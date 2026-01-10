X!

Trump: USA on Iraani protestide jätkudes valmis meeleavaldajaid aitama

Välismaa
Meeleavaldajad Teheranis.
Meeleavaldajad Teheranis. Autor/allikas: SCANPIX/MEK/The Media Express/SIPA
Välismaa

USA on valmis aitama Iraani meeleavaldajaid, kes seisavad silmitsi islamivabariigi võimude üha karmistuva survega, ütles laupäeval USA president Donald Trump. Iraanis jätkuvad suured meelevaldused ning sealsed haiglad ei suuda kõiki vigastatuid vastu võtta.

Trump teatas laupäeval sotsiaalmeedias, et USA on valmis aitama Iraani meeleavaldajaid.

"Iraan vaatab VABADUSE poole, võib-olla nagu ei kunagi varem. USA on valmis aitama!!!" ütles Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social teemat lähemalt avamata.

Reedel ütles ta, et Iraan on suures hädas, ning hoiatas taas, et võib anda käsu uuteks sõjalisteks löökideks.

Iraanis on meeleavaldused laienenud rohkem kui sajasse linna üle kogu riigi. Välismeedia teatel on hukkunud kümneid ning sadu meeleavaldajaid on arreteeritud. Rahutustes on hukkunud ka paarkümmend korrakaitsjat.

Iraani haiglatest öeldi BBC-le, et haiglad on ülerahvastatud surnute ja vigastatutega. Teherani haigla arst kirjeldas, et noori inimesi on tapetud lasuga pähe või otse südamesse.

Teherani haigla töötaja kirjeldas BBC-le, et haiglates avaneb kohutav vaatepilt ning et haavatud on nii palju, et haiglas ei jätku töötajaid, et inimesi elustada.

"Umbes 38 inimest suri. Mõned varsti peale seda, kui nad voodisse tõsteti. Otselasud pähe, samuti südamesse noortele inimestele. (Surnute) arv oli nii suur, et surnukuuris ei jätkunud ruumi, laibad tõsteti üksteise peale. Kui surnukuur sai täis, laoti laibad üksteise peale palveruumi," rääkis Teherani haigla töötaja.

Detsembri lõpul alanud meeleavaldustel tapetute arvuks on erinevad meediaväljaanded ja organisatsioonid pakkunud ligikaudu 50.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: BBC, BNS-AFP

Samal teemal

OTSE OTEPÄÄLT

VÕISTLUS ALGAB

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

23:12

Toom: kindlasti on meil koosseisu lisa oodata

22:48

Käsipallikoondise kapten: päeva lõpuks on tervis kõige olulisem

22:31

Trump: USA on Iraani protestide jätkudes valmis meeleavaldajaid aitama

22:26

Ilves saavutas teist päeva järjest kaheksanda koha Uuendatud

22:23

Käsipalliliidu juhatuse liige: keegi ei taha mängu ära jätta

22:10

Kruus ja Üprus said kodusel karikaetapil kolmanda koha Uuendatud

22:02

ETV spordisaade, 10. jaanuar

21:41

Liiv: kiirema viimase ringiga oleks hõbemedal ära tulnud

21:30

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:18

Fotod: Virumaal käidi tuisuilmale vaatamata matkamas

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

18:15

Transpordiamet soovitab tuisu tõttu laupäeval autosõidust loobuda Uuendatud

18:24

Ukraina droonirünnak süütas naftahoidla Volgogradi oblastis Uuendatud

12:04

Trump: USA vajab Gröönimaad, sest muidu võtab selle Venemaa või Hiina Uuendatud

09.01

Terras: lapsed ja pensionärid hakkavad maakonnaliinidel pileti eest maksma

09:06

Trump hoiatas uuesti Iraani juhtkonda

22:26

Ilves saavutas teist päeva järjest kaheksanda koha Uuendatud

12:45

80-ndatel Rootsi emigreerunud Rita Ahonen: kohale jõudes sain šoki

09.01

Ühendriigid hõivasid Kariibi merel naftatankeri Uuendatud

06:21

Madison: kui Keskerakond on järgmises koalitsioonis, tulen Euroopast ära

09.01

Kiviselg: Ukraina õhurünnakud muutuvad Venemaa jaoks üha valusamaks

ilmateade

loe: sport

23:12

Toom: kindlasti on meil koosseisu lisa oodata

22:48

Käsipallikoondise kapten: päeva lõpuks on tervis kõige olulisem

22:26

Ilves saavutas teist päeva järjest kaheksanda koha Uuendatud

22:23

Käsipalliliidu juhatuse liige: keegi ei taha mängu ära jätta

loe: kultuur

16:14

ETV2 meenutab nädalavahetusel Sulev Nõmmikut

14:17

Galerii: koorijuht ja muusikapedagoog Ants Soots saadeti viimsele teele

13:57

"Emalõvi" pälvis kaks Läti filmiauhindade nominatsiooni

13:36

Johanna Maria Tamm ja Eeva Mägi valiti Berliini filmifestivali talentide programmi

loe: eeter

16:14

ETV2 meenutab nädalavahetusel Sulev Nõmmikut

16:03

Danel Pandre: kantri ei mahu ühte kindlasse vormi

12:45

80-ndatel Rootsi emigreerunud Rita Ahonen: kohale jõudes sain šoki

10:51

Kalamajas poodi pidav Alma Sooäär tähistas 90. sünnipäeva: see tuli nii ruttu!

Raadiouudised

21:00

Kaitseinvesteeringute keskus otsib ehitajat kaitseväe Narva linnaku rajamiseks

21:00

Virumaal peeti täna kaks eriilmelist rahvamatka

21:00

Politoloogide sõnul peaks riik väljendama Euroopa Liitu kuulumist selgemalt

18:35

Päevakaja (10.01.2026 18:00:00)

09.01

Päevakaja (09.01.2026 18:00:00)

09.01

Tööandjad lükkasid riikliku lepitaja alampalga ettepaneku tagasi

09.01

Euroopa Liidu liikmesriikide enamus toetas kaubanduslepet Mercosuriga

09.01

Raadiouudised (09.01.2026 15:00:00)

09.01

Vanemuise otsus end rahvusteatriks kutsuda nimetust ei monopoliseeri

09.01

Tallinn otsib juriidilist väljapääsu uue suurhaigla kallist projekteerimislepingust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo