Ligi hasartmänguseadusest: seda ei tehtud korrektselt

Jürgen Ligi.
Jürgen Ligi. Autor/allikas: "Otse uudistemajast"
Rahandusminister Jürgen Ligi väljendas oma pahameelt detsembris vastu võetud hasartmängumaksu seaduse muudatuste suhtes ning rõhutas, et on end meelega sellest distantseerinud. Hooletusviga, millega 2026. aastal veebikasiinode tegevus maksuvabaks jäi, on tema sõnul puhtalt riigikogu praak.

ERR küsis, kas hasartmängumaksuseaduse praak vajaks uurimist, kuidas sinna sattus näpuviga, mis veebikasiinode tegevuse selleks aastaks maksuvabaks teeb.

"Ei noh, tere talv. Rahandusministri allkirja sellel ei ole. Rahandusminister seisis selle asja esitamise vastu nii kaua, kui sai, ja see ei ole valitsuse eelnõu. Isegi valitsuse arvamuse koha peal mina keeldusin sõnadest, et valitsus toetab, kuigi see oli koalitsioonilepingus. Ma esitasin sinna vaid mõned tehnilised muudatused. Nii et jah, see ei ole valitsuse algatatud, valitsuse allkirjastatud ehk ka kooskõlastusringe läbinud eelnõu. See tähendab seda, et sellised apsud on tõenäolisemad. Kui üks seal oli, siis kindlasti ei ole seda teinud rahandusminister. Aga igatahes on see kurb, et nii läks," ütles Ligi.

"Ma olen võtnud teadmiseks, et koalitsioon selles kokku leppis. Kogu tehniline töö on nüüd igal juhul olnud poolik. Seda ei ole tehtud protseduuriliselt korrektselt. See on selline ekspressseadusandlus, kus tahe ja tööjõud ei lange kokku. Me olime ikka väga kriitilised," lisas ta.

Ligi sõnul oli kõige olulisem, et rahapesu riskid oleks maandatud.

Ta märkis, et see ei ole õige viis, kuidas peaks kultuuri rahastama. "Keegi avastab nüüd 1990-ndate aastate teadmiste järgi, et raha hakkab tulema ja tuleb suur rahvusvaheline võidujooks hasartmängijate peale. See ei ole see, mida ka kultuur peaks tahtma. See on ajutine, see on kerge raha, aga kergesti ka läheb minema. Kui ta tuleb. Meie arvestuste järgi seda ei tule ka," ütles Ligi.

Ligi sõnul on vastutus vea eest kõigil rahanduskomisjoni liikmetel, mitte ainult koalitsiooni kuuluvatel liikmetel.

"Muidugi on. Ärgu praaligu, aga küsige ühtlasi, kust nende suur positsioneerumine tuli. Ma tean seda ka. See on valdkond, kus on suured majandushuvid: kes kellele lähenes jne. Ma isegi ei taha seda teada, aga kahjuks tean. Ma ei räägi, et siin oleks kellelegi makstud, aga kellel on mingisugused sõbrad, need teavadki, millisele poliitilisele tegelasele külje alla ujuda. See ei ole asi, mis oleks kaunis. Ma ei ole siin väitnud, et keegi on siin poliitikute poolt raha teeninud, aga nad on lihtsalt positsioneerinud ennast nagu praegu... No mis sa seal ajad opositsiooni või koalitsiooni juttu, kui tegelikult on ühesugune vastutus kvaliteedi eest. See on riigikogu eelnõu," kommenteeris Ligi.

Ajakirjanik Indrek Kiisler küsis, kas selle seaduse puhul on tegemist juhtumiga, kus lobistide mõju läks liiga suureks.

"Ma ei taha isegi kommenteerida, sest ma hoidsin ennast hästi kaugele sellest ja põhjusega. Minu arvamus ei jäänud peale. Ma aktsepteerin poliitilisi kompromisse kui selliseid, aga see on mulle kõige ebameeldivam kompromiss selle riigikogu koosseisu ajal. Ja igatahes selle valitsuse aegne kõige halvem kompromiss minu jaoks. Aga see on ikkagi kompromiss, mida ma ei kavatse olemuslikult materdada – midagi ei ole teha. Aga ma olen oma kriitika esitanud ja mina sellise seaduse tegemisel ei osale," lausus Ligi.

Kuigi kultuurkapitalile tähendab juhtunu miljoneid eurosid kahju, ei saa Ligi enda sõnul rahaliselt kuidagi aidata.

"Kus ma seda aidata saan? Ma olen algusest peale öelnud, et pahede külge ei tohiks kultuurkapitali ega kultuuri siduda. Ühelt poolt me püüame neid piirata, kuid praegu on äraspidine, et me justkui soosiksime seda, et justkui tahaksime siia anonüümseid mängijaid juurde üle maailma. Aga meie prognoos ei kinnita, et raha tuleb; me pigem prognoosiks raha minemist," ütles Ligi.

Ligi märkis, et rahandusministeeriumi prognoosid näitavad hasartmängumaksu langetamise puhul maksulaekumise vähenemist.

"Lihtsalt määra vähendamine ja järelevalve tugevdamine meie arvates peaks vähendama maksutulusid. Ja kui ta ei vähenda, siis on tegemist järelevalve ebaõnnestumisega, mis on ka tõenäoline, sest järelevalve on praegu kogu aeg rünnaku all. Iga kohtuasi, mida turuosalised teevad ja kuskil mingi konksu leiavad, on tegelikult järelevalve ja avalike huvide vastu," rääkis Ligi.

"Rahapesu järelevalvel on hoopis teistsugune loogika. Seal ei ole otseseid tõendeid kunagi reeglina, et kust raha pärineb. See on kõik riskipõhine uurimine. Kui see uuesti üle parda visatakse, siis me oleme tagasi kuskil eelmise kümnendi alguses, kus iga raha päritolu tuli tõendada uurimise ja kohtuga, mis ei ole reaalne," lisas Ligi.

Esmaspäeval selgus, et möödunud aasta detsembris heaks kiidetud hasartmängumaksu seaduse eelnõus ilmnenud hooletusviga kaotas alanud aastaks veebikasiinode maksustamise. Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Annely Akkerman (RE) ütles, et üritab vea kuu aja jooksul parandada.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

