Vaher: need, kes sigadusi korraldasid, peaksid mõistma, et see ei olnud ilus

Endine politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher sõnas "Esimeses stuudios", et kogu kohtutee vältel ei tekkinud tal kordagi mõtet, et ehk peaks lõpetama protsessi oportuniteediga. Lisaks tõi Vaher välja, et oluline on eluga edasi minna, kuid need inimesed, kelle tõttu kogu uurimine üldse alguse sai, peaksid mõistma oma tegude tagajärgi.

Endine politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher sõnas "Esimeses stuudios", et alates 2023. aastast kestnud kohtuasja vältel ei tekkinud tal korda tunnet, et võiks valida kergema tee ning lõpetada kaasus oportuniteediga. Küll aga tõdes ta, et need olid tema elu kõige raskemad aastad.

"Eks nende aastate sisse jäi ka väga palju häid hetki, mis tuli ise luua, aga ma andsin endale sõna, et ma ei noruta ja kaitsen ennast," sõnas Vaher.

Mis aga õieti juhtus ning miks Vaher ja Eerik Heldna prokuratuurile hambusse jäid, on endise politseijuhi jaoks endiselt segadust tekitav.

"Ma olen seda endalt tuhat korda küsinud ja loomulikult on mul endal spekulatsioonid või arvamused, aga täpselt ma ei tea. Ma tean, miks Venemaa siseministeerium mind taga otsib, aga miks Eesti kaitsepolitsei ametnik avalduse kirjutas? Seda ma kahjuks ei tea," ütles Vaher.

Ka ei ole Vaher kindel, miks uurimine sellisel kujul algatati.

"Vaatamata sellele, et sarnaselt roteeritud inimesi oli ju veel ja kaitsepolitseist, nagu kohus ütleb või kohtuotsusest lugeda on, tõepoolest esitati avaldus ainult ühe inimese osas. Kas meie Aivar Alavere ja Priit Pärknaga olime teiste inimeste külgkorvid mootorratta küljes? Seda ma ei oska öelda. Peab küsima kapo endise juhi Arnold Sinisalu käest," lausus Vaher.

Heldna hinnangul oli kogu uurimine seotud menetlusele eelnenud kapo siseintriigidega, mida tuvastas ka kohus. Vaher kinnitas, et ka tema hinnangul sai uurimine just sellest alguse.

Vaher tõi välja, et Heldnat prooviti ka tema ees mustata, väites, et politseijuhi näol on tegemist julgeolekuohuga.



"Hiljem selgusid, et kõik need lood olid valed. Aivar Alavere kui ka minu arvamust prooviti Heldnast voolida. Prooviti rääkida julgeolekuohust ja pangakontost, mis on USA-s ning et inimene unustas või tahtlikult jättis kirjutamata selle ning selles seisneb julgeolekuoht. Ma ei tea. Küsimusi on rohkem kui vastuseid," kirjeldas Vaher.

"Tegelikult see menetlus, mis kestis tuhat päeva, oli ebaõiglane. Seda on riigikohus öelnud ja siin võivad juristid vaielda - Astrid Asi ja Margus Kurm -, et kas alustamine oli ebaseaduslik või ei olnud, aga riigikohus on kõnelenud ja seda otsust tuleb austada," rõhutas endine politseijuht.

Esmaspäevasel pressikonverentsil kritiseeris Vaher nii kapot kui ka prokuratuuri ning viitas kohtus valetamisele ja vaikimisele.

"Selles kohtuprotsessis on üks selline huvitav koht. Ühel kohtupäeval oli kohtupinki kutsutud nii siseministeeriumi kui ka kaitseministeeriumi inimesed ja selle päeva kokkuvõte on tegelikult selline, et siseministeeriumi inimesed ei mäletanud mitte midagi, aga kaitseministeeriumi inimesed mäletasid ning mäletasid täpselt samamoodi, nagu meie mäletame asju. Teine lugu on muidugi lugupeetud prokuröridega, näiteks Hannes Kiris ja Taavi Pern, kes kokkuvõtvalt mäletavad kõike päevatäpsusega, et hommikul helistas Alavere ja järgmine päev kohtusime, aga miks prokurör tuli töövälisel ajal PPA majja ja kohtus Aare Hõbe ja Aivar Alaverega… Seda ta millegipärast ei mäleta. Mäletab abstraktselt, nagu kohtus kirjeldati," ütles Vaher.

Justiitsminister Liisa Pakosta palus esmaspäeval politseijuhtidelt riigi nimel vabandust, mis Vaheri hinnangul oli väga väärikas käitumine.

"Saatsin proua ministrile ka tänusõnad toetuse eest. Ma arvan, et temas tärkas inimlikkus ja võib-olla ka teatud vastutus. Ma väga loodan, et see nii on," vastas Vaher küsimusele, miks minister vabandused üldsegi esitas, kui väidetavalt käitus prokuratuur reeglitele vastavalt.

Vaheri hinnangul on nüüd oluline eluga edasi minna ning uus lehekülg pöörata.

"Kõige tähtsam on see, et need inimesed, kes neid sigadusi korraldasid, saaksid aru, et see ei olnud ilus. Järgmine asi: ärge palun enam kellegagi niimoodi tehke," ütles Vaher.

Vaher avaldas ka "Esimeses stuudios", et vahetult enne uurimist tehti talle ettepanek astuda poliitikasse ning võtta vastu siseministri ametikoht.