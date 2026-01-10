X!

Transpordiamet soovitab tuisu tõttu autosõidust loobuda

Eesti
{{1768036320000 | amCalendar}}
Foto: Rene Kundla/ERR
Eesti

Ida- ja Põhja-Eestis jätkuv lumesadu ja tugev tuul on muutnud teed kohati läbimatuks, mistõttu soovitab transpordiamet võimalusel seal piirkonnas autoga sõitmisest hoiduda. Pühapäevaks võib sadu veel intensiivsemaks muutuda.

"Lõuna- ja Ida-Eesti poolt üle Eesti leviv tugev lumesadu koos tuulega ja madalate temperatuuridega on muutnud teeolud väga keeruliseks," ütles transpordiameti liiklusjuhtimiskeskuse juhataja Siim Vaikmaa laupäeva ennelõunal ERR-ile.

Tema sõnul on kõige raskem olukord Lääne- ja Ida-Virumaal ning Kagu-Eestis, aga lumesadu ja tuisk on jõudnud juba ka Viljandimaale ja Harjumaale.

"On tulnud teateid liiklusõnnetustest põhimaanteedel Tallinna-Narva maanteelt Haljala kandist ja Tallinna-Tartu maanteelt Puurmanni kandist. Põhimaatest kõige keerulisem olukord ongi Tallinna-Narva maanteel," rääkis Vaikmaa.

Samas on andmeid selle kohta, et Ida- ja Lõuna-Eesti väiksemad kõrvalteed on kohati kinni tuisanud ja võivad muutuda ka läbimatuks, tõdes transpordiameti esindaja, lisades, et selline olukord jätkub kogu laupäeva.

"Võimalusel palume nende piirkondade inimestel, kellel on võimalik sõitu edasi lükata, seda teha," ütles transpordiameti liiklusjuhtimiskeskuse juhataja. "Eriti just madalama autoga ja väiksematel teedel on päris suur oht kinni jääda," lisas ta.

Teelolija: teeolud Harjumaal on kohutavad

Transpordiamet teatas kella 16.30 ajal, et Põhja-, Kesk- ja Lääne-Eestis sajab mitmel pool lund ning tuiskab. Põhimaanteedest on teeolud keerulisemad Tallinna-Narva maanteel Harjumaa ja Lääne-Virumaa lõikudes, kuna tugeva lumesaju tõttu on tee lumine ja tuisu tõttu võib olla nähtavus halvenenud.

ERR-i lugeja, kes sõitis pärastlõunal Jõgevalt Tallinna, ütles, et esimest teehooldusmasinat nägi ta alles Tallinna kõnniteedel.

"Teed olid kohutavad, Harjumaal on väga hirmus tuisk, Narva-Tallinna maanteel oli nähtavus kohati null. Nii et kellel ikka vaja liikuda, varuge tublisti aega. Jõudke kõik turvaliselt sihtkohtadesse," ütles ta.

Keerulised on teeolud ka Pärnu-Rakvere-Sõmeru teel Rakvere ja Aravete vahelisel lõigul, teatas transpordiamet.

Mujal põhimaanteedel on sõidutingimused enamjaolt rahuldavad, teedel on sõiduradade vahel lume ja soola segu ning esineb pinnatuisku. Kõrvalmaanteed ja väiksema liiklussagedusega teed on lumised ja libedad ning tugev tuul toob kaasa tuisuvaalusid. Nendel teedel võib olla liiklemine raskendatud, eelkõige Põhja-Eestis kus lumesadu on kõige tugevam.

Ameti põhja osakonna juht: valmistume veel intensiivsemaks lumesajuks

Transpordiameti põhja osakonna juhataja Viktor Kisseljov ütles "Aktuaalsele kaamerale", et ameti andmetel on kõige keerulisemad teeolud Ida-Harjumaal, Ida-Virumaal ja Lääne-Virumaal.

"Muidugi on üle Eesti intensiivne lumesadu ja tuiskab. Kindlasti teeb olukorda halvemaks ka tugev tuul. On ka tuisuvaalud kohati ja mõned väiksemad teed on raskesti läbitavad," lausus ta.

Kisseljovi sõnul on transpordiametil üle Eesti praegu väljas 180 tehnikaühikut lumetõrjet tegemas.  

"Me tegelikult valmistume ka õhtuks ja homseks, sellepärast et on oodata veel intensiivsemat lumesadu," märkis ta.

"Selliste ilmade puhul tuleb valida ohutu kiirus. Kui on võimalik, siis selliste ilmadega me soovitame sõite mitte teha," lisas Kisseljov

Ilmaprognoosi järgi laupäeva õhtul ja ööl vastu pühapäeva lumesadu jätkub ning sadu on tihedam Põhja-Eestis. Lumetuisku esineb peamiselt Lääne- ja Põhja-Eestis. Õhutemperatuur jääb -5 ja -11 kraadi vahele ning tuul püsib tugev, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. 

