuul on mandril ikka nõrk, saartel puhub kagutuul 5-9, puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on -8 kuni -15, saartel -3 kuni -8 kraadi.

Päeval on nii päikest kui liigub üle pilvi, aga vaid üksikuist võib kerget lund pudeneda, saartel on pinnatuisku. Puhub idakaare tuul 2-8, saartel puhanguti 13 m/s, õhtul tuul tugevneb. Õhutemperatuur on -6 kuni -12, saartel -2 kuni -5 kraadi.

Reede on suurema sajuta. Laupäeval pudeneb mõnes kohas kerget lund. Pühapäeval sajab lund laialdasemalt. Õhk jahtub reede öösel alla -10, selgema taeva korral -15 kraadist madalamalegi. Päev tuleb -10 ümber, aga jõuline ida- ja kirdetuul muudab enesetunde väga kõledaks.

Nädalavahetusel on kraadide poolest külma pisut vähem, kuid tugeva põhja- ja kirdetuule tõttu tunne sõbralikum küll ei ole.