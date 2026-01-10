Trump: USA on Iraani protestide jätkudes valmis meeleavaldajaid aitama

USA on valmis aitama Iraani meeleavaldajaid, kes seisavad silmitsi islamivabariigi võimude üha karmistuva survega, ütles laupäeval USA president Donald Trump. Iraanis jätkuvad suured meelevaldused ning sealsed haiglad ei suuda kõiki vigastatuid vastu võtta.

Trump teatas laupäeval sotsiaalmeedias, et USA on valmis aitama Iraani meeleavaldajaid.

"Iraan vaatab VABADUSE poole, võib-olla nagu ei kunagi varem. USA on valmis aitama!!!" ütles Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social teemat lähemalt avamata.

Reedel ütles ta, et Iraan on suures hädas, ning hoiatas taas, et võib anda käsu uuteks sõjalisteks löökideks.

Iraanis on meeleavaldused laienenud rohkem kui sajasse linna üle kogu riigi. Välismeedia teatel on hukkunud kümneid ning sadu meeleavaldajaid on arreteeritud. Rahutustes on hukkunud ka paarkümmend korrakaitsjat.

Iraani haiglatest öeldi BBC-le, et haiglad on ülerahvastatud surnute ja vigastatutega. Teherani haigla arst kirjeldas, et noori inimesi on tapetud lasuga pähe või otse südamesse.

Teherani haigla töötaja kirjeldas BBC-le, et haiglates avaneb kohutav vaatepilt ning et haavatud on nii palju, et haiglas ei jätku töötajaid, et inimesi elustada.

"Umbes 38 inimest suri. Mõned varsti peale seda, kui nad voodisse tõsteti. Otselasud pähe, samuti südamesse noortele inimestele. (Surnute) arv oli nii suur, et surnukuuris ei jätkunud ruumi, laibad tõsteti üksteise peale. Kui surnukuur sai täis, laoti laibad üksteise peale palveruumi," rääkis Teherani haigla töötaja.

Detsembri lõpul alanud meeleavaldustel tapetute arvuks on erinevad meediaväljaanded ja organisatsioonid pakkunud ligikaudu 50.