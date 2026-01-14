X!

Tallinna linnavõim lõpetab mitmed rohepöördega seotud tegevused

Eesti
Tallinna linnapea Peeter Raudsepp
Tallinna linnapea Peeter Raudsepp Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Tallinna linnavõim on otsustanud lõpetada mitmed rohepöördega seotud tegevused ning koondab kestlikkuse osakonna. Keskerakonna esimehe Mihhail Kõlvarti sõnul vajab rohetemaatika ülevaatamist ka riigi tasandil. Opositsiooni ja keskkonnaekspertide hinnangul kaotab otsuse tõttu keskkond ning linn jääb ilma miljonetest eurodest.

Isamaa ja Keskerakonna moodustatud Tallinna linnavõim plaanib üle vaadata kõik varem koostatud arengukavad ning vähendada neis rohepöördega seotud tegevusi. Pealinna strateegiakeskuses koondatakse kümmekond inimest, kes kliimamuutustega tegelesid.

"Kliimapoliitikat või sellist rohepoliitikat on Euroopa tasemel, küll aga on olemas ka vabariigi tasemel. Meie arvates Tallinna linn ei pea iseseisvalt linnakodaniku raha eest seda veel juurde tootma. Koondamisele kuuluvad sellise osakonna töötajad, või õigemini, me likvideerime selle osakonna ning selle osakonna nimi on kestlikku ja energiatõhusa linna osakond," sõnas Tallinna linnapea Peeter Raudsepp (Isamaa).

Avanev ressurss suunatakse linnaosavalitsustesse tegelema valdkondadega, millest nähakse elanikele otsest kasu, näiteks jäätmeveo järelevalvesse. Tegemist on suure põhimõttelise muudatusega Keskerakonna esimehe Mihhail Kõlvarti jaoks, kes seisis oma linnapea ametiajal veel mõni aasta tagasi aktiivselt kliima teemade eest.

"Ka Euroopa liidus praegu tegelikult vaadatakse teistmoodi neid plaane, võrreldes sellega, mis oli kümme või viis aastat tagasi. Kindlasti tuleb tajuda reaalsust ja lähtuvalt sellest reaalsusest ka plaane üle vaadata," lausus Kõlvart.

Kliimaneutraalseks Tallinn aastaks 2050 ei saa.

"Seda teemat tuleb käsitleda laiemalt, kas Euroopa on võimeline. Tegelikult ei ole. Ma arvan, et Euroopa on seda juba enam-vähem tunnistanud ja meie suhtumine ja lähenemine peab olema ka aus," ütles Kõlvart.

Eelmine linnapea sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski ütles, et suunamuutusega läheb linn kümme aastat arengus tagasi ja lubatud rahalist kokkuhoidu sellest oodata pole.

"Tänase seisuga enamik Euroopa liidu vahenditest on seotud ühel või teisel viisil ning linnade puhul just keskkonnapoliitikaga: kestlikkus, säästev liikuvus, kõik sellised teemad. Juba sel perioodil uus linnavalitsus loobub ligi 50 miljonist eurost eurovahenditest, mis meil on ette nähtud. Loomulikult, kui me sellise ideoloogilise demaršina tühistame kogu oma keskkonna juhtimise raamistiku, siis ka uue perioodi eurovahenditest Tallinna linn võib suu puhtaks pühkida," sõnas Ossinovski.

Keskkonnaekspertide hinnangul läheb kaotsi ka hulga teadlaste tööd.

"Need tegevused, mida seni on planeeritud, need kavad, mis on kirjutatud, lähtuvad tegelikult aastatepikkusest tööst, need lähtuvad ekspertide sisendist, need lähtuvad väga laialdasest kaasamisest. Pigem on näha, et Tallinna uus linnavõim on võtnud sellise õhinapõhise lähenemise, et rohepoliitika meile ei meeldi," ütles SEI Tallinna vanemteadur Ivo Krustok.

Ossinovski hinnangul ootab sama saatus kogu riiki, kui Isamaa ja Keskerakond ka Toompeal võimule peaks tõusma.

