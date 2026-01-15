X!

Palloson: väited kontrolli puudumisest kapo üle ei vasta tõele

Eesti
Marko Palloson.
Marko Palloson. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Kaitsepolitsei peadirektori Marko Pallosoni sõnul on kapo maine seoses Elmar Vaheri ja Eerik Heldna kaasusega kannatada saanud, kuid väited, nagu puuduks kapo üle igasugune kontroll, ei vasta tõele.

Jaanuari alguses jättis riigikohus jõusse endiste politseijuhtide Eerik Heldna, Elmar Vaheri ja Aivar Alavere õigeksmõistmise Heldnale politseipensioni määramist puudutanud kriminaalasjas.

Marko Palloson ütles Delfile antud intervjuus, et loomulikult on kaitsepolitsei maine selle kaasusega kannatada saanud, nagu ka varasemate teiste uurimistega seoses.

"Üks pool on see, et meil on võistlev kohtumenetlus. Ka süüdistatavad annavad päris halastamatult tuld, on väga osavad demagoogias, retoorikas, kasutavad PR-võtteid ja see on nende õigus. Ilmselgelt on ka väga palju liialdatud väiteid meie suhtes ja valeväiteid, mis ei vasta tõele," sõnas Palloson.

Ta lisas, et kui need menetlused on aktiivses faasis, saabki kapo maine kahjustada, kuid pärast õigusrahu saabumist tagantjärele vaadates tagab Eesti riik julgus asju uurida, et meil on ühiskonnas nii madal korruptsiooni tase.

Näitena, milliseid valeväiteid on politseijuhtide kaasuses kõlanud, tõi Palloson välja kapo väidetava ähvarduse Elmar Vaher "plate peale panna", kui ta ütlusi ei anna. Sellist asja ei ole Pallosoni kinnitusel aset leidnud.

"On ju veel ka teised näited, kuidas kaitsepolitsei üle puudub igasugune kontroll, kõik kardavad kaitsepolitseid – see loob mingisuguse fooni, et tõesti, kas saab üldse kapot usaldada, tundub ju väga hirmus organisatsioon. See mõjutab palju," lausus ta.

Palloson tõi välja, et organisatsioone, mis nende tegevuse järele valvavad, on üheksa ning kümnendaks võib lugeda meediat.

"Kaitsepolitsei on väga tihkelt kontrollitud," kinnitas ta.

Poliitikute väidetava hirmu kohta kapo ees ütles Palloson, et tema ei ole tajunud, et riigikogu liikmed teda või kaitsepolitseid kardaks, koostöö on konstruktiivne.

Küsimusele, kas ka kaitsepolitsei peaks endiste politseijuhtide ees vabandama, nagu seda tegi justiitsminister Liisa Pakosta, vastas Palloson, et küsimus on selles, mille eest peaks kapo vabandust paluma.

"Kaitsepolitsei põhiülesanne on tegeleda korruptsioonivastase võitlusega, ka uurida põhjendatud kahtluse korral selliseid juhtumeid. Sellise menetluse alustamine ongi ülikeeruline dilemma, ongi ainult halvad valikud ja siis pead tegema halvast valikust vähem halva," rääkis kapo peadirektor.

Ta küsis, et kui kapos oli tekkinud toonase seisuga põhjendatud kahtlus, et tegu võib olla õigusrikkumisega, see edastati hinnangu andmiseks prokuratuurile ja prokuratuur leidis sama, kas olnuks parem, kui kaitsepolitsei oleks silma kinni pigistanud ja mitte midagi teinud ning kas siis olnuks õigusriik paremini tagatud.

Pallosoni kinnitusel ei vasta väide, nagu suunaks kaitsepolitsei prokuratuuri ning ütleks neile ette, mida ja kuidas teha, tõele ning on pahatahtlik.

Elmar Vaher on öelnud, et kapo valduses on kogu tema kahe aasta kirjavahetus, sealhulgas perearsti või pangaga. Seda, kas on tarvis mitte üksnes asjassepuutuvat kirjavahetust, vaid kogu suhtlust uurida, otsustab Pallosoni sõnul uurija koos prokuröriga.

"Tõepoolest võeti ära märkmikke, andmekandjaid, et neid läbi vaadata, kas sealt võib leida tõendeid. Neid asju, mis inimeselt menetluse käigus ära võetakse, käideldakse suurima diskreetsusega, vastavalt regulatsioonidele. Kaitsepolitsei seda infot enda andmebaasi ei ladesta," ütles Palloson.

Küsimusele, kas Isamaa kriminaalasi sai alguse Parvel Pruunsillalt läbiotsimise käigus leitud materjalidest, ei soovinud kaitsepolitsei juht kommenteerida, sest tegu pole kapo menetlusega ning sellele peaks vastama prokuratuur.

"Läbiotsimistel käib see asja juurde, et võtame ära erinevaid andmekandjaid, kus võib olla mingisugust teavet, mis on kahtlustuse versiooni kontrollimisel oluline," tõdes Palloson.

