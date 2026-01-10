Transpordiamet soovitab tuisu tõttu autosõidust loobuda

Ida- ja Põhja-Eestis jätkuv lumesadu ja tugev tuul on muutnud teed kohati läbimatuks, mistõttu soovitab transpordiamet võimalusel seal piirkonnas autoga sõitmisest hoiduda. Pühapäevaks võib sadu veel intensiivsemaks muutuda.

"Lõuna- ja Ida-Eesti poolt üle Eesti leviv tugev lumesadu koos tuulega ja madalate temperatuuridega on muutnud teeolud väga keeruliseks," ütles transpordiameti liiklusjuhtimiskeskuse juhataja Siim Vaikmaa laupäeva ennelõunal ERR-ile.

Tema sõnul on kõige raskem olukord Lääne- ja Ida-Virumaal ning Kagu-Eestis, aga lumesadu ja tuisk on jõudnud juba ka Viljandimaale ja Harjumaale.

"On tulnud teateid liiklusõnnetustest põhimaanteedel Tallinna-Narva maanteelt Haljala kandist ja Tallinna-Tartu maanteelt Puurmanni kandist. Põhimaatest kõige keerulisem olukord ongi Tallinna-Narva maanteel," rääkis Vaikmaa.

Samas on andmeid selle kohta, et Ida- ja Lõuna-Eesti väiksemad kõrvalteed on kohati kinni tuisanud ja võivad muutuda ka läbimatuks, tõdes transpordiameti esindaja, lisades, et selline olukord jätkub kogu laupäeva.

"Võimalusel palume nende piirkondade inimestel, kellel on võimalik sõitu edasi lükata, seda teha," ütles transpordiameti liiklusjuhtimiskeskuse juhataja. "Eriti just madalama autoga ja väiksematel teedel on päris suur oht kinni jääda," lisas ta.

Teelolija: teeolud Harjumaal on kohutavad

Transpordiamet teatas kella 16.30 ajal, et Põhja-, Kesk- ja Lääne-Eestis sajab mitmel pool lund ning tuiskab. Põhimaanteedest on teeolud keerulisemad Tallinna-Narva maanteel Harjumaa ja Lääne-Virumaa lõikudes, kuna tugeva lumesaju tõttu on tee lumine ja tuisu tõttu võib olla nähtavus halvenenud.

ERR-i lugeja, kes sõitis pärastlõunal Jõgevalt Tallinna, ütles, et esimest teehooldusmasinat nägi ta alles Tallinna kõnniteedel.

"Teed olid kohutavad, Harjumaal on väga hirmus tuisk, Narva-Tallinna maanteel oli nähtavus kohati null. Nii et kellel ikka vaja liikuda, varuge tublisti aega. Jõudke kõik turvaliselt sihtkohtadesse," ütles ta.

Keerulised on teeolud ka Pärnu-Rakvere-Sõmeru teel Rakvere ja Aravete vahelisel lõigul, teatas transpordiamet.

Mujal põhimaanteedel on sõidutingimused enamjaolt rahuldavad, teedel on sõiduradade vahel lume ja soola segu ning esineb pinnatuisku. Kõrvalmaanteed ja väiksema liiklussagedusega teed on lumised ja libedad ning tugev tuul toob kaasa tuisuvaalusid. Nendel teedel võib olla liiklemine raskendatud, eelkõige Põhja-Eestis kus lumesadu on kõige tugevam.

Ameti põhja osakonna juht: valmistume veel intensiivsemaks lumesajuks

Transpordiameti põhja osakonna juhataja Viktor Kisseljov ütles "Aktuaalsele kaamerale", et ameti andmetel on kõige keerulisemad teeolud Ida-Harjumaal, Ida-Virumaal ja Lääne-Virumaal.

"Muidugi on üle Eesti intensiivne lumesadu ja tuiskab. Kindlasti teeb olukorda halvemaks ka tugev tuul. On ka tuisuvaalud kohati ja mõned väiksemad teed on raskesti läbitavad," lausus ta.

Kisseljovi sõnul on transpordiametil üle Eesti praegu väljas 180 tehnikaühikut lumetõrjet tegemas.

"Me tegelikult valmistume ka õhtuks ja homseks, sellepärast et on oodata veel intensiivsemat lumesadu," märkis ta.

"Selliste ilmade puhul tuleb valida ohutu kiirus. Kui on võimalik, siis selliste ilmadega me soovitame sõite mitte teha," lisas Kisseljov

Ilmaprognoosi järgi laupäeva õhtul ja ööl vastu pühapäeva lumesadu jätkub ning sadu on tihedam Põhja-Eestis. Lumetuisku esineb peamiselt Lääne- ja Põhja-Eestis. Õhutemperatuur jääb -5 ja -11 kraadi vahele ning tuul püsib tugev, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis.

Teeoludest saab infot liiklusinfo portaalist Tark tee, kus on teekaamerapildid ja teeilmajaama andmed.

"Aga kui ikkagi teedel hätta jääte, näiteks lumme kinni, siis riigi infotelefon on 1247 – palume helistada, nad võtavad sealt teate vastu ja saadavad selle infoga teehooldajatele välja," lausus Vaikmaa.

Teehooldajad on kogu oma tehnikaga väljas ja annavad oma parima, kuid prioriteet on põhimaanteede sõidetavuse tagamine, mis tähendab, et kõrvalmaanteedel läheb rohkem aega, et nad sõidukorda saada, tõdes Vaikmaa.