Trump: tühistasin poliitvangide vabastamise järel teise rünnaku Venezuelale

Välismaa
USA president Donald Trump
USA president Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance / Consolidated News Photos
Välismaa

Caracas alustas poliitvangide vabastamist ja USA president Donald Trump teatas reedel, et tühistas seetõttu teise rünnakulaine Venezuelale.

"Venezuela vabastab suure hulga poliitvange märgina rahu otsimisest. Selle koostöö tõttu tühistasin ma varem plaanis olnud teise rünnakulaine," ütles Trump oma platvormil Truth Social.

Valge Maja teatas varem, et vangide vabastamine on Trumpi surve tulemus.

"See on üks näide sellest, kuidas president kasutab maksimaalset survet, et tegutseda Ameerika ja Venezuela rahva huvides," ütles Valge Maja pressiesindaja asetäitja Anna Kelly. 

Trump teatas teisipäeval, et Venezuela ajutised võimud annavad USA-le 30–50 miljonit barrelit toornaftat. Trumpi sõnul läheb nafta rahvusvahelisele turule ja saadud tulu kasutatakse mõlema riigi hüvanguks.

Trump teatas kolmapäeval, et Venezuela hakkab saadud tuludest ostma ainult Ühendriikides valmistatud tooteid. Trump teatas veel, et USA naftahiiglased investeerivad Venezuelasse 100 miljardit dollarit.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

