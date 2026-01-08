X!

Macron: USA pöörab liitlastele selja

Prantsusmaa president Emmanuel Macron
Prantsusmaa president Emmanuel Macron Autor/allikas: SCANPIX/EPA/Michel Euler/POOL
Prantsusmaa president Emmanuel Macron kritiseeris USA president Donald Trumpi administratsiooni reeglitel põhineva maailmakorra õõnestamise eest seoses Venezuela presidendi Nicolás Maduro kukutamise ja ähvardustega Gröönimaa annekteerida.

"Ameerika Ühendriigid on suurriik, kes pöörab järk-järgult selja mõnedele oma liitlastele ja ütleb lahti rahvusvahelistest reeglitest, mida ta varem ise edendas," ütles Macron oma iga-aastases välispoliitilises kõnes.

Macron maalis kõnes pildi kiskjalikest suurriikidest, kes üritavad jagada maailma mõjusfäärideks. Siiski tunnustas ta Washingtoni diplomaatilisi jõupingutusi Ukraina sõja lõpetamiseks.

"Me areneme suurriikide maailmas, kus on reaalne kiusatus maailm ümber jagada," sõnas ta. "Viimastel kuudel ja kohati viimastel päevadel toimunu ei lükka seda hinnangut ümber."

Prantsusmaa president sattus algselt kriitika alla oma leebe reaktsiooni tõttu Venezuela president Nicolas Maduro kukutamisele. Ta kirjutas veebis, et Venezuela saab tema lahkumise üle vaid rõõmustada, jättes mainimata, kas meetod rikkus rahvusvahelist õigust.

Macron süüdistas USA-d kaubandusreeglite ja "mõningate julgeolekuelementide" rikkumises.

"Iga päev küsitakse, kas Gröönimaale tungitakse kallale või kas Kanadat ähvardab oht saada [USA] 51. osariigiks," ütles ta.

Prantsusmaa president ei maininud otseselt Venezuelat, kuid olukord nii Caracases kui ka Gröönimaal on Pariisi jaoks peamised murekohad. Prantsusmaa aitab kujundada Euroopa vastust Trumpi ähvardustele Taani autonoomse territooriumi suunas.

Macroni sõnul peab Euroopa reageerima, keeldudes aktsepteerimast seda, mida ta nimetas "uueks kolonialismiks".

Ta kutsus Euroopat üles investeerima rohkem strateegilisse autonoomiasse.

Macron on aastaid rääkinud, et Euroopa peaks vähendama sõltuvust USA-st ja Hiinast, kuid see hiljutine üleskutse võib kõlada tühjalt Euroopa partneritele, kes on mures Macroni nõrga positsiooni pärast kodumaal.

Macron alustab oma ametiaja viimast täispikka kalendriaastat olukorras, kus tema tegevust pärsivad killustunud parlament ja madal reiting. Pariisi põllumeeste protestid Euroopa Liidu võimaliku kaubandusleppe vastu Mercosuri blokiga ähvardavad tema autoriteeti veelgi õõnestada.

Ladina-Ameerika kaubanduslepe on Prantsusmaal äärmiselt ebapopulaarne, kuid tundub ebatõenäoline, et Pariis suudab seda enne reedest EL-i liikmesriikide otsustavat hääletust blokeerida.

Macron ütles oma kõnes, et Euroopa peab kaitsma oma piire kaubanduslepetega, mis sisaldavad tugevamaid kaitse- ja peegelklausleid.

"Kui kehtestate reeglid oma tootjatele ja avate end seejärel turgudele, mis neid reegleid ei austa, ei pälvi te oma tootjatelt massilist toetust," ütles ta.

"Terve mõistus ütleb, et neid tuleks kuulda võtta," lisas Macron.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

Macron: USA pöörab liitlastele selja

