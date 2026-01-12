Allikas: Iraani protestijad panevad põlema islamirežiimi sõjaväebaase

Protestija suhtles The Timesiga Starlinki kaudu, kuid lisas, et ühenduse kiirus on aeglasem kui varem. Meedias levivad väited, et islamirežiim üritab Venemaa ja Hiina tehnoloogia toel segada Elon Muski kosmoseinterneti edastamist.

"Kohtades, kus protestijate rahvahulk on väga suur, valitsusväed ei sekku. Nad ei julge sekkuda," ütles protestija.

"Aga ma tean, et eile õhtul toimusid Mashhadis kokkupõrked protestijate ja julgeolekujõudude vahel. Karajis süütasid inimesed mitu sõjaväebaasi," lisas protestija.

Protestija ütles veel, et mõnes linnas on tänavatel väljas mitu miljonit inimest. Tema sõnul on inimesed nüüd õppinud, kuidas julgeolekujõududega võidelda, vahendas The Times.

Ka Iraanis tegutsev separatistlik kurdide rühmitus teatas, et on hävitanud mitmeid baase, mis kuuluvad režiimile lojaalsetele vägedele.

"Meie üksused on aktiivselt kaitsnud inimesi piirkondades, sealhulgas Ilamis, Kermanshahis, Lorestanis ja Malekshahis. Selle jooksul on meie väed pidanud lahinguid, mille tulemusel hävitati mitu nende baasi," teatas kurdide piirkondlik rühmitus.

Iraani inimõiguste organisatsiooni (IHR) viimaste andmete kohaselt on protestide käigus tapetud vähemalt 648 meeleavaldajat, sealhulgas üheksa last. Mõned vaatlejad hindavad, et tegelik hukkunute arv võib ulatuda lausa kuue tuhande inimeseni.

Lääneriigid mõistsid meeleavaldajate tapmise teravalt hukka. Venemaa režiim leidis samas esmaspäeval, et lääs üritab sekkuda Iraani siseasjadesse.

1979. aasta islamirevolutsiooni käigus võimult kukutatud šahhi järeltulija Reza Pahlavi kutsus USA presidenti üles aitama protestijaid. Ta viitas vabariiklasest senaatori Lindsey Grahami viimasele sotsiaalmeedia postitusele, kus senaator tõi välja, et Trump on esimene president, kes astus avalikult Iraani rahva poole.

"Senaator Grahamil on õigus. President Trump ei ole Obama. Tema toetussõnad Iraani protestijatele näitavad seda. Režiim on nõrk ja tagajalgadel. Rahvas on valmis seda kukutama. Nad vajavad vaba maailma juhi tegutsemist. Läbirääkimised selle kuritegeliku režiimiga, mis endiselt ähvardab Ameerikat ja presidenti, ei too rahu. Kuid kohene tegutsemine päästab tuhandeid elusid ja toob piirkonda püsiva rahu," teatas Pahlavi.