"Mul ei ole mingit põhjust olla optimistlik, et ei lähe nii. Kui me vaatame seda, mismoodi siin kuu ajaga sisuliselt lammutatakse peaaegu kümnendi jooksul üles ehitatud süsteemi Tallinna linnas, siis see, et ka riigitasemel selline risk võib olla, millel on taaskord sadadesse miljonitesse ulatuv kahju, siis see on kindlasti täitsa realistlik perspektiiv," lausus Ossinovski.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

ela kaasa!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:57

USA toob kasvavate julgeolekuriskide tõttu Katari baasist osa personali ära

18:53

Viigipuu: Emma sai paremini hakkama kui mina omal ajal

18:52

Pärnu linnagaleriis avati kaks uut maalinäitust

18:50

Päevakaja (14.01.2026 18:00:00)

18:46

Pärnu pakub ettevõtjatele krunte tööstuskülas

18:44

Bigbank liigub universaalpangaks saamise suunas

18:42

Elisa ja Telia sõnul võib mobiilioperaatori ülikiire vahetus tekitada segadust

18:42

Politsei saatis Eestist välja kaks Hezbollah ja Iraani režiimi toetajat

18:33

Tallinna linnavõim lõpetab mitmed rohepöördega seotud tegevused

18:31

Piret Krumm filmist "Teie teenistuses": iga võttepäev on täis eneseületusi

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

13.01

Helsingi Vantaa lennujaamas toimus õnnetus, kannatanuid pole

13.01

Riik plaanib teha mobiilinumbri üleviimise teise operaatori juurde ülikiireks

13.01

12. aprillil võib lõppeda Viktor Orbani ajastu Ungari eesotsas

13.01

Haridusministeerium ei luba ka uues juhendis koolidel tasulisi õppekäike teha

09:09

Lätis sulab või hind

08:29

Riik plaanib kõik Hiiumaa kährikud hävitada

17:41

Venemaa korraldas ulatusliku droonirünnaku Krõvõi Rihile Uuendatud

16:46

Kirkeeide lõpuspurt tõi võidu Norrale, Eesti 15. Uuendatud

11:20

Jõks: hasartmängumaksuga juhtunu taga on süsteemne viga Uuendatud

13.01

Galerii: selgusid 2025. aasta parimate pressifotode nominendid

ilmateade

loe: sport

18:53

Viigipuu: Emma sai paremini hakkama kui mina omal ajal

18:30

Suurvõistlus võib tuua Tehvandile kauaigatsetud täienduse

18:06

Paarissõitu asus juhtima Gruusia paar Uuendatud

17:41

Rajando: mul on tunne, et olin püstitiirus terve igaviku

loe: kultuur

18:52

Pärnu linnagaleriis avati kaks uut maalinäitust

18:31

Piret Krumm filmist "Teie teenistuses": iga võttepäev on täis eneseületusi

16:02

Headreadi raamatuaasta blogi: Ernst Jandli "Õnnesoov"

15:24

"Hukkunud Alpinisti hotell" linastub Berliini filmifestivalil

loe: eeter

14:32

Jõgevamaa maitsete spetsialist: keedetud munavõi on imemaitsev amps

12:56

Käru muuseumi perenaine: raskel ajal otsin alati võimalusi, mitte vabandusi

11:12

Tolliametnik: ohustatud liikidest tehtud suveniire ei tohi üle piiri tuua

10:13

Henry Jakobson: toksiline lapsepõlv kujundas mu liigsöömisharjumused

Raadiouudised

17:40

Narvale miljon eurot annetanud heategevusfond peatas väljamaksed

17:40

Tallinna opositsioon: rohepöördest loobumine toob linnale miljoneid kahju

17:25

Eamets: Eesti rahvaarvu vähenemist aitaks peatada õige regionaalpolitika

15:25

Raadiouudised (14.01.2026 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (14.01.2026 12:00:00)

09:50

Kaitserajatiste seadusemuudatused said põhiõiguste riive tõttu külge tähtaja

09:45

Tallinna otsus loobuda linnamuuseumi hoidla rajamisest kogub kriitikat

09:35

Gröönimaa, Taani ja USA esindajad kohtuvad, et arutada saare tulevikku

09:25

Raadiouudised (14.01.2026 09:00:00)

13.01

Päevakaja (13.01.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo