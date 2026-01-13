Ukraina sõdurid heiskasid Kupjanski linnavalitsusele riigilipu

Ukraina rahvuskaardi 2. korpuse sõdurid võtsid oma kontrolli alla Harkivi oblastis asuva Kupjanski linnavalitsuse hoone ja heiskasid sellele riigilipu. Aktsioon näitab Ukraina edu Kupjanski tagasivõtmisel.

"Otsingu- ja löögigrupp Harta ning taktikaline grupp Kupjanski lõpetavad linna puhastamist, mis vabastati Rahvuskaardi 2. korpuse juhtimisel edukalt läbi viidud operatsiooni käigus," seisab avalduses.

Selles lisati, et Harta brigaadi 4. pataljoni luure- ja löögigrupi võitlejad heiskasid Ukraina lipu Kupjanski kesklinnas asuva linnavalitsuse hoone katusele.

Operatsiooni kohta avaldati ka video, milles on näha kaadreid administratiivhoone ründamisest.

"Kupjanski operatsioon tõestab, et planeerimise, ülemate ja staabi hea väljaõppe ning üksuste kvaliteetse ettevalmistuse abil – kõige selle abil, mida me nimetame Harta meetodiks – on võimalik vaenlane edukalt peatada ja hävitada," märkis Harta korpuse ülem Igor Obolenski.

Detsembri lõpus teatas president Volodõmõr Zelenski, et Ukraina väed tõrjuvad okupante Kupjanskist välja ja et seal paikneb umbes 100 venelast. Samal ajal teatas Ukraina ühendvägede grupp, et okupandid on Kupjanskis endiselt piiramisrõngas.

Jaanuaris demonstreerisid Ukraina erioperatsioonide vägede võitlejad Kupjanskis peitunud okupandi tabamist, kes juhtis rünnakuid Ukraina kaitsjatele.

Varem oli ühendvägede grupi kommunikatsioonijuht Viktor Trehubov, rääkinud et Vene väed suurendavad survet Kupianski suunal, kuid kõik nende katsed linna otse sisse murda on ebaõnnestunud. Tema sõnul kontrollivad Ukraina üksused olukorda täielikult ja takistavad tõhusalt vaenlase infiltratsioonikatseid.

Samal ajal oli Vene armee oluliselt intensiivistanud õhurünnakuid Kupianski ja Lõmani suunal, püüdes Ukraina üksusi Oskili jõe vasakult kaldalt eemale tõrjuda. Trehubov märkis, et vaenlane üritab selles rindeosas lahingute käiku ümber pöörata.

Ta meenutas ka, et ühendvägede grupp oli varem ümber lükanud Venemaa propaganda valeväited Kupianski vallutamise kohta. Tema sõnul võib linna täielik puhastamine sinna jäänud vaenlase üksustest võtta veel mitu nädalat.

Ukraina projekti Deepstate andmetel oli 11. jaanuari seisuga osa Kupjanskist hallis tsoonis ning linnas oli kolm vaenlase koondumispaika.

Varem oli Venemaa juhtkond korduvalt kuulutanud Kupjanski täielikult oma kontrolli all olevaks linnaks. Detsembris külastas aga president Zelenski Kupjanski lähipiirkonda, tehes linna sissepääsutee juures asuva sildi ees video. Riigipea märkis, et tema sealt peetud kõne mõjutas tema partnereid USA-s ja Euroopas.