Kui ühe kriminaalasja raames tehtud läbiotsimiste kaudu leitakse midagi muud, ei tehta seda tema sõnul sihilikult. Kui aga midagi leitakse ja uusi asjaolusid tuvastatakse, tuleb neid ka uurida. Palloson rõhutas, et kapo ei otsusta neid asju kõhutunde järgi, sest elame õigusriigis.

"Seadus näeb ette, meil on legaliteedi printsiip, et kui õiguskaitseasutus tuvastab võimaliku kuriteo tunnused, ei ole meil õigus uurida, vaid kohustus uurida," lausus ta.

Pealtkuulamist kasutab kapo info kogumiseks küll, kuid Pallosoni sõnul üksnes põhjendatud juhtudel ja see eeldab halduskohtult loa taotlemist.

Ta on veendunud, et Eesti on õigusriik ning kinnitas, et kaitsepolitsei lähtub igasugustes uurimistes jälitustegevuste käigus ainult seadusest. Ka endiste politseijuhtide kaasuse puhul välistas Palloson igasuguse pahatahtlikkuse ja kättemaksu motiivi.

"Seda lihtsalt ei ole, see on fakt," ütles kaitsepolitsei peadirektor.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

ela kaasa!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:07

OM-iks valmistuvad Kaldvee ja Lill testivad vormi kodusel MK-etapil

11:54

Tein peab hasartmängumaksu vea tekke põhjuseks mitme seaduse korraga menetlemist

11:45

Vähk võib hiilida lümfisõlmedesse varastatud rakupatareiga

11:43

Palloson: väited kontrolli puudumisest kapo üle ei vasta tõele

11:22

Eesti suusataja tarvitas enne karjääri viimast võistlust kokaiini

11:17

ERJK: Eesti 200 tegi Viimsi raha eest reklaamsaate

11:15

Prantsuse julgeolekunõukogu arutab Gröönimaa teemat ja Iraani olukorda

11:15

Trump: Putin on valmis rahuleppeks, kuid Zelenski on takistuseks Uuendatud

11:14

Liis-Eleen Jõgi: "dr Kalle" juhtumeid on sadu ja võib tulla isegi tuhandeid

11:09

Riigikogu hakkab hasartmängumaksu seadust uuesti arutama tuleval nädalal

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

11:15

Trump: Putin on valmis rahuleppeks, kuid Zelenski on takistuseks Uuendatud

00:31

Isikliku rekordi uisutanud Petrõkina asus lühikava järel liidriks Uuendatud

13.01

Helsingi Vantaa lennujaamas toimus õnnetus, kannatanuid pole

14.01

Lätis sulab või hind

14.01

Taani suurendab sõjalist kohalolu Gröönimaal Uuendatud

14.01

Grünthal sai süüdistuse

14.01

Kümnetelt inimestelt ettemaksu võtnud hambaarst kadus ning jättis patsiendid hooleta

14.01

Raul Eamets: Eestil on viis aastat, et rahvastiku kahanemine ümber pöörata

07:00

Kallas EL-i seadusandjatele: maailmas toimuv ajab jooma

14.01

Kirkeeide lõpuspurt tõi võidu Norrale, Eesti 15. Uuendatud

ilmateade

loe: sport

12:07

OM-iks valmistuvad Kaldvee ja Lill testivad vormi kodusel MK-etapil

11:22

Eesti suusataja tarvitas enne karjääri viimast võistlust kokaiini

10:43

Swiatek ja Zverev said Austraalia lahtisteks keerulise loosi

10:12

Esiliigaklubi lülitas Madridi Reali karikasarjas konkurentsist

loe: kultuur

10:04

Narva muuseum alustab tööstuspärandi avahoidla rajamist

09:36

Kellerteatris esietendub krimilugu "Verejälg"

09:08

Kunstiasutuste liit ja linn tõid välja Tallinna kunstikaardi

14.01

Pärnu linnagaleriis avati kaks uut maalinäitust

loe: eeter

08:13

Tõnu Trubetsky: kahjuks ei osanud me populaarsuse tipus rahast lugu pidada

14.01

"Pealtnägija": Oleviste kiriku imetervenemised panid KGB-l jalad värisema

14.01

Elina Born esitleb Eesti Laulul uut laulu

14.01

Jõgevamaa maitsete spetsialist: keedetud munavõi on imemaitsev amps

Raadiouudised

10:05

Taani ja USA loovad töörühma Gröönimaa tuleviku arutamiseks

09:55

Narva paneb eakate kukkumisi ennetama heaolumeistri

09:50

Lumesadu liigub Lääne-Eestist ida poole

09:25

Raadiouudised (15.01.2026 09:00:00)

14.01

Päevakaja (14.01.2026 18:00:00)

14.01

Narvale miljon eurot annetanud heategevusfond peatas väljamaksed

14.01

Tallinna opositsioon: rohepöördest loobumine toob linnale miljoneid kahju

14.01

Eamets: Eesti rahvaarvu vähenemist aitaks peatada õige regionaalpolitika

14.01

Raadiouudised (14.01.2026 15:00:00)

14.01

Raadiouudised (14.01.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo