Britid aitasid USA-l hõivata tankeri ja võtavad sihikule Vene varilaevastiku

USA väed võtsid Vene lipu all sõitva tankeri oma kontrolli alla
USA väed võtsid Vene lipu all sõitva tankeri oma kontrolli alla Autor/allikas: SCANPIX/AP
Ajaleht The Times kirjutab, et USA võttis Suurbritannia toel Vene lipu all sõitva tankeri oma kontrolli alla ning London kavatseb Moskva varilaevastiku vastu võtta täiendavaid meetmeid.

USA väed võtsid kolmapäeval Atlandi ookeani põhjaosas tankeri Marinera (tuntud ka kui Bella 1) oma kontrolli alla ning operatsioonis osalesid ka Suurbritannia luurelennukid ning kuningliku mereväe alus, vahendas The Times

Asjaga kursis olevad allikad ütlesid ajalehele The Times, et Suurbritannia aitas USA-l missiooni ette valmistada. Kolmapäeval arestis USA Kariibi mere piirkonnas veel ühe Venezuelaga seotud tankeri.

Ühendkuningriigi kaitseministeerium kinnitas, et Suurbritannia toetus Marinera hõivamisel oli täielikult kooskõlas rahvusvahelise õigusega. Briti valitsuse allikad rõhutasid, et tegemist ei olnud Venezuelaga seotud küsimusega, vaid osa laiemast tegevusest Venemaa varilaevastiku mahasurumiseks.

Briti kaitseminister John Healey tõi välja, et Marinera on viimase nelja aasta jooksul vedanud üle seitsme miljoni barreli Iraani toornaftat. Ta lisas, et tankeril on tihedad sidemed ka Moskvaga. Tanker ise läks pärast Venezuela lähistelt põgenemist Vene lipu alla. 

"Ühendkuningriik ei jää kõrvale, kui pahatahtlik tegevus avamerel ja meie liitlaste kõrval kasvab. Me tõhustame oma reageerimist varilaevade vastu ja teeme seda ka edaspidi," märkis Healey. 

"See on karm meeldetuletus, et meie maailm on muutumas. See on vähem etteaimatav ja ohtlikum ning see operatsioon ja varilaevastik näitavad ülemaailmseid seoseid Ühendkuningriigi ja tema liitlaste julgeolekuohtude vahel. Varilaevastik ise on Putini jätkuva ebaseadusliku sissetungi jaoks ülioluline," tõdes Healey. 

Kaitseministeeriumi allikas märkis, et edasised operatsioonid Vene varilaevastiku vastu ei ole välistatud. 

Ajaleht The Times kirjutab veel, et Briti valitsuse juristid jõudsid järeldusele, et hõivatud tanker oli nii-öelda kodakondsuseta laev ning selle ümberregistreerimine ei kehti. London ja Washington jätkavad laeva nimetamist Bella 1-ks. Alates 2020. aastast on laeval olnud kuus nime ja see on sõitnud viie riigi lipu all.

Tanker ise valmistus eelmisel kuul Venezuelast naftat peale võtma, enne kui USA rannikuvalve sellele 20. detsembril lähenes, kahtlustades, et laeva registreering on kehtetu. Meeskond keeldus toona rannikuvalvet pardale lubamast ja laev põgenes. 

Kolmapäeval võtsid aga Ühendriikide eriväed tankeri täielikult oma kontrolli alla, eeldatavasti viiakse see USA-sse. Valge Maja pressisekretär Karoline Leavitt ütles, et tankeri meeskonna vastu võidakse esitada süüdistus. Tema sõnul hakkab praegune administratsioon sanktsioonide poliitikat täie rauaga jõustama. 

Moskva samas süüdistas USA-d seaduse rikkumises ning nõuab meeskonna vabastamist. Moskva seletas, et ÜRO mereõiguse konventsiooni kohaselt ei ole ühelgi riigil õigust kasutada jõudu teiste riikide jurisdiktsioonis nõuetekohaselt registreeritud laevade vastu.

Toimetaja: Karl Kivil

