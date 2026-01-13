London valmistub saatma eriüksusi Vene varilaevastiku laevu arestima

Praeguseks pole Briti relvajõudude üksused korraldanud operatsioone Vene varilaevastiku laevade oma kontrolli alla võtmiseks, kuid ministrid on viimastel nädalatel uurinud, millised õiguslikud võimalused sellisteks operatsioonideks on, kirjutas The Times.

Nüüd usuvad Briti ametnikud, et ongi leidnud alused sõdurite lubamiseks naftatankerite pardale ja nende kinni pidamiseks sanktsioonide ja rahapesu seaduse alusel, märkis leht. See võib seada sajad sanktsioonide-alused ja ilma lipuriigita varitankerid võimude sihtmärgiks.

Mereõiguse kohaselt peab iga laev olema registreeritud kindlas riigis või territooriumil ja kandma selle lippu. See võimaldab tal reisida rahvusvahelistes vetes ja pakub ka teatud kaitset, samas kui riikkondsuseta laevu võivad teised riigid arestida.

Ühendkuningriigi valitsuse poolt kindlaks tehtud õigusliku mehhanismi kohaselt võivad sellised laevad sattuda nüüd Briti mereväe eriüksuse (Special Boat Service, SBS) reidide ja arestimiste peamiseks sihtmärgiks.

SBS-i operaatoreid koolitatakse laevade, suurte tankerite või puurplatvormide arestimiseks. Selleks laskuvad nad tavaliselt sihtmärgile selleks kohandatud helikopteritelt. Nagu Briti armee eriüksuse SAS võitlejad, läbivad ka SBS-i värvatud sõdurid kurnava valikuprotsessi, kuid seejärel saavad nad lisakoolituse veealuse luure, õhkimise, kanuusõidu ja sukeldumise alal.

Dorsetis Poole'is baseeruva SBS-i operatsioonid on äärmiselt salastatud. Arvatakse, et see salajane üksus osales ka 2020. aastal Wighti saare lähedal toimunud rünnakul kaaperdatud naftatankerile. Timesi andmeil osales missioonis 40 inimest neljal sõjaväehelikopteril. Kopteritele jäänud snaiprite katte all laskus 16 SBS-i sõdurit laevale, võttis meeskonna oma kaitse alla ja pidas kinni seitse nigeerlasest ründajat – seda kõike üheksa minutiga.

Briti kaitseminister John Healey lubas ohtliku varilaevastiku maha suruda eelmisel nädalal pärast seda, kui Ühendkuningriigi relvajõud olid aidanud USA mereväel hõivata tanker Marinera, millele USA on kehtestanud sanktsioonid Venezuela, Venemaa ja Iraani nafta vedamise eest. Enne nime Bella 1 kandnud laeva meeskond värvis kiiruga aluse ahtrile uue nime – Marinera ja Vene lipu, et vältida kinnivõtmist ning oli põgenenud USA rannavalve eest Kariibi merel. See tabati Šotimaa ja Islandi vahel Atlandi ookeanil.

Suurbritannia luurelennukid ja tugilaevad saadeti kohale jälgimiseks ja abistamiseks, kui USA mereväe eriüksuslased kolmapäeval helikopteritelt köiega tekile laskusid ja laeva oma kontrolli alla võtsid. Operatsiooni toetasid merelt kaks Arleigh Burke'i klassi hävitajat ja AC-130J lahingulaevad ning õhust raskerelvastusega hävituslennukid F-35.

Ühe Timesi allika sõnul oleksid kõik tulevased reidid Vene varilaevastiku laevadele, milles osaleks Briti eriväed, tõenäoliselt ühisoperatsioon, milles osalevad kuningliku mereväe sõjalaevad, kuninglike õhujõudude luurelennukid ja tehtaks koostööd Põhjala NATO liitlastega.

Allika sõnul oleks selline operatsioon keerukas ja suur ühisoperatsioon ning ta lisas: "Kogu Euroopas on laiem isu teha rohkem, seega võiks Ühendkuningriik panustada rohkem teiste Euroopa riikide operatsioonidesse või teha midagi ühiselt. Isegi ameeriklased, kellel on olemas kõik maailmas leiduvad vahendid, pidid ikkagi meilt tuge paluma."

Laeva arestimiseks peab Ühendkuningriik tõendama, et laeval puudub seaduslik riikkondsus. See võib tähendada, et see ei ole seaduslikult üheski riigis registreeritud, kannab valet lippu või on riik, mille lipu all see sõidab, selle staatusest lahti öelnud.

The Timesi analüüs näitas, et vähemalt 107 Ühendkuningriigi sanktsioonide alla pandud laeva sõidavad valelipu all, sealhulgas laevad, mis on oma endisest lipuriigist välja saadetud, ja mõned neist kannavad olematute laevaregistrite lippu.

Rahvusvaheline Mereorganisatsioon määratleb laeva valelipu all sõitvaks, kui selle riigi administratsioon on kinnitanud, et see ei ole seaduslikult selle administratsiooni all registreeritud. Kõik 107 tuvastatud tankerit kuuluvad sellesse kategooriasse ja valitsus võib neid pidada lipuriigita laevadeks.

Lisaks 107 sanktsioonidealusele laevale, mis juba teadaolevalt kannavad valet lippu, leidis The Times, et veel 245 laeva tegutsevad kahtlaste lippude all.

See avab valitsusele seaduslikud teed riikkondsuseta aluste arestimiseks. Nende hulgas on vähemalt neli laeva, mis läbisid La Manche'i väina viimase nädala jooksul vale lipu all, märkis The Times.

Lehe palvele teemat kommenteerida vastas Briti kaitseministeerium: "Järjestikuste valitsuste pikaajaline poliitika on olnud mitte kommenteerida erivägede tegevust."