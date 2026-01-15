X!

USA erisaadik Steve Witkoff kuulutas välja Gaza relvarahu teise faasi

Varemetes Gaza
Varemetes Gaza Autor/allikas: SCANPIX/Omar Ashtawy/SIPA
USA erisaadik Steve Witkoff kuulutas välja Gaza relvarahu teise faasi, mis sisaldab üleminekuajaks tehnokraatliku Palestiina administratsiooni loomist ning Gaza demilitariseerimist ja ülesehitamist.

Eelduste kohaselt hõlmab teine faas Rafah' piiripunkti täielikku taasavamist Egiptuse suunal, humanitaarabi tarnete suurendamist Gazasse ja arstiabi pakkumist.

"USA eeldab, et Hamas täidab oma kohustused täies mahus, sealhulgas tagastab viivitamatult viimase hukkunud pantvangi. Selle eiramine toob kaasa tõsised tagajärjed," märkis Witkoff.

Witkoff tänas Türgit, Egiptust ja Katari. "Esimeses faasis tarniti ajaloolises mahus humanitaarabi, hoiti relvarahu, toodi tagasi kõik elusolevad pantvangid ning 27 hukkunud pantvangi säilmed 28-st," lisas ta.

Teadaolevalt on määratud Palestiina tehnokraadid, kes võtavad Hamasilt üle tsiviilvaldkonna juhtimise. Kinnitamata andmetel hakkab valitsust juhtima akadeemik ja avaliku poliitika ekspert doktor Ali Shaath. Välja on käidud ka kodanikuühiskonna juhi Hana Tarzi, institutsionaalse ülesehituse eksperdi doktor Samira Hellesi ja Gaza ärimehe Ayed Abu Damadani nimi.

Gazas on veel ühe Iisraeli pantvangi, Ran Gvili säilmed. Kõik teised 2023. aasta 7. oktoobril Hamasi juhitud võitlejate poolt võetud pantvangid on vabastatud või nende säilmed toodud matmiseks Iisraeli.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kohtus kolmapäeva õhtul Gvili perekonnaga ja ütles, et surnukeha tagasitoomine on kõrgeim prioriteet. Ta lisas, et Hamas peab täitma leppe tingimusi ja pingutama, et tuua tagasi langenud pantvangid, viimseni välja – kaasa arvatud Iisraeli Ran Gvili säilmed.

Palestiina Omavalitsus teatas, et tervitab USA president Donald Trumpi pingutusi rahuplaani elluviimise lõpuleviimisel.

Palestiina Omavalitsuse presidentuur avaldas toetust Gaza sektorit haldava Palestiina komitee moodustamisele. "Presidentuur väljendab sügavat tunnustust ja tänu president Donald Trumpile otsustava juhtimise eest. Tema vahetu sekkumine ja sihikindlus on aidanud luua uue võimaluse rahuks, stabiilsuseks ja heaks valitsemistavaks Gaza," seisis avalduses.                  

Hamasi kontrolli all on endiselt umbes pool Gazast, Iisrael kontrollib teist poolt. Eraldusjoon on kaartidel märgitud kollase joonena.

Vaatamata relvarahule on Iisraeli lennukid jätkanud territooriumi pommitamist, rünnates armee väitel terroriga seotud rajatisi. Samuti avavad väed tuld palestiinlaste pihta, kes ületavad kollast joont ja kujutavad väidetavalt ohtu.

Iisrael jätkab ka hoonete lammutamist ja tunnelite õhkimist, mis on kohati kaasa toonud hoonete varingu ka teisel pool kollast joont. Kogu terroristliku taristu likvideerimine on osa rahuplaanist.

Eelduste kohaselt kasutavad ametnikud sel kuul toimuvat Davosi majandusfoorumit, et koguda rahvusvahelist rahalist toetust Gazale, mille ülesehitamine vajab hinnanguliselt kümneid miljardeid dollareid.

Suurbritannia peaminister Keir Starmer võtab eeldatavasti vastu pakkumise kuuluda nn rahunõukogusse, mis hakkab ajutiselt Gazat juhtima ja langetama otsuseid ülesehitustööde osas. Nõukogusse kuulub eeldatavasti 15 maailma liidrit riikidest nagu Saksamaa, Itaalia, Egiptus, Araabia Ühendemiraadid ja Katar.

Axios teatas, et Trump juhatab eeldatavasti rahunõukogu esimest koosolekut järgmisel nädalal Davosis toimuva Maailma Majandusfoorumi ajal.

"Rahunõukogu moodustamine käib," ütles Trump pühapäeval ajakirjanikele, ehkki sarnaseid teateid on tehtud ka eelmisel kuul. "Põhimõtteliselt koosneb see kõige tähtsamate riikide kõige tähtsamatest juhtidest. Võtad kõige tähtsamad liidrid ja riigid – nemad moodustavadki rahunõukogu," ütles ta.

Täitevkomiteesse kuuluvad plaanide kohaselt endine Briti peaminister Tony Blair, erisaadik Witkoff ja Trumpi väimees Jared Kushner.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Times

