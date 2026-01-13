X!

Ukraina sõdurid heiskasid Kupjanski linnavalitsusele riigilipu

Välismaa
Foto sellest, kui Ukraina president Volodõmõr Zelenski 12. detsembril Kupjanski juures oma sõdureid innustamas käis ja linna sissesõidu juures videopöördumise tegi.
Foto sellest, kui Ukraina president Volodõmõr Zelenski 12. detsembril Kupjanski juures oma sõdureid innustamas käis ja linna sissesõidu juures videopöördumise tegi. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS
Välismaa

Ukraina rahvuskaardi 2. korpuse sõdurid võtsid oma kontrolli alla Harkivi oblastis asuva Kupjanski linnavalitsuse hoone ja heiskasid sellele riigilipu. Aktsioon näitab Ukraina edu Kupjanski tagasivõtmisel.

"Otsingu- ja löögigrupp Harta ning taktikaline grupp Kupjanski lõpetavad linna puhastamist, mis vabastati Rahvuskaardi 2. korpuse juhtimisel edukalt läbi viidud operatsiooni käigus," seisab avalduses.

Selles lisati, et Harta brigaadi 4. pataljoni luure- ja löögigrupi võitlejad heiskasid Ukraina lipu Kupjanski kesklinnas asuva linnavalitsuse hoone katusele.

Operatsiooni kohta avaldati ka video, milles on näha kaadreid administratiivhoone ründamisest.

"Kupjanski operatsioon tõestab, et planeerimise, ülemate ja staabi hea väljaõppe ning üksuste kvaliteetse ettevalmistuse abil – kõige selle abil, mida me nimetame Harta meetodiks – on võimalik vaenlane edukalt peatada ja hävitada," märkis Harta korpuse ülem Igor Obolenski.

Detsembri lõpus teatas president Volodõmõr Zelenski, et Ukraina väed tõrjuvad okupante Kupjanskist välja ja et seal paikneb umbes 100 venelast. Samal ajal teatas Ukraina ühendvägede grupp, et okupandid on Kupjanskis endiselt piiramisrõngas.

Jaanuaris demonstreerisid Ukraina erioperatsioonide vägede võitlejad Kupjanskis peitunud okupandi tabamist, kes juhtis rünnakuid Ukraina kaitsjatele.

Varem oli ühendvägede grupi kommunikatsioonijuht Viktor Trehubov, rääkinud et Vene väed suurendavad survet Kupianski suunal, kuid kõik nende katsed linna otse sisse murda on ebaõnnestunud. Tema sõnul kontrollivad Ukraina üksused olukorda täielikult ja takistavad tõhusalt vaenlase infiltratsioonikatseid.

Samal ajal oli Vene armee oluliselt intensiivistanud õhurünnakuid Kupianski ja Lõmani suunal, püüdes Ukraina üksusi Oskili jõe vasakult kaldalt eemale tõrjuda. Trehubov märkis, et vaenlane üritab selles rindeosas lahingute käiku ümber pöörata.

Ta meenutas ka, et ühendvägede grupp oli varem ümber lükanud Venemaa propaganda valeväited Kupianski vallutamise kohta. Tema sõnul võib linna täielik puhastamine sinna jäänud vaenlase üksustest võtta veel mitu nädalat.

Ukraina projekti Deepstate andmetel oli 11. jaanuari seisuga osa Kupjanskist hallis tsoonis ning linnas oli kolm vaenlase koondumispaika.