Teeoludest saab infot liiklusinfo portaalist Tark tee, kus on teekaamerapildid ja teeilmajaama andmed.

"Aga kui ikkagi teedel hätta jääte, näiteks lumme kinni, siis riigi infotelefon on 1247 – palume helistada, nad võtavad sealt teate vastu ja saadavad selle infoga teehooldajatele välja," lausus Vaikmaa.

Teehooldajad on kogu oma tehnikaga väljas ja annavad oma parima, kuid prioriteet on põhimaanteede sõidetavuse tagamine, mis tähendab, et kõrvalmaanteedel läheb rohkem aega, et nad sõidukorda saada, tõdes Vaikmaa.

Toimetaja: Mait Ots, Marko Tooming

Samal teemal

OTSE OTEPÄÄLT

VÕISTLUS ALGAB

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:06

TÄNA OTSE | Talispordipühapäev algab laskesuusa meeste teatesõiduga

07:47

Meedia: Valges Majas kaalutakse võimalusi Iraani ründamiseks

06:49

Ossinovski: Keskerakonnast on saanud sisuliselt Isamaa Tallinna piirkond

06:49

Ukraina korraldas suure droonirünnaku Voronežile

10.01

Kelly Sildaru sai Aspenis seitsmenda koha, Henry jäi esikümnest välja

10.01

Hermet avas kolmesega punktiarve, aga Dijon kaotas

10.01

Toom: kindlasti on meil koosseisu lisa oodata

10.01

Käsipallikoondise kapten: päeva lõpuks on tervis kõige olulisem

10.01

Trump: USA on Iraani protestide jätkudes valmis meeleavaldajaid aitama

10.01

Ilves saavutas teist päeva järjest kaheksanda koha Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

10.01

Transpordiamet soovitab tuisu tõttu autosõidust loobuda Uuendatud

10.01

Sõja 1417. päev: Ukraina droonirünnak süütas naftahoidla Volgogradi oblastis Uuendatud

10.01

Trump: USA vajab Gröönimaad, sest muidu võtab selle Venemaa või Hiina Uuendatud

10.01

Trump hoiatas uuesti Iraani juhtkonda

10.01

80-ndatel Rootsi emigreerunud Rita Ahonen: kohale jõudes sain šoki

10.01

Ilves saavutas teist päeva järjest kaheksanda koha Uuendatud

09.01

Terras: lapsed ja pensionärid hakkavad maakonnaliinidel pileti eest maksma

10.01

Doktoritöö seab kahtluse alla hõbeda viirusvastase toime

10.01

Trump kutsus seadma krediitkaardi intressidele 10-protsendist ülempiiri

10.01

Madison: kui Keskerakond on järgmises koalitsioonis, tulen Euroopast ära

ilmateade

loe: sport

08:06

TÄNA OTSE | Talispordipühapäev algab laskesuusa meeste teatesõiduga

10.01

Kelly Sildaru sai Aspenis seitsmenda koha, Henry jäi esikümnest välja

10.01

Hermet avas kolmesega punktiarve, aga Dijon kaotas

10.01

Toom: kindlasti on meil koosseisu lisa oodata

loe: kultuur

10.01

ETV2 meenutab nädalavahetusel Sulev Nõmmikut

10.01

Galerii: koorijuht ja muusikapedagoog Ants Soots saadeti viimsele teele

10.01

"Emalõvi" pälvis kaks Läti filmiauhindade nominatsiooni

10.01

Johanna Maria Tamm ja Eeva Mägi valiti Berliini filmifestivali talentide programmi

loe: eeter

10.01

ETV2 meenutab nädalavahetusel Sulev Nõmmikut

10.01

Danel Pandre: kantri ei mahu ühte kindlasse vormi

10.01

80-ndatel Rootsi emigreerunud Rita Ahonen: kohale jõudes sain šoki

10.01

Kalamajas poodi pidav Alma Sooäär tähistas 90. sünnipäeva: see tuli nii ruttu!

Raadiouudised

10.01

Politoloogide sõnul peaks riik väljendama Euroopa Liitu kuulumist selgemalt

10.01

Kaitseinvesteeringute keskus otsib ehitajat kaitseväe Narva linnaku rajamiseks

10.01

Virumaal peeti täna kaks eriilmelist rahvamatka

10.01

Päevakaja (10.01.2026 18:00:00)

09.01

Päevakaja (09.01.2026 18:00:00)

09.01

Tööandjad lükkasid riikliku lepitaja alampalga ettepaneku tagasi

09.01

Euroopa Liidu liikmesriikide enamus toetas kaubanduslepet Mercosuriga

09.01

Raadiouudised (09.01.2026 15:00:00)

09.01

Vanemuise otsus end rahvusteatriks kutsuda nimetust ei monopoliseeri

09.01

Tallinn otsib juriidilist väljapääsu uue suurhaigla kallist projekteerimislepingust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo