Tallinna linnavõim lõpetab mitmed rohepöördega seotud tegevused

Tallinna linnavõim on otsustanud lõpetada mitmed rohepöördega seotud tegevused ning koondab kestlikkuse osakonna. Keskerakonna esimehe Mihhail Kõlvarti sõnul vajab rohetemaatika ülevaatamist ka riigi tasandil. Opositsiooni ja keskkonnaekspertide hinnangul kaotab otsuse tõttu keskkond ning linn jääb ilma miljonetest eurodest.

Isamaa ja Keskerakonna moodustatud Tallinna linnavõim plaanib üle vaadata kõik varem koostatud arengukavad ning vähendada neis rohepöördega seotud tegevusi. Pealinna strateegiakeskuses koondatakse kümmekond inimest, kes kliimamuutustega tegelesid.

"Kliimapoliitikat või sellist rohepoliitikat on Euroopa tasemel, küll aga on olemas ka vabariigi tasemel. Meie arvates Tallinna linn ei pea iseseisvalt linnakodaniku raha eest seda veel juurde tootma. Koondamisele kuuluvad sellise osakonna töötajad, või õigemini, me likvideerime selle osakonna ning selle osakonna nimi on kestlikku ja energiatõhusa linna osakond," sõnas Tallinna linnapea Peeter Raudsepp (Isamaa).

Avanev ressurss suunatakse linnaosavalitsustesse tegelema valdkondadega, millest nähakse elanikele otsest kasu, näiteks jäätmeveo järelevalvesse. Tegemist on suure põhimõttelise muudatusega Keskerakonna esimehe Mihhail Kõlvarti jaoks, kes seisis oma linnapea ametiajal veel mõni aasta tagasi aktiivselt kliima teemade eest.

"Ka Euroopa liidus praegu tegelikult vaadatakse teistmoodi neid plaane, võrreldes sellega, mis oli kümme või viis aastat tagasi. Kindlasti tuleb tajuda reaalsust ja lähtuvalt sellest reaalsusest ka plaane üle vaadata," lausus Kõlvart.

Kliimaneutraalseks Tallinn aastaks 2050 ei saa.

"Seda teemat tuleb käsitleda laiemalt, kas Euroopa on võimeline. Tegelikult ei ole. Ma arvan, et Euroopa on seda juba enam-vähem tunnistanud ja meie suhtumine ja lähenemine peab olema ka aus," ütles Kõlvart.

Eelmine linnapea sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski ütles, et suunamuutusega läheb linn kümme aastat arengus tagasi ja lubatud rahalist kokkuhoidu sellest oodata pole.

"Tänase seisuga enamik Euroopa liidu vahenditest on seotud ühel või teisel viisil ning linnade puhul just keskkonnapoliitikaga: kestlikkus, säästev liikuvus, kõik sellised teemad. Juba sel perioodil uus linnavalitsus loobub ligi 50 miljonist eurost eurovahenditest, mis meil on ette nähtud. Loomulikult, kui me sellise ideoloogilise demaršina tühistame kogu oma keskkonna juhtimise raamistiku, siis ka uue perioodi eurovahenditest Tallinna linn võib suu puhtaks pühkida," sõnas Ossinovski.

Keskkonnaekspertide hinnangul läheb kaotsi ka hulga teadlaste tööd.

"Need tegevused, mida seni on planeeritud, need kavad, mis on kirjutatud, lähtuvad tegelikult aastatepikkusest tööst, need lähtuvad ekspertide sisendist, need lähtuvad väga laialdasest kaasamisest. Pigem on näha, et Tallinna uus linnavõim on võtnud sellise õhinapõhise lähenemise, et rohepoliitika meile ei meeldi," ütles SEI Tallinna vanemteadur Ivo Krustok.

Ossinovski hinnangul ootab sama saatus kogu riiki, kui Isamaa ja Keskerakond ka Toompeal võimule peaks tõusma.

"Mul ei ole mingit põhjust olla optimistlik, et ei lähe nii. Kui me vaatame seda, mismoodi siin kuu ajaga sisuliselt lammutatakse peaaegu kümnendi jooksul üles ehitatud süsteemi Tallinna linnas, siis see, et ka riigitasemel selline risk võib olla, millel on taaskord sadadesse miljonitesse ulatuv kahju, siis see on kindlasti täitsa realistlik perspektiiv," lausus Ossinovski.