Varem oli Venemaa juhtkond korduvalt kuulutanud Kupjanski täielikult oma kontrolli all olevaks linnaks. Detsembris külastas aga president Zelenski Kupjanski lähipiirkonda, tehes linna sissepääsutee juures asuva sildi ees video. Riigipea märkis, et tema sealt peetud kõne mõjutas tema partnereid USA-s ja Euroopas.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: LIGA.net, RBC-Ukraine

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:44

Kindlustusseltside liit soovib töötajate tervisekulude hüvitise kasvu

07:09

Moldova presidendi sõnul toetaks ta Rumeeniaga ühinemist

07:04

Hiiumaal tuvastati linnugripp

06:28

Mihkelson: Eesti peaks Kuuba toetamise probleemi EL-is tõstatama

06:20

Trump: USA kehtestab Iraani kaubanduspartneritele tollimaksud

05:55

Ukraina sõdurid heiskasid Kupjanski linnavalitsusele riigilipu

12.01

Teder jagas Itaalias korvisööte, Adler jätkas USA-s suurepäraselt

12.01

Treier ja Napoli kaotasid Euroliiga klubile

12.01

Vare: USA loodab Venezuelas vältida Iraagi kordumist

12.01

Raudsik: Iraani suurim mure pole mitte USA, vaid Iisrael

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

12.01

Näpuviga seaduses tegi 2026. aastaks veebikasiinode tegevuse maksuvabaks

12.01

Briti endine luurejuht: Putin kasutab regulaarselt teisikuid

12.01

Eesti kehtestas sissesõidukeelu 261 Ukrainas sõdivale venelasele

12.01

Hea suusailm aitab Hispaania teetigudel talve üle elada

12.01

Trumpi ja Powelli vastasseis kasvas kriminaaluurimiseks

12.01

Sõja 1419. päev: Ühendkuningriik tahab Ukrainale toota ballistilisi kaugmaarakette Uuendatud

12.01

Opositsioon materdab hasartmängumaksu apsu eest võimuliitu Uuendatud

12.01

Riik kavatseb leevendada narkokasutajate karistusi Uuendatud

12.01

Synlab langetas tervisekassa kärpe tõttu laboriteenuste hindu

12.01

Tomingas jätab Ruhpoldingi etapi vahele: mu sünnipäev lõppes EMO-s

ilmateade

loe: sport

12.01

Teder jagas Itaalias korvisööte, Adler jätkas USA-s suurepäraselt

12.01

Treier ja Napoli kaotasid Euroliiga klubile

12.01

Kapteniks valitud Laak: liigume oma mänguga tõusvas joones

12.01

ETV spordisaade, 12. jaanuar

loe: kultuur

12.01

Kati Saarits uurib uuel näitusel kodu, käsitööd ja kohalikku esemelist kultuuri

12.01

Margit Mutso: linna metamorfoos algab targast linnavalitsusest

12.01

Tatter Balti riikide koostöös valminud "Täiuslikest võõrastest": selline mudel töötas väga hästi

12.01

Nädalavahetuse vaadatuim film oli taas "Avatar: Tuli ja tuhk"

loe: eeter

12.01

Savisaare teisik Paavo Tärk: mind on krattipidi Savisaare juurde ka veetud

12.01

Minijalanõude koguja: see on nagu muinasjutu sisse minek

12.01

Mikk Jürjens: teismelisena kehastas isa minu jaoks mõttetut igapäevaelu

12.01

Polaarteadlane: Antarktika uurimisjaamas on minu jaoks mitu tipphetke

Raadiouudised

12.01

Päevakaja (12.01.2026 18:00:00)

12.01

Tallinna lauluväljak plaanib nelja aastaga osa laiendusi valmis saada

12.01

Raadiouudised (12.01.2026 15:00:00)

12.01

Justiitsministeerium plaanib uimastitarvitajate karistusi leevendada ning edasimüüjate omi karmistada

12.01

Valaste joa juurde pannakse lisahoiatussildid

12.01

"Spordipühapäev": kuidas edeneb olümpiaujula projekt?

12.01

Otepää saab uue lasteaia

12.01

HTM: 20-minutiline õuevahetund ei tähenda tingimata järjest õues viibimist

12.01

Raadiouudised (12.01.2026 12:00:00)

12.01

Vaatlejate hinnangul võib olla haruldane hetk suurteks muutusteks Iraanis

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo